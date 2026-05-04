勝ち点3を手中に収めつつあったシティだったが、ゲヒの集中力欠如が試合の流れを変えた。

ジェレミー・ドクの鮮やかな先制点直後、68分にゲヒの致命的なミスが発生。ティエルノ・バリーに同点弾を献上した。バリーは当初オフサイドポジションにいたが、判定は覆らなかった。このミスでボール保持時に落ち着いていたアウェーチームは動揺した。

このミスが守備陣に伝染し、エバートンは勢いを取り戻した。5分後、ジェイク・オブライエンがヘディングで逆転弾を叩き込んだ。タッチラインでグアルディオラが呆然とする中、アウェーベンチは信じられないという空気に包まれた。1-0のリードは瞬く間にビハインドへ。優勝争いの流れを大きく変える試合となった。



