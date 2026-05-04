アーセナルを追うシティは勝ち点3を手にすると思われたが、ゲヒの集中力不足が流れを変えた。

ジェレミー・ドクの鮮やかな先制点直後、68分にゲヒの致命的なミスが発生。ティエルノ・バリーに同点弾を献上した。バリーは当初オフサイドポジションにいたが、判定は覆らなかった。このミスでボール保持時に落ち着いていたアウェイチームは動揺した。

このミスでシティの守備は乱れ、エバートンは勢いを取り戻した。5分後、ジェイク・オブライエンがヘディングで逆転弾。タッチラインのグアルディオラは呆然とし、ベンチは信じられないという空気。1-0のリードは瞬時にビハインドに変わり、優勝争いの流れが変わった。



