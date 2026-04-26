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マーカス・ラッシュフォードは、収入が減ってもバルセロナへ移籍し、マンチェスター・ユナイテッドへの復帰は望んでいない。ただし、このイングランド代表は、複雑な移籍騒動が収まるまで辛抱強く待つよう指示されている。
ラッシュフォード、批判を黙らせる
ラッシュフォードは昨夏マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍でバルサに加入し、評価を回復。ハンス・フリック監督の下でチームに溶け込み、今季は92分ごとに得点を挙げるなど好パフォーマンスを続けている。
当初は「賭け」との声もあったが、彼は決定的な活躍でバルサのリーガ優勝争いを支えている。
27歳の彼はヘタフェ戦（2-0）で鮮やかな2点目を決め、今季13得点目をマーク。残留を希望している。
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永住権取得の経済的障壁
ピッチでの活躍にもかかわらず、完全移籍への道は平坦ではない。バルセロナは今も財政制約に直面し、理事会は支出を細かく精査している。
BBCのギレム・バラゲ氏によると、ラッシュフォードはマンチェスターより低い報酬でも「受け入れる」と明言。それでもバルサは、ファイナンシャルフェアプレーの制約下で長期契約を結べるかどうかまだ判断できていない。
クラブ首脳はラッシュフォードとの完全移籍の是非や他候補との比較を続けており、資金を別用途に回すべきとの声も出ている。
ただ、本人側はプロジェクトに全面的にコミットしており、周囲も「辛抱強く待つ」と強調。移籍騒動の多くは、スペインで注目される移籍に付き物の交渉駆け引きだと説明している。
フリックの戦術的なローテーション
フリック監督は今季、ラッシュフォードを慎重に起用し、攻撃陣の激しい競争の中でローテーションを採用している。3つのフォワードポジションを争う7人の選手の中で、3600分以上プレーしたのはラミン・ヤマルだけだ。
この競争の中で、ラッシュフォードは先発落ちもあるという現実を受け入れ、成熟を示している。
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迫り来るマンチェスター・ユナイテッドの影
バルセロナが5月10日にもラ・リーガ優勝トロフィーを授与する可能性が高まる中、ラッシュフォードの所属クラブは静観している。マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドは欧州カップ戦出場権を争っており、このFWの去就については沈黙を保っている。オールド・トラッフォードの扉は公式には閉じていないが、選手本人の意向は明らかだ。