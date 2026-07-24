マイケル・キャリックがヘッドコーチに正式就任したことで、ラッシュフォードがユナイテッドに復帰し、キャリアを再開する道が開けたように見える。しかし、状況は複雑だ。
状況は流動的で、残留、再レンタル、完全移籍のどの可能性も残っている。夏の移籍市場が閉じるまで、彼の将来は決まらないだろう。
マイケル・キャリックがヘッドコーチに正式就任したことで、ラッシュフォードがユナイテッドに復帰し、キャリアを再開する道が開けたように見える。しかし、状況は複雑だ。
状況は流動的で、残留、再レンタル、完全移籍のどの可能性も残っている。夏の移籍市場が閉じるまで、彼の将来は決まらないだろう。
マンチェスター・ユナイテッドは、ラッシュフォードが2026年W杯でイングランド代表として活躍し、自身の価値を示すことを期待していた。しかし、最近注目されるアンソニー・ゴードンの存在により、28歳のラッシュフォードにとっては思うような展開にならなかった。
大会直前、左サイドの定位置を争ったが、ラッシュフォードはクロアチア戦で決勝点を奪ったものの、北米で出遅れたゴードンの不在を活かせなかった。
その後、パナマとコンゴ民主共和国相手に内容の薄い勝利が続くと、ユナイテッドで出番を失っていたラッシュフォードはベンチへ。バルセロナ加入のゴードンがノックアウトステージで左翼の定位置を確保し、攻撃の要として存在感を示した。
大会通算1ゴール1アシストにとどまり、そのアシストも3位決定戦で機能不全に陥ったフランス守備陣を相手に記録したものであった。
ラッシュフォードのワールドカップは、移籍先候補が次々と消える中で進んだ。レンタル先のバルセロナは大会前にニューカッスルからゴードンを6900万ポンド（9200万ドル）で獲得していた。
バルセロナがマンチェスター・ユナイテッドとの契約に含まれていた買い取りオプションを行使する可能性は低く、そのオプションは大会開幕から4日後の6月15日に失効した。マンチェスター・ユナイテッドは移籍金の再交渉には応じず、ラッシュフォードを再びカンプ・ノウへレンタル移籍させることも検討しない方針だ。
さらに1か月後、イングランド代表がアルゼンチンに敗れた翌日、契約に盛り込まれていた4000万ポンド（5300万ドル）の移籍条項も失効。これにより、移籍金は再交渉が必要となる。バルサが提示した2600万ポンドが現実的な価格と報じられており、驚きは小さい。
夏の後半にバルサが再獲得に動くというわずかな期待も、カリム・アデイエミのドルトムント移籍決定で消えた。本人はチャンピオンズリーグ出場クラブ志向で、トルコのフェネルバフチェやガラタサライのオファーを断ったとされる。
選択肢が限られているのは選手だけではない。ユナイテッドはウェストハムのウインガー、クリセンシオ・サマーヴィルの獲得を検討していたが、このオランダ代表は8000万ドル（6000万ポンド）でサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍する見込みだ。
マンチェスター・ユナイテッドの補強は今のところ控えめで、売却益も限られるため、大型投資は難しい。左サイドの層も薄い。
ラッシュフォードがプレミアリーグの他クラブでプレーする可能性は低い。トッテナムが期限切れの4000万ポンドの契約解除条項を払う意向を示しても、マンチェスター・ユナイテッドは売却するつもりはないという。
理由は、アカデミー出身選手が国内ライバルで再ブレイクし「屈辱」を味わう事態を避けたいからだ。
プレミアリーグ王者のアーセナルやシャビ・アロンソ監督率いるチェルシーも動向を注視しているが、チェルシーがアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースに1億1700万ポンド（1億5650万ドル）を支払ったことを考えると、両クラブが実際に動く可能性は低い。
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ラッシュフォードの高額年俸が問題で、彼は依然として宙ぶらりん。夏の移籍市場は折り返したが、マンチェスター・ユナイテッドは解決策を見いだせていない。 彼はクラブ内で最高年俸を受け取り、週給32万5000ポンドという巨額が移籍先探しと残留の両方を難しくしている。
その額に近づくクラブはなく、むしろラッシュフォードは（魅力に欠けるチームからの）さらに高額なオファーも拒否していると報じられている。そうでなければ、とっくに新天地を決めていたはずだ。
ジレンマとなっているのは、ジム・ラトクリフ卿とINEOSによるコスト削減が続く中、ユナイテッド首脳陣がラッシュフォードの給与を人件費から外したいと考えていると報じられている点だ。前監督のルーベン・アモリムが彼の放出を望んでいた一方で、2025年1月にラッシュフォードを放出するという決定も、同様の理由から取締役会によって支持されていた。
『The Athletic』によると、残る2年間の契約費用はボーナスを除き約3900万ポンド（5200万ドル）。先発が保証されていない29歳目前の選手にこの金額を払うのは、ラトクリフ氏にとって still not an option だ。
マンチェスター・ユナイテッドでは、キャリック側がラッシュフォードの復帰に前向きな姿勢を示している。 休暇を終えた彼はプレシーズン残り期間をダブリンでチームと過ごす見込みで、前任者に「爆弾部隊」へ追いやられた件でもクラブへの恨みは抱いていないとされる。クラブはチャンピオンズリーグも視野に入れる必要がある。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏はYouTubeで「ラッシュフォードはキャリックとの仕事を楽しみにしている。キャリックも同様で、彼のキャリア復活を後押しできることに興奮している」と語った。
クラブとラッシュフォードは互いに再チャンスを与えるつもりだ。その後、残留か夏の移籍かを決めることになる。」
キャリックは4月、ローン移籍中の選手について「今後判断が必要だが、現時点では何も決まっていない。誰がいようとも、その能力を引き出し、成長を助けたい」と語っていた。
オールド・トラッフォード復帰のため、給与削減などの妥協点が生まれるかは不透明だ。英紙『The i Paper』は、選択肢が少ない現状を踏まえ、彼がユナイテッドで再起する可能性が最も高いと伝えている。サマーヴィル獲得に失敗したことで、残留の必要性はさらに高まっている。
ラトクリフとその一味がカーリックのようにラッシュフォードの復帰を歓迎するかどうかは、その費用を考えるとまだ不明だ。だが「サッカーでは引き返すべきではない」という格言も一理ある。
2025年1月のレンタル移籍前、彼は一部のサポーターと関係が著しく悪化していた。態度や取り組みが不十分との批判を受けたが、チームが苦戦する中でアモリム監督にスケープゴートにされた面もある。
支持を取り戻すには、並外れた闘志と序盤の好パフォーマンスが不可欠だ。そうでなければ、復帰はすぐに悪影響をもたらす。さらに、シーズン序盤のチーム状態も鍵を握る。
マンチェスター・ユナイテッドは自らが招いたジレンマに陥っている。ラッシュフォードの高額年俸と売却への切実な思いが露呈した結果、2600万ポンドの評価額に見合うオファーは届かない。選手本人も魅力に欠けるオファーは拒否している。関係者全員にとって最善の解決策は、再び一時的な移籍となる可能性が高い。
仮にバルセロナとの合意と同様に新たなレンタル先クラブが給与を負担すれば、そのクラブはバルセロナがやったようにラッシュフォードと減額交渉を行う余地がある。 ただし、ユナイテッドが週給32万5000ポンドの負担を帳簿から外すことに固執している現状を考えると、現時点では難しい要求かもしれない。40対60のような負担分担の方が現実的だ。
この状況は移籍市場の締め切り間際まで長引く可能性が高い。ラッシュフォードは次の移籍先を慎重に選んでおり、有力な獲得候補となるクラブは、ユナイテッドが新たなウインガーを獲得して焦りを募らせるにつれ、市場の後半でより有利なレンタル契約を交渉できると踏んでいるだろう。
このイングランド代表の次なる舞台は予測不能だが、今夏の騒動が長引くのは確実だ。