イングランド代表ラッシュフォードの去就は、波乱のシーズンを経てさらに複雑化している。昨季バルセロナへレンタル移籍した彼は49試合で14ゴール14アシストを記録し、クラブのリーガとスペイン・スーパーカップ制覇に貢献した。 当初は完全移籍も噂されたが、バルセロナが最終的に断念したため残留が濃厚となった。ラッシュフォードはプレシーズン合宿に参加する見込みで、移籍を期待していたファンは落胆している。

ユナイテッドは今夏、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティエレマンス、カール・ダーロウ、タイナン・トンプソンを獲得したが、さらなる大物補強はラッシュフォードの高額年俸と戦力枠が解消されるまで停滞している。ラッシュフォードは直近のW杯で6試合に出場し1ゴール1アシストを記録し、イングランドの3位入賞に貢献した。 クラブは財務規制を踏まえ給与総額を警戒しており、ンディアイへの関心を正式オファーではなく「注目」の段階にとどめている。このため、ライバルとなるプレミアリーグ各クラブは警戒を強めている。