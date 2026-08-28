ガブリエウ・マルティネッリがアル・ヒラル加入のため退団したことを受け、アーセナルは火曜夜までに左ウイングの補強を急いでいる。『Evening Standard』によると、ロンドンのクラブはマーカス・ラッシュフォードの期限付き移籍での駆け込み獲得を検討していたが、これは並行して進めているフリアン・アルバレス獲得の動きとは完全に別件だった。

しかし、ラッシュフォードはすべてのアプローチを拒否した。マンチェスター・ユナイテッドからの完全移籍は、前季にバルセロナとアストン・ビラへ期限付き移籍していたことを受け、今夏の移籍市場の早い段階では避けられないように見えていた。ラッシュフォードはカタルーニャ復帰を望んでいたが、バルセロナは契約に盛り込まれた2600万ポンドの解除条項を行使せず、代わりにアンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミを獲得した。