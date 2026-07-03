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マーカス・ラッシュフォードの去就が不透明なまま、マンチェスター・ユナイテッドはウェストハムとクリセンシオ・サマーヴィルの移籍交渉を開始した。
ユナイテッド、サマービル獲得へ動き加速
talkSPORTによると、マンチェスター・ユナイテッドはウェストハムのウインガー、サマービルへの関心を強め、今夏の移籍に向けて交渉を開始した。協議は初期段階だが、24歳の彼は攻撃陣の最優先ターゲットに浮上。昨季とワールドカップでの活躍が評価され、移籍金は約5000万ポンドと報じられている。
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ワールドカップでの活躍が株価を押し上げる
サマーヴィルは、オランダ代表として世界舞台で示した活躍により評価が急上昇した。チームはベスト32でモロッコに敗れたが、彼はグループリーグ初戦と第2戦で得点し、ノックアウトステージではコディ・ガクポへアシストを記録した。
マンチェスター・ユナイテッドはサイド補強のため、クリスタル・パレスのイスマイラ・サールなど他の候補も監視している。だがオランダ代表の敗退により、レッドデビルズはサマービルと直接交渉できる好機を得た。
ラッシュフォードのジレンマ
サマーヴィルの獲得は進んでいるが、新ウイング補強の可否はラッシュフォードの去就次第だ。イングランド代表FWは今夏マンチェスターに復帰する予定ながら、長期契約を結べるかは不透明だ。
2024年以降ユナイテッドでの出場はなく、レンタル移籍で他クラブでプレー。直近ではラ・リーガでのレンタルが終了し、バルセロナが完全移籍を見送ったため岐路に立たされている。現体制下での残留も可能性としては残るが、マンチェスター・シティとリヴァプール以外が支払える4000万ポンドの契約解除条項が市場の注目を集めている。
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ユナイテッドは、状況が明確になるまで待ってから行動する。
マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォードの去就を見極めながらウェストハムとの交渉を続ける。彼の去就次第で、クラブはサマーヴィル獲得へ動くか、他のウイングを探すかを決める。
サマーヴィルは今季プレミアリーグ31試合で5ゴール4アシストを記録。ウェストハムは降格したが、ユナイテッドは移籍が実現すればこのウインガーがさらに成長すると見込んでいる。