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マーカス・ラッシュフォードは、4,000万ポンドのマンチェスター・ユナイテッド移籍条項が期限切れとなった際、複数の移籍オファーを断った。
解除条項が正式に失効する
『The Athletic』によると、ラッシュフォードの契約に盛り込まれていた4,000万ポンド（5,300万ドル／4,700万ユーロ）の契約解除条項が正式に失効した。これに伴い、獲得を希望するクラブは移籍金をマンチェスター・ユナイテッドの経営陣と直接交渉する必要がある。この条項は、マンチェスター・シティとリヴァプールが利用できないよう設定されていた。
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高額な海外からの入札が却下された
『The Athletic』によると、同選手は複数の移籍オファーを断った。中には現在の年俸を上回る案件もあった。このイングランド代表選手には、今後新たなオファーが届いた場合、関係者が協議して対応する。この28歳のフォワードは2024年12月以降出場していないが、2028年までオールド・トラッフォードと契約している。
バルセロナでのレンタル移籍が終了
ラッシュフォードは昨季バルセロナへレンタル移籍し、49試合で14ゴール14アシストを記録した。バルセロナには3000万ユーロで完全移籍させるオプションがあったが、レンタル終了時に行使しなかった。 来季、カンプ・ノウでラッシュフォードが担っていた役割は、8000万ユーロでニューカッスルから加入した代表チームメイト、アンソニー・ゴードンが引き継ぐ見込みだ。
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ワールドカップの戦いが幕を閉じた
ラッシュフォードは現在、北米でイングランド代表としてフランスとのワールドカップ3位決定戦に備えている。大会後、マンチェスター・ユナイテッドで138得点を挙げたFWは、米国でのプレシーズン合宿にチームメイトと合流する。
マイケル・キャリック監督は来季の長期計画に彼を組み込むべきか判断するため、コンディションを評価する。
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