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マーカス・ラッシュフォード、マンチェスター・ユナイテッドの移籍話をめぐってギャリー・ネヴィルを黙らせたジェイミー・キャラガーに感謝
ラシュフォード、『ジ・オーバーラップ』での議論に反応
マーカス・ラッシュフォードがSNSを更新し、元DFジェイミー・キャラガーが『Stick to Football』の次回エピソードでギャリー・ネビルと衝突した後、キャラガーの意見に同調した。
『Mirror』の報道によると、ネビルはマンチェスター・ユナイテッドのFWについて議論を促そうとし、「マーカス・ラッシュフォードについてはどう思う？ 最後の質問だ」と発言。これに対してキャラガーは即座にその話題を退け、「ああ、***********。ラッシュフォードに触れずにポッドキャストはできないのか？ やめてくれ！ なんてことだ。トレントとラッシュフォードの件みたいなものだ。ポッドキャストの中に、ちょっとした一部分、トレントのパートかラッシュフォードのパートみたいなものがあった」と返した。
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サッカーをさせてほしいという苛立ちの訴え
その後、ネヴィルは話題を切り替えようとし、「トレントはどうなんだ？」と質問。その上で「いや、でも彼はユナイテッドに戻ってきた」と付け加えた。キャラガーはなおもうんざりした様子で、「だから何だ？ なんてことだ。彼はマンチェスター・ユナイテッドにとってただの良い選手というだけだ！」と述べた。動画がXで公開されると、ラッシュフォードはその映像を共有し、自身のキャリアに向けられる絶え間ない注目についての思いを明確にした。「ありがとう、ジェイミー。毎日自分の名前を出されることなく、頭を下げてサッカーに集中できたら最高なんだけど」と記した。
バルセロナへのレンタル移籍とマンチェスター・ユナイテッド復帰
ラシュフォードを巡る憶測は、昨季をバルセロナへのレンタル移籍で過ごし、49試合で14ゴール14アシストを記録してラ・リーガ制覇に貢献したことで強まっていた。スペインのクラブは2600万ポンドで完全移籍に切り替えるオプションを持っていたが、その代わりにアンソニー・ゴードンの獲得を選んだ。
そして今、イングランドに戻ったラシュフォードをマイケル・キャリックがチームに迎え入れている。キャリックは「彼は我々の選手だし、素晴らしい状態で戻ってきた。ほかのどの選手とも同じだよ。マーカスのことは長く知っているし、彼は我々に少し違ったものをもたらしてくれる」と語った。
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ラッシュフォードの次はどうなる？
マンチェスター・ユナイテッドは8月22日（土）、国内でのシーズン初戦をハル・シティ戦で迎える。移籍市場は9月1日に閉まるが、ラシュフォードは来季もオールド・トラフォードに残ることが確実視されている。今後はチームへの再順応に力を注ぎ、スペインで見せた印象的なパフォーマンスの再現と、キャリック監督の下でレギュラーの先発枠確保を目指すことになる。
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