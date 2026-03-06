Goal.com
ライブ
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

翻訳者：

マーカス・ラッシュフォードはバルセロナでは「誰も俺のことなんてクソも気にしてなかった」と語った——だからこそマンチェスター・ユナイテッドでの「地獄」を経て今、彼は輝いているのだ

元プレミアリーグストライカーのトロイ・ディーニーは、マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ移籍が、マンチェスター・ユナイテッドでの「困難な時期」を経て、彼に必要不可欠な現実認識をもたらしたと確信している。 ワトフォードのレジェンドは、スペインの巨人の環境ではエゴの入る余地がほとんどないと主張し、クラブの歴史的なスターたちと比べれば「誰もラシュフォードの評判なんて気にしていない」と断言した。ディーニーは、この厳しいメッセージが28歳の選手に集中力を取り戻させ、ラ・リーガで成功する助けになったと感じている。

  • ディーニー、バルサでのラッシュフォードの成長を称賛

    サン紙のコラムで、元プレミアリーグストライカーのディーニーは、ラッシュフォードがプレミアリーグからラ・リーガに移籍して以来の取り組み姿勢の顕著な違いを指摘。カンプ・ノウの環境が彼のプロとしての視点に必要不可欠な変化を強いたと述べた。ラッシュフォードはスペインで現在まで好調を維持しており、カタルーニャのクラブへのレンタル移籍後、バルサで全大会通算10得点を挙げている。

    • 広告
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    カタルーニャにおける現実の検証

    ディーニーによれば、苦戦するマンチェスター・ユナイテッドの看板選手からバルセロナでは単なる一選手へと立場が変わったことが、ラッシュフォード復活のきっかけとなったという。 この変化は不可欠だったと彼は確信しており、元バーミンガムFWはこう語る。「彼が巨大な存在だったクラブを離れることで、バルセロナからのメッセージは明快だったはずだ：『マーカス・ラッシュフォードなんてどうでもいい。つい最近までリオネル・メッシがいたんだ』と。クラブは彼の考えや服装、行動など一切気にしない。彼がそのクラブでプレーする価値を証明するために存在しているのだ」

  • 有名人としての地位よりも規律

    バルセロナの指導陣は、集団の規範に従わない者には一切の妥協の余地がないことをラッシュフォードに示したようだ。ディーニーはこの変化がイングランド代表FWに適応を強いた点を指摘する。「自分勝手にはできないことを示している… バルセロナに順応するか、出場機会を失うかの選択だ。クラブはラシュフォードに対し『我々のやり方はこうだ』と明確に示した。従えば報いは必ず来る——バルセロナでプレーし、得点を挙げ、イングランド代表としてワールドカップに出場できるのだ」

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    イングランド代表入りをかけた戦い

    ワールドカップが目前に迫る中、ラッシュフォードの活躍はトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の先発候補として再び名を連ねさせるに至った。ニューカッスルのアンソニー・ゴードンと比較しつつ、ディーニーはこう付け加える。「もしイングランドが来週ワールドカップの初戦を迎えるなら、私は彼を左サイドで先発させるだろう。 数字だけ見ればゴードンが先発だろう。だが実際に試合を見て両選手の姿勢を比較すれば、間違いなくラッシュフォードだ」

ラ・リーガ
アスレティック・クルブ crest
アスレティック・クルブ
ATH
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
0