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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

マーカス・ラッシュフォードのレアル・マドリード移籍が浮上。ジョゼ・モウリーニョは、バルセロナを怒らせる可能性のあるこの取引で、マンチェスター・ユナイテッドのアウトキャストを獲得したいと考えている。

移籍情報
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バルセロナ
ラ・リーガ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

報道によると、ジョゼ・モウリーニョ監督は今夏、マンチェスター・ユナイテッドのマーカス・ラッシュフォードをレアル・マドリードへ獲得する計画を進めている。この動きは、レンタル先で成功を収めた同選手をバルセロナが完全移籍で獲得するのを阻む狙いがある。

  • モウリーニョ、ラッシュフォード獲得へ動き出すか？

    レンタル移籍でマンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへ移ったラッシュフォードは、ハンス・フリック監督の下でキャリアを再生。スペイン・スーパーカップとリーガ・エスパニョーラの2冠獲得に貢献した。 しかし、バルサは3000万ユーロ（約2620万ポンド）の買い取りオプション行使に財政難で二の足を踏んでいる。この迷いが生じている間、ベルナベウで基本合意に達したとされる新監督モウリーニョは、かつてオールド・トラッフォードで共闘したこのFWの獲得を検討している。

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    「2つの理由から、ぜひやりたいです」

    『インディペンデント』紙の記者ミゲル・デラニーは、ニュースレターInside Football』で、この件の進展を概説し、モウリーニョ監督が28歳のフォワード獲得にどのような戦術的メリットを見出しているかを指摘した。

    デラニーは「大きな変化があれば、モウリーニョはマーカス・ラッシュフォード獲得に動き、さらに波乱を巻き起こす可能性がある」と指摘する。木曜日の『インディペンデント』紙によると、バルセロナはラッシュフォードの移籍交渉でマンチェスター・ユナイテッドと長期にわたる再交渉に直面している。

    モウリーニョはラッシュフォードと良好な関係を維持しており、この移籍を望む理由は2つだ。1つは優秀な選手を獲得できること、もう1つはバルセロナに混乱をもたらすことだ。」

  • ラッシュフォード、カタルーニャへの献身を表明

    今シーズン14ゴール14アシストを記録したラッシュフォードは、一貫してカンプ・ノウ残留を希望している。

    彼は在籍についてこう語る。「もちろん、このクラブでプレーするのは楽しい。サッカーを愛する者なら、バルセロナが歴史上重要なクラブだと分かる。ここにいることは名誉だ。」

    さらにこう続けた。「わからない。もし魔法が使えたら残るだろう。結果は見てみよう。僕は勝つために来た。できる限りタイトルを勝ち取りたい。このチームは強く、将来も多くのタイトルを取るだろう。その一員になれたら特別だ。」

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    移籍を巡る綱引きが激化している

    マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォードの去就を巡り、結論を急ぐ夏市場を迎える。一方、バルセロナはフリック監督の要望に応えるため再交渉を急ぐが、不安定な財政が外部圧力に弱い。モウリーニョ新監督率いるレアル・マドリードが、交渉遅れれば介入する可能性もある。