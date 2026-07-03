マーカス・ラッシュフォードの去就が不透明なまま、マンチェスター・ユナイテッドはウェストハムとクリセンシオ・サマーヴィルの移籍交渉を開始した。

サマーヴィルは、オランダ代表として世界舞台で示した活躍により評価が急上昇した。チームはベスト32でモロッコに敗れたが、彼はグループリーグ初戦と第2戦で得点し、ノックアウトステージではコディ・ガクポへアシストを記録した。

マンチェスター・ユナイテッドはサイド補強のため、クリスタル・パレスのイスマイラ・サールなど他の候補も監視している。だがオランダ代表の敗退により、レッドデビルズはサマービルと直接交渉できる好機を得た。