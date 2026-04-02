マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ移籍金3000万ユーロ条項：期限切れ説の真相が明らかに　マンチェスター・ユナイテッドは決定を待つ

移籍情報の権威であるロマーノ氏は、そうではないと断言し、自身の公式YouTubeチャンネルでラッシュフォードに関する最新情報や根拠のない噂について次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへの3000万ユーロの買い取りオプションが3月末に失効したという報道は、私の情報筋が伝えている内容とは異なる。

「両クラブの情報筋によると、3000万ユーロのオプションは今シーズン終了まで有効だ。つまり、もしバルセロナが明日その金額を支払えば、マーカス・ラッシュフォードを獲得することは依然として可能だ。

「あとはバルセロナの決断次第だ。裏では、ラッシュフォード本人、彼の代理陣、そして兄が交渉を進めており、個人条件についてはすでに合意に達している。しかしバルセロナは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約条件を見直したいと考えている。なぜか？ 財政的に、バルサにとってこの夏は大きな動きがあるからだ。

「彼らにはいくつかの重要なターゲットがいる。例えば、センターバックにはアレッサンドロ・バストーニがいる。バルセロナは彼を獲得したいと考えており、代理人と接触しており、給与や個人条件に関する話し合いはすでに始まっている。しかし、クラブ間の交渉はまだ始まっておらず、インテルは移籍金を提示していない。彼らは5000万ユーロでは不十分だと明言しているだけだ。

「次にストライカーの状況だ。我々は[ロベルト]・レヴァンドフスキについて言及した。バルセロナにとっても、ジョアン・ラポルタ会長にとっても、ジュリアン・アルバレスが依然として夢のターゲットであることは周知の事実だ。しかしアトレティコ・マドリードは、この夏に彼を絶対に売りたくないと考えている。つまり現時点では、アトレティコはどのクラブに対しても譲歩しようとしていない。

「だからこそ、バルセロナはラッシュフォードの移籍金を全額3000万ユーロ支払うよりも、契約条件の見直しを望んでいる。再びのレンタル移籍か、あるいは別の形での移籍かもしれない。マンチェスター・ユナイテッドからのメッセージは単純明快だ。彼らは金銭を望んでおり、再びのレンタル移籍は望んでいない。これが現時点での両クラブの溝だ。

「一方、ラッシュフォードはバルセロナで非常に満足している。ハンス・フリック監督からは、ゴールやアシストだけでなく、その万能性とプロ意識が高く評価されている。ベンチ入りや途中交代を命じられても、一度も問題を起こしたことがなく、その点は監督から大いに評価されている。しかし、繰り返しになるが、肝心なのは金銭面の合意だ。」