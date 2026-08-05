バルセロナが完全移籍での獲得を見送ったことを受け、インスはラシュフォードに強い同情を示した。FWは昨季スペインで印象的なプレーを見せ、コンスタントに得点を重ねるとともに、前線の複数ポジションをこなせる万能性も示していた。

インスは「ラシュフォードには同情する。本当にそう思う。なぜなら、彼はファンタスティックな選手だと思うからだ」と述べた。「左でもプレーできるし、右でもプレーできる。昨季のバルセロナでの彼を多くの人が見ていたかは分からないが、彼はゴールを決めていたし、サッカーを楽しんでいた。そして、まるで別人のように見えた。

「そして、バルセロナが彼と契約すると思ったところで、彼らはアンソニー・ゴードンを獲得し、それがラシュフォードに大きな打撃を与えた。ワールドカップでも、彼がもたらせる魔法を見ただろう。彼にはその才能がある」