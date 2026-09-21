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マージーサイド・ダービーとアーセナル対マンチェスター・シティ戦が、最新のプレミアリーグ放映日程変更で再編成された
リヴァプール、11月に再編成された試練に直面
『リヴァプール・エコー』によると、放送各局は11月のプレミアリーグ中継カードを確定させ、これによりリヴァプールの3試合で重要な日程変更が生じた。リヴァプールは、生中継に対応するため複数の重要な試合の開催日時が変更されている。注目のエバートンとのマージーサイド・ダービーはヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるが、11月29日（日）に変更され、TNTスポーツで午後0時キックオフとなる。
さらに、リヴァプールの敵地でのクリスタル・パレス戦は11月8日（日）に変更され、ホームでのマンチェスター・ユナイテッドとのライバル対決は11月22日（日）午後4時30分から、スカイ・スポーツで放送される予定となった。
- AFP
アーセナル、過酷な日程に備える
アーセナルは、厳しい戦いが予想される11月に向けた変更後の日程も明らかになった。ミケル・アルテタ監督とそのチームは一連の難しい試合に臨むことになり、放送の都合で2つの重要な試合の日程が調整されている。アーセナルは11月21日（土）にニューカッスル・ユナイテッドと対戦するためタインサイドへ向かうが、キックオフ時間は午後5時30分に後ろ倒しとなった。
こうした変更以前から、クラブにとっての厳しい1カ月は、11月1日（日）午後4時30分にアンフィールドでリヴァプールと対戦する難しいアウェーゲームで始まる予定となっていた。この一戦は、すでにテレビ中継の対象に選ばれていた。
ヘビー級対決が変更後の日程の見出しを飾る
アーセナルにとって最も注目される変更は、マンチェスター・シティとの大一番に関するものだ。当初は土曜午後の通常枠に組まれていたが、エミレーツ・スタジアムで行われるこの試合は、11月29日（日）の午後4時30分キックオフに変更された。
この一戦は、8月のコミュニティ・シールドでアーセナルが勝利して以来、アルテタとエンツォ・マレスカが初めて対戦する試合となる。こうした国内日程の変更は、アーセナルが同時にスラビア・プラハおよびボルシア・ドルトムントとの欧州2試合にも対応しなければならない時期に重なっており、晩秋の過密日程をさらに複雑にしている。
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プレミアリーグのクラブに次に待っているものは何か。
プレミアリーグは、10月19日に始まる週の間に、第13節から第20節までの年末年始のテレビ放送日程を発表する見通しだ。アーセナルとリヴァプールはともに、12月と1月上旬の試合日程がどのように組まれるかを固唾をのんで待つことになる。それまでは、今回更新された11月のキックオフ時間によって、監督たちは多忙な冬の期間を前に、トレーニング計画やローテーション戦略を綿密に立てることができる。
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