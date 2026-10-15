後半は両チームが攻撃の手を緩めず、白熱した90分間でシュート数は合計42本に達した。グエイは、両チームがロッカールームから戻った後、意識が大きく変わったと語った。「後半はまったく逆だったと思う。僕たちはずっと積極的になった。競り合いにもより多く勝てたし、それがゴールを奪うための土台になった」と振り返った。シティは後半だけでボール保持率で優位に立ち、21回のチャンスをつくったものの、最終的には及ばなかった。

試合全体を振り返ったグエイは、プレッシャーの中でチームが示した姿勢を前向きに捉えた。「前半は最高の出来ではなかったけど、後半からは多くの収穫を得られる。選手だけでなく、クラブ全体について多くを物語っていると思う。ファンは試合を通して僕たちを支えてくれた。応援は素晴らしかった」と付け加えた。