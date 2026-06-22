守備は不安定で、トゥヘル監督は決断を迫られる。マンチェスター・シティのマルク・ゲヒが先発を狙う。
火曜日のガーナ戦に勝てば決勝トーナメント進出が決まる。では、イングランドは誰を先発させるべきか。GOALがボストンでの一戦に向けたベストイレブンを選んだ。
守備は不安定で、トゥヘル監督は決断を迫られる。マンチェスター・シティのマルク・ゲヒが先発を狙う。
火曜日のガーナ戦に勝てば決勝トーナメント進出が決まる。では、イングランドは誰を先発させるべきか。GOALがボストンでの一戦に向けたベストイレブンを選んだ。
正直、ジョーダン・ピックフォードはイングランド初戦で目立たなかった。クロアチアの先制点はもう少し防げたかもしれない。試合終了15分前まで決定的なセーブはなし。彼は試合の大半を、DFに大げさに指示する時間に費やしていた。
とはいえ、GKは「話題にならない」ことが「好ましい」場合もある。ピックフォードに明らかなミスはなく、次戦もイングランドのゴールを守るだろう。
リース・ジェームズはクロアチア戦で好パフォーマンスを見せられなかった。イングランドのDF陣全体も同様だ。
クロアチアは彼とエズリ・コンサの間のスペースを突いて2度目の同点ゴールを決めたが、そのとき彼は姿を見せなかった。持ち前のボールさばきもやや物足りなかった。途中出場したジェド・スペンスの活躍は、ジェームズにとって安泰ではないことを示している。
とはいえ、彼はポジションを争うライバルより依然として高く評価されており、再び活躍の機会を得るには十分だ。
今になって振り返れば、エズリ・コンサはイングランドの開幕戦で平凡だった。クロアチア戦の2点目につながる場面での鈍い反応は疑問だ。
それでも彼は追走力、空中戦の強さ、パスセンスという貴重な資質を持つ。今シーズンのプレミアリーグでも活躍した。クロアチア戦は不調だっただけだ。再び先発の座を勝ち取り、すぐに実力を証明するだろう。
ストーンズは開幕戦で先発したが、トゥヘル監督の期待に応えられなかった。イングランド代表では頼れるDFでも、昨季クラブで18試合しか出場していない影響か、ボール扱いも反応も鈍かった。
ボールを持つと迷いが見え、ボールから離れると反応が鈍った。実力はあっても、試合勘を取り戻すには数日ではなく数週間必要だ。
だが大会中にそんな時間は取れない。そこで代役としてゲヒが浮上する。彼はコンサと並んで先発すべきだったと見る声も多かった。途中出場した前回は終盤にダラスを封じた。この調子なら火曜日の試合で先発するだろう。
ストーンズ抜きで大会に臨むのはEURO2016のアイスランド戦以来だが、現在のチームは10年前とは別物で、ゲヒの経験も十分。不安は少ない。
イングランドの守備陣は開幕戦で不安定だった。特にニコ・オライリーは苦戦した。
攻撃ではドリブル、チャンス創出、最終ライン侵入数ともトップクラスだったが、守備は不安定。1対1の勝率は5割で2度ドリブルを許し、左サイドはクロアチアのカウンターに容易に突破された。
イングランドには信頼できるバックアップがいない。ダン・バーンも、トゥヘル監督が挙げたジャレル・クアンサも不安が残る。負傷中のティノ・リヴラメントが戻るまでは、オライリーに依存するしかない。
デクラン・ライスはクロアチア戦で72分に交代し、ピッチを去る際、足取りがややふらついた。トゥヘル監督は、中盤の主力を下げた理由を問われ、ライスが負傷していたと認めた。その後、アーセナルMFが半年ほどハムストリングの痛みに悩んでいたと報じられた。
懸念は広がったが、トゥヘルは「ライスはガーナ戦に出場できると報告しており、今週も通常通りに練習している」と説明した。
ライスが万全であることは、前線のハリー・ケインよりも重要だ。今のところ問題はなさそうだが、イングランド代表はこの状態が続くことを祈るしかない。
中盤の要アンダーソンは、クロアチア戦の序盤こそ苦戦したが、徐々に調子を取り戻した。
後半開始直後、サイドライン沿いに鋭いロングボールをベリンガムへ送り、彼はこれを捉えてイングランドの3点目を決めた。45分間、整然と中盤を支配したプレーと合わせて、アンダーソンがチームにもたらし得るものを示した。
イングランド代表は長年、中盤を安定させる「第3のミッドフィルダー」を求めてきた。ジョーダン・ヘンダーソンではその役割を十分に果たせなかったが、アンダーソンは長期的な解決策になり得ると示した。トゥヘル監督も数か月間彼を信頼しており、その信頼が今後も続くことは間違いなさそうだ。
トゥヘル監督は試合後、背番号10のポジションをベリンガムとモーガン・ロジャースのどちらに任せるか悩んでいたと明かした。ロジャースはベリンガムほど才能はないものの、今シーズンアストン・ヴィラで結果を残し、イングランド代表でも役割を果たしてきた。
先発を勝ち取ったのはベリンガムだった。前半は不安定だったが、後半は試合を掌握し、3点目を決めてから「8番」と「10番」の役割をこなしながら中盤を支配した。
ライスやアンダーソンが休む必要があるときは、ベリンガムが下がり、ロジャースに出番が回るだろう。それでも、基本的にはこのポジションはベリンガムのものだ。
ノニ・マドゥエケが先発で出る期間は長くなくても、開幕戦のパフォーマンスは控え以上の価値を示した。右サイドでプレーした彼は前半、イングランドで最も輝き、何度も攻撃の幅を広げ、相手に挑んだ。後半は疲れから交代したが、システムには still フィットしている。
ただし、ブカヨ・サカがコンディションを取り戻しつつあり、トゥヘル監督は第3戦のパナマ戦での先発復帰を予定している。それまでは、マドゥエケがサカにプレッシャーをかけ続ける頼れる先発だ。
PKが枠を外れ、ケインは少し緊張をほぐしたかもしれない。ジョスコ・グヴァルディオルの侵入とドミニク・リヴァコヴィッチの飛び出しが重なり、彼の拙いキックが再蹴りとなったのは幸運だった。
それでも彼はすぐに立ち直り、この試合で2得点を挙げた。深く考える必要はない。ケインはイングランド代表最高の選手であり、世界でもトップクラスだ。何があっても起用すべき選手である。
水曜日の試合前は厳しい状況だったし、今も同じだ。
クロアチア戦でゴードンは守備陣を混乱させ、ボールを持つ場面は少なかったものの、スピードと積極的な動きで貢献した。
ラッシュフォードを先発起用すべきだという声もある。彼は途中出場で見事なゴールを決め、試合がオープンになった状況を活かした。トゥヘル監督も、ラッシュフォードが最終ラインで高い「決定力」を示したと称賛した。
これは「試合の口火を切る選手」と「試合を決める選手」の違いだろう。ゴードンは優れた「口火を切る選手」で、ラッシュフォードはさらに優れた「試合を決める選手」だ。この役割分担は今後も維持されるべきだ。