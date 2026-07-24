ラッシュフォードのワールドカップは、移籍先候補が次々と消える中で進んだ。レンタル先のバルセロナは大会前にニューカッスルからゴードンを6900万ポンド（9200万ドル）で獲得していた。

バルセロナがマンチェスター・ユナイテッドとの契約に含まれていた買い取りオプションを行使する可能性は低く、そのオプションは大会開幕から4日後の6月15日に失効した。マンチェスター・ユナイテッドは移籍金の再交渉には応じず、ラッシュフォードを再びカンプ・ノウへレンタル移籍させることも検討しない方針だ。

さらに1か月後、イングランド代表がアルゼンチンに敗れた翌日、契約に盛り込まれていた4000万ポンド（5300万ドル）の移籍条項も失効。これにより、移籍金は再交渉が必要となる。バルサが提示した2600万ポンドが現実的な価格と報じられており、驚きは小さい。

夏の後半にバルサが再獲得に動くというわずかな期待も、カリム・アデイエミのドルトムント移籍決定で消えた。本人はチャンピオンズリーグ出場クラブ志向で、トルコのフェネルバフチェやガラタサライのオファーを断ったとされる。

選択肢が限られているのは選手だけではない。ユナイテッドはウェストハムのウインガー、クリセンシオ・サマーヴィルの獲得を検討していたが、このオランダ代表は8000万ドル（6000万ポンド）でサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍する見込みだ。

マンチェスター・ユナイテッドの補強は今のところ控えめで、売却益も限られるため、大型投資は難しい。左サイドの層も薄い。