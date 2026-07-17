マーカス・ラッシュフォードは、4,000万ポンドのマンチェスター・ユナイテッド移籍条項が期限切れとなった際、複数の移籍オファーを断った。

ラッシュフォードは現在、北米でイングランド代表としてフランスとのワールドカップ3位決定戦に備えている。大会後、マンチェスター・ユナイテッドで138得点を挙げたFWは、米国でのプレシーズン合宿にチームメイトと合流する。

マイケル・キャリック監督は来季の長期計画に彼を組み込むべきか判断するため、コンディションを評価する。