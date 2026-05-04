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マーク・ゲヒ、何やってるんだ？マンCDFの痛恨ミスがエバートンに同点弾を献上。ティエルノ・バリーは一度オフサイドを取られたが、試合は引き分けに。
ゲヒの突発的な活躍がエバートンの巻き返しを呼んだ
アーセナルを追うシティは勝ち点3を手にすると思われたが、ゲヒの集中力不足が流れを変えた。
ジェレミー・ドクの鮮やかな先制点直後、68分にゲヒの致命的なミスが発生。ティエルノ・バリーに同点弾を献上した。バリーは当初オフサイドポジションにいたが、判定は覆らなかった。このミスでボール保持時に落ち着いていたアウェイチームは動揺した。
このミスでシティの守備は乱れ、エバートンは勢いを取り戻した。5分後、ジェイク・オブライエンがヘディングで逆転弾。タッチラインのグアルディオラは呆然とし、ベンチは信じられないという空気。1-0のリードは瞬時にビハインドに変わり、優勝争いの流れが変わった。
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バリーが2得点を挙げ、シティは崩壊した
ドラマは続いた。エヴァートンはバリーの2点目で3-1とリードを広げ、スタジアムが沸いた。トフィーズがシティの4連覇を止めるかと思われた。
それでもシティの粘りは衰えなかった。直後、ハーランドがループシュートで1点を返し、希望をつないだ。
この一撃でホームのスタンドは静まり、帰ろうとしていたファンも急いで席に戻った。
ドクが勝ち点1を取り返したが、優勝への優位は薄れつつある。
時間が迫り、優勝争いから脱落しかねない状況でシティは総攻撃に打って出た。そのプレッシャーが実を結び、試合終了間際にドクが2本目のカーブシュートでゴール上隅を射抜き、グアルディオラ率いるチームに土壇場の1点ををもたらした。
このゴールで辛うじて勝ち点1を得たが、シティはアーセナルに5ポイント差をつけられ、残り試合が少ないため失速は許されない。
シティがリザーブゲームを含め全勝しても、優勝するにはアーセナルが残り3戦で少なくとも1度勝ち点を落とす必要がある。
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エバートン、欧州カップ戦出場権獲得に近づく
エバートンはこの引き分けで欧州カップ戦出場に近づいたが、2点リードを守れず悔しさも残る。3－3の激闘でプレミアリーグの行方は依然として予測不能だ。序盤にゲヒが犯したミスは、シーズン終盤に向けて話題になり続けるだろう。