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マーカス・ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドに復帰するため減俸を受け入れるのか。週給32万5000ポンドの契約に疑問の声が上がる中、イングランド代表FWのオールド・トラッフォード復帰に関する最新情報。
オールド・トラッフォードにおけるラッシュフォードの年俸をめぐるジレンマ
ラッシュフォードのトップチーム復帰が近づく中、マンチェスター・ユナイテッドは財政問題に直面している。昨季バルセロナでプレーした彼は現在、週給約32万5000ポンドの契約を結ぶ。クラブが給与体系の均衡を目指すため、復帰には減俸が必要との声もある。
ただし、減給が実現する可能性は極めて低い。マンチェスター・イブニング・ニュースによると、残り2年の契約を持つ28歳は交渉で優位に立ち、報酬を下げるには新契約が必要だ。高年俸を維持することでチーム内に摩擦が生じ、他の主力選手が同等の報酬を要求する恐れもある。
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バルセロナへのレンタル移籍が終了
マンチェスターでの苦境を乗り越え、ラシュフォードはラ・リーガで再起。カタルーニャの名門で14ゴール14アシストを記録し、2022-23シーズンに30ゴールをマークした当時の勢いを取り戻した。 それでもバルセロナは2600万ポンド（3500万ドル）の完全移籍オプションを行使せず、彼の将来は再びマンチェスターに委ねられた。
戦術面でも、選手層が薄いユナイテッドにとってラッシュフォードの復帰は理にかなう。彼はマテウス・クーニャやパトリック・ドルグとは異なるタイプで、左サイドとセンターフォワードをこなせるため、ベンジャミン・セスコの貴重なバックアップになる。コーチ陣の課題は、復帰に伴う「負の遺産」を管理しつつ、彼の才能を最大限引き出すことだ。
MFの補強が難航している
ラッシュフォードの去就が注目される中、マンチェスター・ユナイテッドは中盤補強で苦戦している。クラブは先日、トッテナムがウェストハムの提示額8500万ポンド（約1億1400万ドル）でマテウス・フェルナンデスを獲得したのを受け、この取引から撤退した。ユナイテッドがフェルナンデスに付けた評価額は、プレミアリーグのライバルが支払った金額を大幅に下回っていた。
さらに、夏初めにエリオット・アンダーソンもマンチェスター・シティに奪われた。クラブ関係者は「パニックではない」と強調するが、市場の流れを変える目玉補強を求める圧力は高まる。現在候補の上位にはアレックス・スコットがいるが、アーセナルも興味を示しているため、ユナイテッドは再び大物獲得を逃さないよう迅速な決断が求められる。
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守備の安定性とトナリに関する諸説
ファンからは守備陣の補強を求める声があるが、クラブは現時点でセンターバックを追加補強する予定はない。 ハリー・マグワイア、リサンドロ・マルティネス、マタイス・デ・リフト、レニー・ヨロ、エイデン・ヘヴンが揃っているため、現在は選手たちのコンディション維持が最優先だ。デ・リフトは背中の故障から新シーズンの序盤に復帰見込みで、クラブは2025年の放出が必要かどうかをその後に判断する。
サンドロ・トナリ獲得の噂もあったが、クラブはニューカッスルに正式オファーを出したことはない。彼の能力は評価されているものの、プレミアリーグに残りたいという長期的な意欲や過去の規律違反が懸念され、主要ターゲットにはならなかった。スカウトチームは移籍市場が閉じるまでに、少なくとも1人、場合によっては2人の新MF獲得に注力している。
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