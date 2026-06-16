ジェームズは、28歳のこの選手がまだトップレベルだと確信している。証拠はスペインでの活躍だ。また、リヴァプールの指導環境はこのフォワードがベストパフォーマンスを取り戻す助けになるとも考えている。

「バルセロナでの活躍を見ればわかるように、マーカス・ラッシュフォードが居心地の良い環境でプレーすれば、驚くべきサッカーを見せられる」とジェームズは付け加えた。「リヴァプールが実際に彼を獲得するとは想像できないが、ライバル関係があっても、クラブは最高の選手を獲得すべきだ。アンドニ・イラオラのような人物なら、ラッシュフォードが活躍できる環境を作れる。」