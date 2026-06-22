ストーンズは開幕戦で先発したが、トゥヘル監督の期待に応えられなかった。イングランド代表では頼れるDFでも、昨季クラブで18試合しか出場していない影響か、ボール扱いも反応も鈍かった。

ボールを持つと迷いが見え、ボールから離れると反応が鈍った。実力はあっても、試合勘を取り戻すには数日ではなく数週間必要だ。

だが大会中にそんな時間は取れない。そこで代役としてゲヒが浮上する。彼はコンサと並んで先発すべきだったと見る声も多かった。途中出場した前回は終盤にダラスを封じた。この調子なら火曜日の試合で先発するだろう。

ストーンズ抜きで大会に臨むのはEURO2016のアイスランド戦以来だが、現在のチームは10年前とは別物で、ゲヒの経験も十分。不安は少ない。