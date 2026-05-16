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マーカス・ラッシュフォードのレアル・マドリード移籍が浮上。ジョゼ・モウリーニョは、バルセロナを怒らせる可能性のあるこの取引で、マンチェスター・ユナイテッドのアウトキャストを獲得したいと考えている。
モウリーニョ、ラッシュフォード獲得へ動き出すか？
レンタル移籍でマンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへ移ったラッシュフォードは、ハンス・フリック監督の下でキャリアを再生。スペイン・スーパーカップとリーガ・エスパニョーラの2冠獲得に貢献した。 しかし、バルサは3000万ユーロ（約2620万ポンド）の買い取りオプション行使に財政難で二の足を踏んでいる。この迷いが生じている間、ベルナベウで基本合意に達したとされる新監督モウリーニョは、かつてオールド・トラッフォードで共闘したこのFWの獲得を検討している。
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「2つの理由から、ぜひやりたいです」
『インディペンデント』紙の記者ミゲル・デラニーは、ニュースレター『Inside Football』で、この件の進展を概説し、モウリーニョ監督が28歳のフォワード獲得にどのような戦術的メリットを見出しているかを指摘した。
デラニーは「大きな変化があれば、モウリーニョはマーカス・ラッシュフォード獲得に動き、さらに波乱を巻き起こす可能性がある」と指摘する。木曜日の『インディペンデント』紙によると、バルセロナはラッシュフォードの移籍交渉でマンチェスター・ユナイテッドと長期にわたる再交渉に直面している。
モウリーニョはラッシュフォードと良好な関係を維持しており、この移籍を望む理由は2つだ。1つは優秀な選手を獲得できること、もう1つはバルセロナに混乱をもたらすことだ。」
ラッシュフォード、カタルーニャへの献身を表明
今シーズン14ゴール14アシストを記録したラッシュフォードは、一貫してカンプ・ノウ残留を希望している。
彼は在籍についてこう語る。「もちろん、このクラブでプレーするのは楽しい。サッカーを愛する者なら、バルセロナが歴史上重要なクラブだと分かる。ここにいることは名誉だ。」
さらにこう続けた。「わからない。もし魔法が使えたら残るだろう。結果は見てみよう。僕は勝つために来た。できる限りタイトルを勝ち取りたい。このチームは強く、将来も多くのタイトルを取るだろう。その一員になれたら特別だ。」
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移籍を巡る綱引きが激化している
マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォードの去就を巡り、結論を急ぐ夏市場を迎える。一方、バルセロナはフリック監督の要望に応えるため再交渉を急ぐが、不安定な財政が外部圧力に弱い。モウリーニョ新監督率いるレアル・マドリードが、交渉遅れれば介入する可能性もある。