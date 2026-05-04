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マーク・ゲヒ、何やってるんだ？マンCDFの痛恨ミスがエバートンに同点弾を献上。ティエルノ・バリーのオフサイド判定が覆り、試合は引き分けに。
ゲヒの突発的な活躍がエバートンの巻き返しを呼んだ
勝ち点3を手中に収めつつあったシティだったが、ゲヒの集中力欠如が試合の流れを変えた。
ジェレミー・ドクの鮮やかな先制点直後、68分にゲヒの致命的なミスが発生。ティエルノ・バリーに同点弾を献上した。バリーは当初オフサイドポジションにいたが、判定は覆らなかった。このミスでボール保持時に落ち着いていたアウェーチームは動揺した。
このミスが守備陣に伝染し、エバートンは勢いを取り戻した。5分後、ジェイク・オブライエンがヘディングで逆転弾を叩き込んだ。タッチラインでグアルディオラが呆然とする中、アウェーベンチは信じられないという空気に包まれた。1-0のリードは瞬く間にビハインドへ。優勝争いの流れを大きく変える試合となった。
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バリーが2得点を挙げ、シティは崩壊した
ドラマは終わらなかった。バリーの2点目でエヴァートンが3-1とリードを広げたのだ。トフィーズがシティの4連覇の望みを断とうとしているかのように見えた瞬間、スタジアムは沸き立った。
それでもシティの粘りは衰えなかった。直後、アーリング・ハーランドがループシュートで1点を返し、希望をつないだ。
この一撃でホームのスタンドは静まり、帰ろうとしていたファンも急いで席に戻った。
ドクが勝ち点1を取り返したが、優勝への優位は薄れつつある。
時間が迫り、優勝争いから脱落しかねない状況でシティは総攻撃に打って出た。そのプレッシャーが実を結び、試合終了間際にドクが2本目のカーブシュートでゴール上隅を射抜き、グアルディオラ率いるチームに土壇場の命綱をもたらした。
このゴールで辛うじて勝ち点1を得たが、シティはアーセナルに5ポイント差をつけられ、試合数が1試合少ないためミスを許される余地は事実上消えた。
シティがリザーブゲームを含め全勝しても、優勝するにはアーセナルが残り3戦で少なくとも1勝を逃す必要がある。
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エバートン、欧州カップ戦出場権獲得に近づく
エバートンはこの引き分けで欧州カップ戦出場に近づいたが、2点リードを守れず悔しさも残る。3－3の激闘でプレミアリーグの行方は依然として予測不能だ。試合序盤のゲヒのミスは、シーズン終盤に向けた話題となるだろう。