マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーは最近、新番組『Stick to United』出演時にこの状況について見解を示し、このFWの復帰を率直に評価した。「マーカスの件は本当に難しい。なぜなら、彼に能力があることは分かっているし、それは実際に示してきたからだ」とルーニーは語った。「私としては、彼にハングリーさがあるのか。マンチェスター・ユナイテッドでプレーしたいと思っているのか、ということだ。もしマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたいのであれば、まず最初にやらなければならないことがある。私も2010年にクラブを去りたいと求めたことがあったが、そこから再び築き上げなければならない段階がある」

クラブ史上最多得点者であるルーニーは、その立場を取り戻すには生まれ持った才能だけでは足りないと強調した。「ファンとの関係を築かなければならないし、それを最も簡単に実現する方法は、ハードワークと前向きなボディーランゲージを示すことだ」とルーニーは付け加え、ラシュフォードが正念場となるシーズンを前に厳しい視線にさらされていることを浮き彫りにした。