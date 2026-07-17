ワールドカップに出場したマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身選手について、アーセナルにとって賢明な補強かどうか問われたアリアディエールは、Wiz Slotsの取材でGOALにこう語った。「良い選択肢だ。ラッシュフォードはリーグを知り、イギリス人としてアカデミーで育ったため、プレッシャーに対処できる。

ただ、直近のマンUでのパフォーマンスは波があった。トロサールを放出してまでラッシュフォードを取ることで、戦力向上や投資対効果が確実に高まるとは限らない。

トロサードは重要なゴールを決めた。昨季のウェストハム戦の勝ち越し弾が好例だ。

選手が移籍を望むなら手放さざるを得ないのは理解できる。だが代わりの選手には即戦力が求められる。ラッシュフォードは最近、良い試合と悪い試合の差が激しい。

チャンピオンが本当にそういう選手を求めているのかは分からない。アーセナルにはすでに多くの優れた選手がいるので、仮にラッシュフォードが加入しても、マルティネッリがいる限りすぐにスタメンに入れるかは不明だ。

「ミケルが求めるのは即戦力ではなく、ポジションを争う選手だ。週末の試合に出場するのは、練習で最も良いパフォーマンスを示した選手だろう。」