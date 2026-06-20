マーカス・ラッシュフォードとデクラン・ライスは負傷から回復し、トーマス・トゥヘル監督にワールドカップへの朗報となった。一方、ブカヨ・サカはベンチスタートとなる。

ラッシュフォードとライスには明るい材料があったが、ブカヨ・サカには依然として慎重な対応が続く。アーセナルのウインガーはカンザスシティの屋外練習に参加せず、屋内で個別プログラムを行った。火曜日のボストンでのガーナ戦もベンチスタートが確実視される。

トゥヘル監督は、サカがアキレス腱の故障で苦慮していると率直に明かし、万全を期して90分間の起用は避けた。