マーカス・ラッシュフォードはバルセロナでは「誰も俺のことなんてクソも気にしてなかった」と語った——だからこそマンチェスター・ユナイテッドでの「地獄」を経て今、彼は輝いているのだ

元プレミアリーグストライカーのトロイ・ディーニーは、マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ移籍が、マンチェスター・ユナイテッドでの「困難な時期」を経て、彼に必要不可欠な現実認識をもたらしたと確信している。 ワトフォードのレジェンドは、スペインの巨人の環境ではエゴの入る余地がほとんどないと主張し、クラブの歴史的なスターたちと比べれば「誰もラシュフォードの評判なんて気にしていない」と断言した。ディーニーは、この厳しいメッセージが28歳の選手に集中力を取り戻させ、ラ・リーガで成功する助けになったと感じている。