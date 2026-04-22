Getty Images Sport
翻訳者：
マーク・ククレラの理容師が、リアム・ローゼニオールの発表の数時間前に、ブライトン戦に向けたチェルシーのチーム情報をリークした
バーバーが正体を明かした
『デイリー・メール』によると、チェルシーのファンは公式スタメン提出前に、コール・パーマーとジョアン・ペドロの欠場を知っていた。情報は、ククレラの専属理容師とされるXアカウント「@Rileyeagles_」が「今夜、パーマーとペドロは負傷」と投稿したもので、後に削除された。
投稿には散髪中の後頭部写真が添えられていたが、ククレラの顔は写っていなかった。 この情報は正しかった。パーマーはハムストリングのけがで欠場し、ペドロもマンチェスター・ユナイテッド戦を欠場した同じけがから回復できなかった。 その後、@Rileyeagles_アカウントと投稿は削除された。
- AFP
ローゼニアによる「内通者」探しに新たな展開
ロゼニオール氏は以前、クラブが内部からの情報漏洩を解決したと主張していた。しかし直後に新たなセキュリティ侵害が発生した。今シーズン序盤、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ2試合前にブルーズの先発11名が事前に公開され、クラブは面子を失った。ロゼニオール氏は「犯人は外部で、既に把握し対応した」と説明していた。
ロゼニオールは当時「犯人は分かっている。私やチームへの悪意ではない。出所は特定し、事態は収拾した」と語った。
許容できない数値が過去最低を記録
情報漏洩の混乱を受け、チェルシーはピッチでも惨敗。シーガルズに0-3で負け、枠内シュートは0本。5連敗で1912年以来のワースト記録を更新し、得点はなし。
ロゼニオール監督は試合後、プロ意識の欠如を厳しく批判。「姿勢含め、何ひとつ許容できない」とスカイ・スポーツに語った。この敗戦でチェルシーは7位に後退し、CL圏が遠のいた。シーズンを無冠で終える危機が深まっている。
- AFP
リーズ戦を控え、緊張感が高まっている
内部問題が重なり、チェルシーは直近8試合中7敗と不振だ。リーグ戦は残り4節。注目はリーズとのFAカップ準決勝に移った。ローゼニオール監督は「絶対に勝たねばならない」と語り、クラブの風土を正すため「抜本改革」が必要だと警告した。