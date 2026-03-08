Getty Images Sport
マーカス・ラッシュフォードの後継者は誰か？マンUがPSGの3冠達成者＆プレミアリーグのスターを5人の移籍候補リストに追加
ラッシュフォード、オールド・トラッフォードからの完全移籍が間近に
Sport によると、バルセロナが彼を完全移籍で獲得するオプションを行使する準備を進めているため、レッドデビルズは、かつてのアカデミーの看板選手を失った後の生活について、すでに計画を立てているという。リクルートチームは、左サイドの穴を埋める 5 人の有望なターゲットを特定しており、その対象は、チャンピオンズリーグの優勝選手から、プレミアリーグの新星まで多岐にわたる。その筆頭は、パリ・サンジェルマンの攻撃的ミッドフィールダー、バルコラである。彼は、昨シーズンのチャンピオンズリーグ優勝において、クラブにとって重要な役割を果たした。
ディオマンデも最優先ターゲット
RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも注目を集めている。19歳のコートジボワール代表選手は、今シーズン全公式戦で27試合に出場し11得点7アシストを記録。そのスピードとドリブル能力でユナイテッド首脳陣を感嘆させたとされる。ユナイテッドのスカウト陣は、プレミアリーグで求められる強度に見合う特定のプロフィールを求めている。
イタリアとフランスから意外な名前
候補リストには、セスク・ファブレガスの指導のもとコモで成長中の20歳のスペイン人、ヘスス・ロドリゲスも名を連ねている。ロドリゲスは今季セリエAで7アシストを記録し、監督の信頼に応え、チームの攻撃の要となっている。 さらにマンチェスター・ユナイテッドはストラスブールのマルシャル・ゴドを注視している。イングランド生まれでフルハムの有望株だったこの22歳は、今季これまでに全大会通算12得点5アシストを記録している。
プレミアリーグの代替案
最後に、ザ・サン紙はユナイテッドがエバートンのンディアイェも注視していると報じている。今季は5得点3アシストと得点面で最も活躍したシーズンとは言えないが、グディソン・パークにおけるデイヴィッド・モイーズ監督の布陣において、おそらく最も重要な選手となった。 推定移籍金約4000万ポンドのンディアイェは今季23試合に先発出場。プレミアリーグでの実績も十分であり、オールド・トラッフォードへのステップアップが十分可能だと見られている。
