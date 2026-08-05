Getty Images Sport
翻訳者：
「マーカス・ラッシュフォードにとって致命的だ」 ポール・インスがバルセロナ拒否後のマンチェスター・ユナイテッドに明確な移籍メッセージ
インス、ラッシュフォードの残留を要求
インスは、バルセロナでのレンタル移籍期間終了を受け、マンチェスター・ユナイテッドがラッシュフォードを引き留めるべきだと訴えた。マンチェスター・ユナイテッドは今夏、現在このウインガーをチーム構想から外そうとしている。バルセロナはこのアタッカーを完全移籍で獲得しないことを選び、代わりにアンソニー・ゴードンを獲得した。マンチェスター・ユナイテッドが放出を望んでいるにもかかわらず、インスはラッシュフォードをオールド・トラッフォードに残すことが非常に大きな見返りをもたらす可能性があると主張している。さらにインスは、キャリックがこのFWのキャリアを少年時代から所属するクラブで再生させるのに理想的なアプローチを持っていると考えている。
- Getty
キャリック、ウインガーの才能開花に期待集まる
元マンチェスター・ユナイテッドMFのインスは、マイケル・キャリックがイングランド代表の力を最大限に引き出せると強く信じている。インスは、支える形のマネジメントが選手の調子を取り戻す鍵になり得ると強調した。
「マイケル・キャリックなら彼のベストを引き出せると私は思う。本当に、本当にそう思う」とインスは『Oddschecker』に語った。「ラシュフォードに寄り添いさえすれば、彼が非常に、非常に優れた選手だということが分かるはずだ。そうなることを願っている。だが、ひとつ確かなのは、彼が非常に、非常に才能のある選手だということだ。彼が幸せなら、必ず結果を出してくれる」
バルセロナからの拒絶は痛手だ
バルセロナが完全移籍での獲得を見送ったことを受け、インスはラシュフォードに強い同情を示した。FWは昨季スペインで印象的なプレーを見せ、コンスタントに得点を重ねるとともに、前線の複数ポジションをこなせる万能性も示していた。
インスは「ラシュフォードには同情する。本当にそう思う。なぜなら、彼はファンタスティックな選手だと思うからだ」と述べた。「左でもプレーできるし、右でもプレーできる。昨季のバルセロナでの彼を多くの人が見ていたかは分からないが、彼はゴールを決めていたし、サッカーを楽しんでいた。そして、まるで別人のように見えた。
「そして、バルセロナが彼と契約すると思ったところで、彼らはアンソニー・ゴードンを獲得し、それがラシュフォードに大きな打撃を与えた。ワールドカップでも、彼がもたらせる魔法を見ただろう。彼にはその才能がある」
- Getty
新シーズンを見据えて
移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが選択肢を見極める中、ラシュフォードの当面の去就は依然として不透明だ。ただ、オールド・トラッフォードで実証済みのキャリックのリーダーシップは、新たなスタートへの希望をもたらしている。キャリックは昨季、マンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。
マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、8月22日に昇格組のハル・シティと対戦する。ラシュフォードが残留すれば、この試合に出場する可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。