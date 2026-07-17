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マーカス・ラッシュフォードのアーセナル移籍が話題に。トロサール放出の是非が問われる中、「インヴィンシブルズ」元選手がマンUからの引き抜きを分析。
ラッシュフォードはエミレーツ・スタジアムでツォリスとチームメイトになるのだろうか？
クラブ・ブルッヘのウインガー、クリストス・ツォリス獲得から動き出した。彼はノリッジでプレーした経験があり、イングランド生活に慣れている。24歳のギリシャ代表で、さらに経験豊富な選手も加わる可能性がある。
次に注目されるのはラッシュフォードだ。28歳のフォワードは去就が話題になっており、昨季バルセロナへレンタル移籍。全大会で14得点を挙げ、ラ・リーガ制覇を経験した。
スペインの王者からイングランドの王者に移るのか。22年ぶりの優勝を糧に、アーセナルは国内カップとCLを見据え、層の厚さを求める。
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マンチェスター・ユナイテッドが売却を承認すれば、ラッシュフォードは割安になる可能性がある。
マイケル・キャリックがマンチェスターで監督に就いたにもかかわらず、ラッシュフォードはオールド・トラッフォードからの去就を模索している。彼が加入すれば、ミケル・アルテタ率いるチームはさらに強化される。ウイングでもセンターフォワードでも起用できる。
移籍金が1億ポンドを超える時代だが、バルセロナが2600万ポンド（3500万ドル）で獲得できるレンタル選手を見送ったことを考えると、彼の移籍金はそこまで高額にならない可能性もある。マンチェスター・ユナイテッドは完全移籍ならそれ以上の金額を要求するだろうが、それでも割安で獲得できるチャンスはある。
ラッシュフォードはアーセナルにとって賢明な補強となるだろうか？
ワールドカップに出場したマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身選手について、アーセナルにとって賢明な補強かどうか問われたアリアディエールは、Wiz Slotsの取材でGOALにこう語った。「良い選択肢だ。ラッシュフォードはリーグを知り、イギリス人としてアカデミーで育ったため、プレッシャーに対処できる。
ただ、直近のマンUでのパフォーマンスは波があった。トロサールを放出してまでラッシュフォードを取ることで、戦力向上や投資対効果が確実に高まるとは限らない。
トロサードは重要なゴールを決めた。昨季のウェストハム戦の勝ち越し弾が好例だ。
選手が移籍を望むなら手放さざるを得ないのは理解できる。だが代わりの選手には即戦力が求められる。ラッシュフォードは最近、良い試合と悪い試合の差が激しい。
チャンピオンが本当にそういう選手を求めているのかは分からない。アーセナルにはすでに多くの優れた選手がいるので、仮にラッシュフォードが加入しても、マルティネッリがいる限りすぐにスタメンに入れるかは不明だ。
「ミケルが求めるのは即戦力ではなく、ポジションを争う選手だ。週末の試合に出場するのは、練習で最も良いパフォーマンスを示した選手だろう。」
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アーセナル、プレミアリーグ制覇の陣容をさらに強化
トロサールはトルコのベシクタシュへ移籍し、ロンドン北部を去った。ツォリスはアーセナルで174試合36得点を挙げたベルギー人FWの後任として即戦力になると見込まれている。
ブラジル人FWマルティネッリも退団すれば、攻撃力補強のため追加投資が必要になる。その場合、ラッシュフォードが候補に浮上する可能性があり、W杯準決勝敗退の悔しさを乗り越え朗報を待つ彼にとって、この夏は波乱含みだ。
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