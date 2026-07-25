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マーカス・ラッシュフォードの移籍が急旋回か。マイケル・キャリックが復帰を検討し、マンUのスターに和解の兆し。
ラッシュフォードをめぐる新たな展開
『ザ・ミラー』紙によると、ラッシュフォードのマンチェスター・ユナイテッドでの将来は、2026-27シーズンを取り上げるAmazonのドキュメンタリー出演オファーで思わぬ展開を迎えた。バルセロナが完全移籍を見送ったため、彼はオールド・トラッフォードに戻った。夏の退団が濃厚だったが、ユナイテッドはクラブの評価額と年俸を満たす買い手を見つけられていない。
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ドキュメンタリーが新たな疑問を投げかける
報道によると、ラッシュフォードはシーズン通して制作されるドキュメンタリーへの出演を打診された。このことから、彼がクラブに残る可能性があると噂されている。出演自体が残留を保証するものではない。しかし、クラブが彼の将来を完全に否定しているなら、これほど大きな出演機会を与えるのは異例だ。
返品は引き続き可能です
ラッシュフォードは2024年12月以来、レッド・デビルズでの公式戦に出場していない。レンタル移籍前にもクラブとの関係は複雑だったと報じられた。イングランド代表のワールドカップ出場を終えた後、プレシーズンに復帰する予定だ。『ガーディアン』紙は、適切な移籍先がなければ、マイケル・キャリック監督率いるチームで新シーズンを迎えると伝えている。
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ユナイテッドの決断の時
キャリックは、ラッシュフォードをチームに再統合できるか、それともドキュメンタリー出演がアマゾンの宣伝目的だけなのかを見極める必要がある。ラッシュフォードが役割を受け入れモチベーションを取り戻せば、双方に利益をもたらすリセットとなる。だが最終的には、ユナイテッドとラッシュフォードが、別れを先延ばしにするのではなく関係を再構築したいのか判断しなければならない。
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