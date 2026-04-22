マーク・ククレラの理容師が、リアム・ローゼニオールの発表の数時間前に、ブライトン戦に向けたチェルシーのチーム情報をリークした

『デイリー・メール』によると、チェルシーのファンは公式スタメン提出前に、コール・パーマーとジョアン・ペドロの欠場を知っていた。情報は、ククレラの専属理容師とされるXアカウント「@Rileyeagles_」が「今夜、パーマーとペドロは負傷」と投稿したもので、後に削除された。

投稿には散髪中の後頭部写真が添えられていたが、ククレラの顔は写っていなかった。 この情報は正しかった。パーマーはハムストリングのけがで欠場し、ペドロもマンチェスター・ユナイテッド戦を欠場した同じけがから回復できなかった。 その後、@Rileyeagles_アカウントと投稿は削除された。