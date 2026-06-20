AFP
翻訳者：
マーカス・ラッシュフォードとデクラン・ライスは負傷から回復し、トーマス・トゥヘル監督にワールドカップへの朗報となった。一方、ブカヨ・サカはベンチスタートとなる。
主力2人がフルトレーニングに復帰
土曜の練習にラッシュフォードとライスがフル参加し、イングランド代表は安堵した。クロアチア戦（4－2）で途中出場したラッシュフォードは軽度の筋肉痛、ライスは同試合72分に腰とハムストリングの違和感で交代していた。
『ガーディアン』紙によると、2人はパス練習で自由に動き回り、トゥヘル監督率いる練習に問題なく参加した。副キャプテンで中盤の要であるライスは先発を維持すると見込まれ、ラッシュフォードも休養日を経てコンディションを回復。左サイドのポジションをゴードンと争う。
- Getty Images Sport
サカのコンディションには依然として懸念が残る
ラッシュフォードとライスには明るい材料があったが、ブカヨ・サカには依然として慎重な対応が続く。アーセナルのウインガーはカンザスシティの屋外練習に参加せず、屋内で個別プログラムを行った。火曜日のボストンでのガーナ戦もベンチスタートが確実視される。
トゥヘル監督は、サカがアキレス腱の故障で苦慮していると率直に明かし、万全を期して90分間の起用は避けた。
マドゥエケ、慎重な姿勢が功を奏しそうだ
サカの先発は難しく、ノニ・マドゥエケが右ウイングでスタメンの座を維持する可能性が高い。クロアチア戦で起用された同選手は、イングランドがグループL首位の座を固める上で引き続き軸となる見込みだ。トゥヘル監督は「サカはアキレス腱に問題があり、90分間を戦う準備が整っていない」と説明。本大会のノックアウトステージを見据え、温存する方針を示した。
トゥヘル監督は「サカはアキレス腱の故障で90分間の出場は難しい」と説明。コーチングスタッフは長期的な戦力確保を優先し、層の厚さを信頼している。
- Getty Images Sport
ケイン、単独記録更新を狙う
クロアチア戦で2得点を挙げ、大会通算10ゴールに達したハリー・ケイン。ガーナ戦でも得点を重ね、ワールドカップでの記録を伸ばすつもりだ。
バイエルン・ミュンヘンでプレーするこのストライカーは、その2得点で長年続いたイングランド代表・ゲイリー・リネカーのワールドカップ最多得点記録に並んだ。次はリネカーを抜いて単独トップになる絶好機を迎える。