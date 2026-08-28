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マーカス・ラッシュフォード、アーセナルからの土壇場の移籍打診を拒否 マンチェスター・ユナイテッドでの自身の居場所を懸けて戦う構え
アーセナルの接触はきっぱり拒否される
ガブリエウ・マルティネッリがアル・ヒラル加入のため退団したことを受け、アーセナルは火曜夜までに左ウイングの補強を急いでいる。『Evening Standard』によると、ロンドンのクラブはマーカス・ラッシュフォードの期限付き移籍での駆け込み獲得を検討していたが、これは並行して進めているフリアン・アルバレス獲得の動きとは完全に別件だった。
しかし、ラッシュフォードはすべてのアプローチを拒否した。マンチェスター・ユナイテッドからの完全移籍は、前季にバルセロナとアストン・ビラへ期限付き移籍していたことを受け、今夏の移籍市場の早い段階では避けられないように見えていた。ラッシュフォードはカタルーニャ復帰を望んでいたが、バルセロナは契約に盛り込まれた2600万ポンドの解除条項を行使せず、代わりにアンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミを獲得した。
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トルコの強豪、移籍獲得を逃す
スペイン復帰が頓挫したのに続き、『The Times』によれば、ラッシュフォードはチャンピオンズリーグ出場クラブのフェネルバフチェからの本格的な関心も拒否したという。同トルコクラブは、この夏の目玉補強として同選手の獲得を強く望んでいた。それでも、ラッシュフォードはスュペル・リグへの移籍に興味がないことを明確にした。
その結果、マンチェスター・ユナイテッドは下部組織出身の同選手を残留させることに満足している。ラッシュフォードの週給32万5000ポンドという高額な給与は、この夏に完全移籍を実現できる可能性のあるクラブの数を大きく限っており、そのため本人は選択肢の見直しを迫られている。
キャリック、復帰後のFWを称賛
ラッシュフォードとマイケル・キャリック監督の関係が、この突然の残留決断を後押しした最大の要因とみられる。ラッシュフォードはハル・シティ戦の敗戦で実戦復帰し、ハーフタイムにパトリック・ドルグと交代でピッチに立った。
キャリック監督は、舞台裏での最近の取り組みぶりに非常に強い印象を受けている。指揮官は「マーカスがコビー［メイヌー］やリチャ［マルティネス］とともに、ほぼダブリンでの段階からトレーニングに戻ってきて以来、素晴らしい状態で戻ってきたことはかなり明らかだった」と語った。この重要な信任によって、ラッシュフォードは事実上、トップチームの環境に再び組み込まれた。
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両クラブにとって次に何が起こるのか？
アーセナルは、火曜夜の移籍市場閉幕前にマルティネッリの代役を確保するため、迅速に動かなければならない。一方、ラッシュフォードは今週日曜、マンチェスター・ユナイテッドがイプスウィッチ・タウンをホームに迎える一戦での出場を目指す。今回の試合は個人的にも大きな節目となる見込みで、2024年12月以来、初めてオールド・トラフォードでプレーする機会となる。
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