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Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

マーク・ゲヒ、何やってるんだ？マンCDFの痛恨ミスがエバートンに同点弾を献上。ティエルノ・バリーのオフサイド判定が覆り、試合は引き分けに。

マーク・グエイ
マンチェスター・シティ
エヴァートン
プレミアリーグ
アーセナル
ティエルノ・バリー

ヒル・ディキンソン・スタジアムでの試合で、マンチェスター・シティは3－3の引き分けに終わり、プレミアリーグ優勝へ黄信号が灯った。混沌とした展開で、マルク・ゲヒのミスがエバートンに反撃の機会を与え、首位のアーセナルとの差は広がった。

  • ゲヒの突発的な活躍がエバートンの巻き返しを呼んだ

    勝ち点3を手中に収めつつあったシティだったが、ゲヒの集中力欠如が試合の流れを変えた。

    ジェレミー・ドクの鮮やかな先制点直後、68分にゲヒの致命的なミスが発生。ティエルノ・バリーに同点弾を献上した。バリーは当初オフサイドポジションにいたが、判定は覆らなかった。このミスでボール保持時に落ち着いていたアウェーチームは動揺した。

    このミスが守備陣に伝染し、エバートンは勢いを取り戻した。5分後、ジェイク・オブライエンがヘディングで逆転弾を叩き込んだ。タッチラインでグアルディオラが呆然とする中、アウェーベンチは信じられないという空気に包まれた。1-0のリードは瞬く間にビハインドへ。優勝争いの流れを大きく変える試合となった。


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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    バリーが2得点を挙げ、シティは崩壊した

    ドラマは終わらなかった。バリーの2点目でエヴァートンが3-1とリードを広げたのだ。トフィーズがシティの4連覇の望みを断とうとしているかのように見えた瞬間、スタジアムは沸き立った。

    それでもシティの粘りは衰えなかった。直後、アーリング・ハーランドがループシュートで1点を返し、希望をつないだ。

    この一撃でホームのスタンドは静まり、帰ろうとしていたファンも急いで席に戻った。

  • ドクが勝ち点1を取り返したが、優勝への優位は薄れつつある。

    時間が迫り、優勝争いから脱落しかねない状況でシティは総攻撃に打って出た。そのプレッシャーが実を結び、試合終了間際にドクが2本目のカーブシュートでゴール上隅を射抜き、グアルディオラ率いるチームに土壇場の命綱をもたらした。

    このゴールで辛うじて勝ち点1を得たが、シティはアーセナルに5ポイント差をつけられ、試合数が1試合少ないためミスを許される余地は事実上消えた。

    シティがリザーブゲームを含め全勝しても、優勝するにはアーセナルが残り3戦で少なくとも1勝を逃す必要がある。

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    エバートン、欧州カップ戦出場権獲得に近づく

    エバートンはこの引き分けで欧州カップ戦出場に近づいたが、2点リードを守れず悔しさも残る。3－3の激闘でプレミアリーグの行方は依然として予測不能だ。試合序盤のゲヒのミスは、シーズン終盤に向けた話題となるだろう。