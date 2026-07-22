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「マーカス・ラッシュフォードの件が理由」――マンチェスター・ユナイテッドが、推定7000万ポンドのエバートン所属のプレイメーカー、イリマン・ンディアエへの関心を正式に表明できない理由
オールド・トラッフォードでのラッシュフォードの壁
マンチェスター・ユナイテッドは、オールド・トラッフォードの新しいスポーツ組織体制の下、攻撃陣補強を狙う夏の移籍計画で難航している。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブはエバートンのンディアエを高く評価しながらも、交渉は事実上凍結されている。その主な理由はラッシュフォードの存在で、ワイドポジションの新戦力獲得は彼のチーム内立場に左右される。
ロマーノ氏は、ユナイテッドがンディアイにオファーを出さない理由を明快に説明した。「マンチェスター・ユナイテッドが評価しているもう一人の選手は、エバートンのイリマン・ンディアイだ。彼もまたクラブが気に入っている選手だが、ラッシュフォードの状況のため、交渉は進んでいない」と語った。 現体制はラッシュフォードが残る限り大物ウイングの補強を承認せず、プレシーズン目前にボトルネックとなっている。
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ラッシュフォードの将来は不透明だ
イングランド代表ラッシュフォードの去就は、波乱のシーズンを経てさらに複雑化している。昨季バルセロナへレンタル移籍した彼は49試合で14ゴール14アシストを記録し、クラブのリーガとスペイン・スーパーカップ制覇に貢献した。 当初は完全移籍も噂されたが、バルセロナが最終的に断念したため残留が濃厚となった。ラッシュフォードはプレシーズン合宿に参加する見込みで、移籍を期待していたファンは落胆している。
ユナイテッドは今夏、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティエレマンス、カール・ダーロウ、タイナン・トンプソンを獲得したが、さらなる大物補強はラッシュフォードの高額年俸と戦力枠が解消されるまで停滞している。ラッシュフォードは直近のW杯で6試合に出場し1ゴール1アシストを記録し、イングランドの3位入賞に貢献した。 クラブは財務規制を踏まえ給与総額を警戒しており、ンディアイへの関心を正式オファーではなく「注目」の段階にとどめている。このため、ライバルとなるプレミアリーグ各クラブは警戒を強めている。
エバートン、ンディアイの評価額で強硬姿勢
エバートンにとって、このプレイメーカーへの関心は驚きではない。2024年夏にマルセイユから5年契約で加入し、71試合で17ゴール3アシストと大きなインパクトを残しているからだ。 エバートンは彼を安値で放出する圧力はなく、ロマーノ氏も「ンディアイの移籍金は非常に高額になる。彼はエバートンにとって不可欠な存在だ」と強調する。
さらに、セネガル代表としてW杯3試合に出場し1ゴール2アシストを記録。ベルギー戦でベスト32敗退ながら価値は高まった。マンチェスター・Uが最も熱心と報じられるが、関心は彼らだけではない。 ロマーノ氏によると、複数の海外クラブがすでに接触し、アストン・ヴィラも数週間前に予備交渉を行ったという。エバートンがオファーを検討すれば、26歳の争奪戦は激化するだろう。
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プレミアリーグのクラブが次々と獲得に名乗りを上げている。
今夏、エバートンで34試合6ゴール3アシストを記録したンディアイェを巡り、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、トッテナムが注目している。 現在、エバートンとの契約交渉は難航しており、その状況が未解決のままなのは、獲得を狙うクラブの意欲をさらに掻き立てている。こうした内部の摩擦にもかかわらず、エバートンは姿勢を軟化させておらず、移籍金7000万ポンド前後を要求すると見られている。
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