マーカス・ラッシュフォードはバルセロナでは「誰も俺のことなんてクソも気にしてなかった」と語った——だからこそマンチェスター・ユナイテッドでの「地獄」を経て今、彼は輝いているのだ
ディーニー、バルサでのラッシュフォードの成長を称賛
カタルーニャにおける現実の検証
ディーニーによれば、苦戦するマンチェスター・ユナイテッドの看板選手からバルセロナでは単なる一選手へと立場が変わったことが、ラッシュフォード復活のきっかけとなったという。 この変化は不可欠だったと彼は確信しており、元バーミンガムFWはこう語る。「彼が巨大な存在だったクラブを離れることで、バルセロナからのメッセージは明快だったはずだ：『マーカス・ラッシュフォードなんてどうでもいい。つい最近までリオネル・メッシがいたんだ』と。クラブは彼の考えや服装、行動など一切気にしない。彼がそのクラブでプレーする価値を証明するために存在しているのだ」
有名人としての地位よりも規律
バルセロナの指導陣は、集団の規範に従わない者には一切の妥協の余地がないことをラッシュフォードに示したようだ。ディーニーはこの変化がイングランド代表FWに適応を強いた点を指摘する。「自分勝手にはできないことを示している… バルセロナに順応するか、出場機会を失うかの選択だ。クラブはラシュフォードに対し『我々のやり方はこうだ』と明確に示した。従えば報いは必ず来る——バルセロナでプレーし、得点を挙げ、イングランド代表としてワールドカップに出場できるのだ」
イングランド代表入りをかけた戦い
ワールドカップが目前に迫る中、ラッシュフォードの活躍はトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の先発候補として再び名を連ねさせるに至った。ニューカッスルのアンソニー・ゴードンと比較しつつ、ディーニーはこう付け加える。「もしイングランドが来週ワールドカップの初戦を迎えるなら、私は彼を左サイドで先発させるだろう。 数字だけ見ればゴードンが先発だろう。だが実際に試合を見て両選手の姿勢を比較すれば、間違いなくラッシュフォードだ」
