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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ移籍金3000万ユーロ条項：期限切れ説の真相が明らかに　マンチェスター・ユナイテッドは決定を待つ

マーカス・ラッシュフォード
バルセロナ
マンチェスター・ユナイテッド
ラ・リーガ
プレミアリーグ
移籍情報

バルセロナでのマーカス・ラッシュフォードのレンタル契約に含まれる買い取りオプションの期限切れに関する報道について、移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏が言及した。カンプ・ノウでのこのウインガーの契約に含まれる3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）の買い取り条項はもはや有効ではないとされており、これにより親クラブであるマンチェスター・ユナイテッドが、夏の移籍市場における動向を主導する立場にあることになる。

  • ラッシュフォードのバルセロナでの記録：ゴールとアシスト

    昨シーズンの後半をアストン・ヴィラで過ごしたラッシュフォードは、2025-26シーズンに向けてカタルーニャへ移籍し、プレミアリーグという慣れ親しんだ環境を後にした。ラ・リーガの強豪バルセロナとは、当初1シーズンの契約が結ばれた。

    スペインでの活躍は実り多いものとなり、ハンス・フリック監督の下で9ゴール10アシストを記録した。イングランド代表でも再び重用されており、2026年ワールドカップの代表メンバー入りが期待されている。

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  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    購入オプション：請求権の期限は3月31日に満了しました

    その大会終了後、彼がどのクラブでプレーすることになるかはまだ定かではなく、彼の将来については様々な憶測が飛び交っている。バルセロナは、この28歳の選手の移籍金を引き下げるべく、完全移籍の条件について再交渉を望んでいると、以前から報じられてきた。

    マンチェスター・ユナイテッドは要求を緩和することに消極的と見られているが、最新の報道によれば、バルセロナが3月31日までに買い取りオプションを行使しなかったため、ユナイテッドはその交渉を気にする必要がなくなったという。ラッシュフォードの去就は、再び「レッドデビルズ」の手に委ねられていると言われている。

  • 移籍の噂：ロマーノがラッシュフォードの騒動について最新情報を伝える

    移籍情報の権威であるロマーノ氏は、そうではないと断言し、自身の公式YouTubeチャンネルでラッシュフォードに関する最新情報や根拠のない噂について次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへの3000万ユーロの買い取りオプションが3月末に失効したという報道は、私の情報筋が伝えている内容とは異なる。

    「両クラブの情報筋によると、3000万ユーロのオプションは今シーズン終了まで有効だ。つまり、もしバルセロナが明日その金額を支払えば、マーカス・ラッシュフォードを獲得することは依然として可能だ。

    「あとはバルセロナの決断次第だ。裏では、ラッシュフォード本人、彼の代理陣、そして兄が交渉を進めており、個人条件についてはすでに合意に達している。しかしバルセロナは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約条件を見直したいと考えている。なぜか？ 財政的に、バルサにとってこの夏は大きな動きがあるからだ。

    「彼らにはいくつかの重要なターゲットがいる。例えば、センターバックにはアレッサンドロ・バストーニがいる。バルセロナは彼を獲得したいと考えており、代理人と接触しており、給与や個人条件に関する話し合いはすでに始まっている。しかし、クラブ間の交渉はまだ始まっておらず、インテルは移籍金を提示していない。彼らは5000万ユーロでは不十分だと明言しているだけだ。

    「次にストライカーの状況だ。我々は[ロベルト]・レヴァンドフスキについて言及した。バルセロナにとっても、ジョアン・ラポルタ会長にとっても、ジュリアン・アルバレスが依然として夢のターゲットであることは周知の事実だ。しかしアトレティコ・マドリードは、この夏に彼を絶対に売りたくないと考えている。つまり現時点では、アトレティコはどのクラブに対しても譲歩しようとしていない。

    「だからこそ、バルセロナはラッシュフォードの移籍金を全額3000万ユーロ支払うよりも、契約条件の見直しを望んでいる。再びのレンタル移籍か、あるいは別の形での移籍かもしれない。マンチェスター・ユナイテッドからのメッセージは単純明快だ。彼らは金銭を望んでおり、再びのレンタル移籍は望んでいない。これが現時点での両クラブの溝だ。

    「一方、ラッシュフォードはバルセロナで非常に満足している。ハンス・フリック監督からは、ゴールやアシストだけでなく、その万能性とプロ意識が高く評価されている。ベンチ入りや途中交代を命じられても、一度も問題を起こしたことがなく、その点は監督から大いに評価されている。しかし、繰り返しになるが、肝心なのは金銭面の合意だ。」

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    輝きを失った：ラッシュフォード、マンチェスター・ユナイテッドでキャリアが停滞

    ラッシュフォードは、2025-26シーズンを通じて、カンプ・ノウでの生活に満足していることを度々語っている。オールド・トラッフォードでキャリアが停滞し、レンタル移籍を余儀なくされていた彼だが、ラミネ・ヤマルらと共にプレーすることで、失われていた輝きを取り戻している。

    マンチェスター・ユナイテッドとの間で合意が成立次第、バルセロナは同イングランド代表選手と3年契約を結ぶ準備を整えていると報じられている。最新の報道によると、新契約締結の実際の期限は6月15日、つまり2026年ワールドカップ開幕の4日後となる見込みだ。

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