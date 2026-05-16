『インディペンデント』紙の記者ミゲル・デラニーは、ニュースレター『Inside Football』で、この件の進展を概説し、モウリーニョ監督が28歳のフォワード獲得にどのような戦術的メリットを見出しているかを指摘した。

デラニーは「大きな変化があれば、モウリーニョはマーカス・ラッシュフォード獲得に動き、さらに波乱を巻き起こす可能性がある」と指摘する。木曜日の『インディペンデント』紙によると、バルセロナはラッシュフォードの移籍交渉でマンチェスター・ユナイテッドと長期にわたる再交渉に直面している。

モウリーニョはラッシュフォードと良好な関係を維持しており、この移籍を望む理由は2つだ。1つは優秀な選手を獲得できること、もう1つはバルセロナに混乱をもたらすことだ。」