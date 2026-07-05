マーカス・ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドに復帰するため減俸を受け入れるのか。週給32万5000ポンドの契約に疑問の声が上がる中、イングランド代表FWのオールド・トラッフォード復帰に関する最新情報。

マンチェスターでの苦境を乗り越え、ラシュフォードはラ・リーガで再起。カタルーニャの名門で14ゴール14アシストを記録し、2022-23シーズンに30ゴールをマークした当時の勢いを取り戻した。 それでもバルセロナは2600万ポンド（3500万ドル）の完全移籍オプションを行使せず、彼の将来は再びマンチェスターに委ねられた。

戦術面でも、選手層が薄いユナイテッドにとってラッシュフォードの復帰は理にかなう。彼はマテウス・クーニャやパトリック・ドルグとは異なるタイプで、左サイドとセンターフォワードをこなせるため、ベンジャミン・セスコの貴重なバックアップになる。コーチ陣の課題は、復帰に伴う「負の遺産」を管理しつつ、彼の才能を最大限引き出すことだ。