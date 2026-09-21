『リヴァプール・エコー』によると、放送各局は11月のプレミアリーグ中継カードを確定させ、これによりリヴァプールの3試合で重要な日程変更が生じた。リヴァプールは、生中継に対応するため複数の重要な試合の開催日時が変更されている。注目のエバートンとのマージーサイド・ダービーはヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるが、11月29日（日）に変更され、TNTスポーツで午後0時キックオフとなる。

さらに、リヴァプールの敵地でのクリスタル・パレス戦は11月8日（日）に変更され、ホームでのマンチェスター・ユナイテッドとのライバル対決は11月22日（日）午後4時30分から、スカイ・スポーツで放送される予定となった。