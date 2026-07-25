報道によると、ラッシュフォードはシーズン通して制作されるドキュメンタリーへの出演を打診された。このことから、彼がクラブに残る可能性があると噂されている。出演自体が残留を保証するものではない。しかし、クラブが彼の将来を完全に否定しているなら、これほど大きな出演機会を与えるのは異例だ。