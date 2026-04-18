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マーカス・ラッシュフォード、ユヴェントス移籍か？ バルセロナ退団が迫る中、セリエAの強豪がマンチェスター・ユナイテッドのFW獲得に意欲
バルセロナは完全移籍に踏み切れない
ラッシュフォードの成績は卓越しているが、カタルーニャでの時間は終わりそうだ。今シーズン、カンプ・ノウにレンタル移籍しているイングランド代表について、バルセロナが買い取りオプションを行使する可能性は低くなっている。
バルサは厳しい財政状況から投資を慎重に検討しており、3000万ユーロの移籍金を払う意向はない。この金額は彼の能力に見合うとされているが、クラブの最優先事項は人件費削減だ。
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オールド・トラッフォードへ帰還、新たな扉が開く
バルセロナが消極的なため、ラッシュフォードは今夏マンチェスター・ユナイテッドに一時復帰する見込みだ。今季は43試合で12ゴール13アシストを記録したが、クラブは再び移籍を容認するとされ、欧州トップクラブの注目候補に挙げられている。
この状況に目を付けたのがユヴェントスだ。2020年以降セリエA制覇がなく、コッパ・イタリアとチャンピオンズリーグでも早期敗退した彼らは現在苦戦している。 現在4位で来季CL出場権を狙うユベントスは、即戦力となる国際経験豊富な選手を求めており、スピードと汎用性を備えたラッシュフォードは、攻撃陣再建を目指すチーム戦術に最適だとされている。
ビアンコネリの財政難
トリノは本気だが、資金面が依然として壁だ。ユヴェントスは、買い取りオプション付きレンタル移籍を検討している。これにより、初期費用は抑えつつFWを獲得できる。
最大の懸念はラッシュフォードの高額年俸だが、マンチェスター・ユナイテッドが移籍を容認し、年俸1100万ユーロの大部分を負担する方向で交渉が進んでいる。
- AFP
構想から現実へ
マンチェスター・ユナイテッドが年俸の大半を負担すれば、ラッシュフォードのユベントス加入は単なる噂から現実へと変わる。 今季すでにスーペルコパ・デ・エスパーニャを制し、9ポイント差でリーガ・エスパニョーラ優勝目前のバルセロナでプレーするフォワードを獲得すれば、国内および欧州の頂点復帰を目指すユヴェントスの本気度が示される。
イタリア移籍が実現すれば、彼は3シーズン連続で異なるビッグリーグでプレーすることになる。夏に向けて、ユベントスが複雑な金銭条件をまとめ、このイングランド代表をアリアンツ・スタジアムへ招へいできるか注目だ。