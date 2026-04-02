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マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ移籍金3000万ユーロ条項：期限切れ説の真相が明らかに マンチェスター・ユナイテッドは決定を待つ
ラッシュフォードのバルセロナでの記録：ゴールとアシスト
昨シーズンの後半をアストン・ヴィラで過ごしたラッシュフォードは、2025-26シーズンに向けてカタルーニャへ移籍し、プレミアリーグという慣れ親しんだ環境を後にした。ラ・リーガの強豪バルセロナとは、当初1シーズンの契約が結ばれた。
スペインでの活躍は実り多いものとなり、ハンス・フリック監督の下で9ゴール10アシストを記録した。イングランド代表でも再び重用されており、2026年ワールドカップの代表メンバー入りが期待されている。
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購入オプション：請求権の期限は3月31日に満了しました
その大会終了後、彼がどのクラブでプレーすることになるかはまだ定かではなく、彼の将来については様々な憶測が飛び交っている。バルセロナは、この28歳の選手の移籍金を引き下げるべく、完全移籍の条件について再交渉を望んでいると、以前から報じられてきた。
マンチェスター・ユナイテッドは要求を緩和することに消極的と見られているが、最新の報道によれば、バルセロナが3月31日までに買い取りオプションを行使しなかったため、ユナイテッドはその交渉を気にする必要がなくなったという。ラッシュフォードの去就は、再び「レッドデビルズ」の手に委ねられていると言われている。
移籍の噂：ロマーノがラッシュフォードの騒動について最新情報を伝える
移籍情報の権威であるロマーノ氏は、そうではないと断言し、自身の公式YouTubeチャンネルでラッシュフォードに関する最新情報や根拠のない噂について次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへの3000万ユーロの買い取りオプションが3月末に失効したという報道は、私の情報筋が伝えている内容とは異なる。
「両クラブの情報筋によると、3000万ユーロのオプションは今シーズン終了まで有効だ。つまり、もしバルセロナが明日その金額を支払えば、マーカス・ラッシュフォードを獲得することは依然として可能だ。
「あとはバルセロナの決断次第だ。裏では、ラッシュフォード本人、彼の代理陣、そして兄が交渉を進めており、個人条件についてはすでに合意に達している。しかしバルセロナは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約条件を見直したいと考えている。なぜか？ 財政的に、バルサにとってこの夏は大きな動きがあるからだ。
「彼らにはいくつかの重要なターゲットがいる。例えば、センターバックにはアレッサンドロ・バストーニがいる。バルセロナは彼を獲得したいと考えており、代理人と接触しており、給与や個人条件に関する話し合いはすでに始まっている。しかし、クラブ間の交渉はまだ始まっておらず、インテルは移籍金を提示していない。彼らは5000万ユーロでは不十分だと明言しているだけだ。
「次にストライカーの状況だ。我々は[ロベルト]・レヴァンドフスキについて言及した。バルセロナにとっても、ジョアン・ラポルタ会長にとっても、ジュリアン・アルバレスが依然として夢のターゲットであることは周知の事実だ。しかしアトレティコ・マドリードは、この夏に彼を絶対に売りたくないと考えている。つまり現時点では、アトレティコはどのクラブに対しても譲歩しようとしていない。
「だからこそ、バルセロナはラッシュフォードの移籍金を全額3000万ユーロ支払うよりも、契約条件の見直しを望んでいる。再びのレンタル移籍か、あるいは別の形での移籍かもしれない。マンチェスター・ユナイテッドからのメッセージは単純明快だ。彼らは金銭を望んでおり、再びのレンタル移籍は望んでいない。これが現時点での両クラブの溝だ。
「一方、ラッシュフォードはバルセロナで非常に満足している。ハンス・フリック監督からは、ゴールやアシストだけでなく、その万能性とプロ意識が高く評価されている。ベンチ入りや途中交代を命じられても、一度も問題を起こしたことがなく、その点は監督から大いに評価されている。しかし、繰り返しになるが、肝心なのは金銭面の合意だ。」
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輝きを失った：ラッシュフォード、マンチェスター・ユナイテッドでキャリアが停滞
ラッシュフォードは、2025-26シーズンを通じて、カンプ・ノウでの生活に満足していることを度々語っている。オールド・トラッフォードでキャリアが停滞し、レンタル移籍を余儀なくされていた彼だが、ラミネ・ヤマルらと共にプレーすることで、失われていた輝きを取り戻している。
マンチェスター・ユナイテッドとの間で合意が成立次第、バルセロナは同イングランド代表選手と3年契約を結ぶ準備を整えていると報じられている。最新の報道によると、新契約締結の実際の期限は6月15日、つまり2026年ワールドカップ開幕の4日後となる見込みだ。