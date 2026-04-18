マーカス・ラッシュフォード、ユヴェントス移籍か？ バルセロナ退団が迫る中、セリエAの強豪がマンチェスター・ユナイテッドのFW獲得に意欲

ラッシュフォードの成績は卓越しているが、カタルーニャでの時間は終わりそうだ。今シーズン、カンプ・ノウにレンタル移籍しているイングランド代表について、バルセロナが買い取りオプションを行使する可能性は低くなっている。

バルサは厳しい財政状況から投資を慎重に検討しており、3000万ユーロの移籍金を払う意向はない。この金額は彼の能力に見合うとされているが、クラブの最優先事項は人件費削減だ。