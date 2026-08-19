ラシュフォードを巡る憶測は、昨季をバルセロナへのレンタル移籍で過ごし、49試合で14ゴール14アシストを記録してラ・リーガ制覇に貢献したことで強まっていた。スペインのクラブは2600万ポンドで完全移籍に切り替えるオプションを持っていたが、その代わりにアンソニー・ゴードンの獲得を選んだ。

そして今、イングランドに戻ったラシュフォードをマイケル・キャリックがチームに迎え入れている。キャリックは「彼は我々の選手だし、素晴らしい状態で戻ってきた。ほかのどの選手とも同じだよ。マーカスのことは長く知っているし、彼は我々に少し違ったものをもたらしてくれる」と語った。