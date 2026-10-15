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翻訳者：
マーク・グエイは、チャンピオンズリーグのPSG戦で崩れたマンチェスター・シティにアグレッシブさが欠けていたと認めた
マンチェスター・シティの前半の苦戦が浮き彫りに
マンチェスター・シティはチャンピオンズリーグで厳しい夜を過ごし、決定力を発揮したPSGに不意を突かれた。デジレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャのゴールで、アウェーのPSGは前半終了までに大きくリード。エンツォ・マレスカ率いるチームは苦しい立場に追い込まれた。フランスの強豪は前半45分を支配し、素早い攻守の切り替えに対応できず、ためらいの見られたシティの守備陣につけ込んだ。
試合後、グエイは序盤のチームの問題点を率直に認めた。「前半は、僕自身も含めて、もっと良いプレーをする必要があった。特に最初の2失点についてはそうだ」とグエイは『シティ・スタジオ』のインタビューで語り始めた。さらにグエイは、PSGが前半に主導権を握れた理由として、欧州の強豪同士の間にあったプレー強度の差を挙げた。「前半は相手の方が少し積極的で、1対1の競り合いにも何度も勝っていた。それが、彼らがゴールを決める土台になったと思う」と、このDFは説明した。
- AFP
グエイ、後半の改善を強調
後半は両チームが攻撃の手を緩めず、白熱した90分間でシュート数は合計42本に達した。グエイは、両チームがロッカールームから戻った後、意識が大きく変わったと語った。「後半はまったく逆だったと思う。僕たちはずっと積極的になった。競り合いにもより多く勝てたし、それがゴールを奪うための土台になった」と振り返った。シティは後半だけでボール保持率で優位に立ち、21回のチャンスをつくったものの、最終的には及ばなかった。
試合全体を振り返ったグエイは、プレッシャーの中でチームが示した姿勢を前向きに捉えた。「前半は最高の出来ではなかったけど、後半からは多くの収穫を得られる。選手だけでなく、クラブ全体について多くを物語っていると思う。ファンは試合を通して僕たちを支えてくれた。応援は素晴らしかった」と付け加えた。
DFが即座の対応を求める
チャンピオンズリーグはまだ序盤にあり、今後は国内での戦いとチーム内での成長に焦点が移る。グエイは、この敗戦を後退ではなく、改善のきっかけにしなければならないと強調した。クリスタル・パレスの元選手は「戦い続ける限り、自分たちにもチャンスがあると全員が分かっていたと思う。この大会はまだ始まったばかりだ」と自信を示した。国内での勢いを維持するうえで、PSG戦の敗北から得た教訓は重要になる。「ここから学び、今後の試合でより良いパフォーマンスを見せられればと思う」とグエイは締めくくった。
- AFP
次の挑戦を見据えて
マンチェスター・シティはエティハド・スタジアムでチャンピオンズリーグ王者に敗れ、8試合続いていた無敗記録が途絶えた。ホームで粘り強く戦ったものの、2節を終えた36チーム制のチャンピオンズリーグで17位につけている。シティは今後、エティハド・スタジアムでの2試合で巻き返しを図る。今週土曜日にはプレミアリーグでイプスウィッチ・タウンを迎え、続く火曜日にはチャンピオンズリーグでAEKとホームで対戦する。
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