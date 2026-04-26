ラッシュフォードは昨夏マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍でバルサに加入し、評価を回復。ハンス・フリック監督の下でチームに溶け込み、今季は92分ごとに得点を挙げるなど好パフォーマンスを続けている。

当初は「賭け」との声もあったが、彼は決定的な活躍でバルサのリーガ優勝争いを支えている。

27歳の彼はヘタフェ戦（2-0）で鮮やかな2点目を決め、今季13得点目をマーク。残留を希望している。