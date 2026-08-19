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マーカス・ラッシュフォードの次はどうなるのか？ マンチェスター・ユナイテッドのスターが、オールド・トラッフォード復帰後に意味深な背番号10の決断を下した
背番号に対する敬意ある姿勢
『ザ・サン』によると、ラッシュフォードはマテウス・クーニャへの敬意から、マンチェスター・ユナイテッドで背番号10を取り戻すよう求める考えはないという。アストン・ヴィラとバルセロナでの18カ月間のレンタル移籍を経て、このイングランド人FWは、オールド・トラッフォードで新たに空き番号となった14番を着用する見通しだ。これはスペインでの在籍時にも身に着けていた背番号である。
マンチェスター・ユナイテッドが誇る下部組織の出身であるラッシュフォードは、2016年にクラブでトップチームデビューを果たした。長年にわたりオールド・トラッフォードで中心的存在だったが、2025年2月に初めてレンタル移籍でチームを離れてアストン・ヴィラへ渡り、その後のシーズンは丸々バルセロナでのレンタル移籍で過ごした。
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キャリックの下でチームに復帰へ
ラシュフォードは先週土曜日、ポーランドで行われたACミランとのプレシーズンマッチで4-2の敗戦を喫した一戦で、60分に途中出場し、2024年12月以来初めてマンチェスター・ユナイテッドでの出場を果たした。この短い出場によって、かつて同選手をマンチェスター・ユナイテッドのチームから追放していたミランの新指揮官ルベン・アモリムに一矢報いる機会は逃した。ラシュフォードはこの試合で背番号9を着用したが、これが来季の正式な背番号ではないと理解されている。
キャリックは、ラシュフォードが今季トップチームの構想に含まれることを認めた。ただし指揮官は、かつてユナイテッドでFAカップ2回、EFLカップ2回、UEFAヨーロッパリーグ1回、そしてFAコミュニティ・シールド1回を制したこのFWが、定位置を取り戻すことを目指すのであれば、コーチングスタッフとサポーターの双方からの信頼を築き直さなければならないと強調した。
ルーニーが厳しい助言を送る
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーは最近、新番組『Stick to United』出演時にこの状況について見解を示し、このFWの復帰を率直に評価した。「マーカスの件は本当に難しい。なぜなら、彼に能力があることは分かっているし、それは実際に示してきたからだ」とルーニーは語った。「私としては、彼にハングリーさがあるのか。マンチェスター・ユナイテッドでプレーしたいと思っているのか、ということだ。もしマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたいのであれば、まず最初にやらなければならないことがある。私も2010年にクラブを去りたいと求めたことがあったが、そこから再び築き上げなければならない段階がある」
クラブ史上最多得点者であるルーニーは、その立場を取り戻すには生まれ持った才能だけでは足りないと強調した。「ファンとの関係を築かなければならないし、それを最も簡単に実現する方法は、ハードワークと前向きなボディーランゲージを示すことだ」とルーニーは付け加え、ラシュフォードが正念場となるシーズンを前に厳しい視線にさらされていることを浮き彫りにした。
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復活への道筋
背番号10のシャツを見送るという決断は小さなジェスチャーかもしれないが、かつてクラブの未来を担う象徴だった選手の新たな成熟を示している。バルセロナでの印象的なローン移籍を終えたばかりで、全公式戦49試合で14ゴール15アシストを記録し、ラ・リーガ優勝にも貢献したラッシュフォードは、自らの居場所をゼロから勝ち取る覚悟があることを示している。マンチェスター・ユナイテッドが8月22日に敵地でハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦に臨む準備を進める中、このFWはピッチ上のプレーで語ることに完全に集中しているようだ。
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