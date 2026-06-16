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マーカス・ラッシュフォードがリヴァプールへ？アンドニ・イラオラ氏に、傑出したマンUウインガーの獲得を急ぐよう求める声。
ジェームズ、ラッシュフォードのサプライズ移籍を支持
ジェームズは、リヴァプールがラッシュフォードを獲得すべきだと提案した。プレミアリーグのライバル同士による意外な移籍案だ。元リヴァプールとイングランド代表のGKである彼は、ラッシュフォードの近年の不調やオールド・トラッフォードでの将来に疑問がある despite、その技術とサッカーIQは依然としてトップクラスだと確信している。
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ジェームズは、ラッシュフォードがリヴァプールに適している理由を説明している。
バルセロナが3000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、ラッシュフォードの将来は依然不透明だ。
ジェームズはBetVictorの取材にこう語った。「もし私がリヴァプールの監督なら、ラッシュフォードの獲得を狙う。左右どちらで起用するかは二の次だ。まず獲得し、最適なポジションは後に探せばよい。彼は卓越した選手で、サッカーIQも能力も桁外れだ」
イラオラはラッシュフォードを「復活」させると見られている
ジェームズは、28歳のこの選手がまだトップレベルだと確信している。証拠はスペインでの活躍だ。また、リヴァプールの指導環境はこのフォワードがベストパフォーマンスを取り戻す助けになるとも考えている。
「バルセロナでの活躍を見ればわかるように、マーカス・ラッシュフォードが居心地の良い環境でプレーすれば、驚くべきサッカーを見せられる」とジェームズは付け加えた。「リヴァプールが実際に彼を獲得するとは想像できないが、ライバル関係があっても、クラブは最高の選手を獲得すべきだ。アンドニ・イラオラのような人物なら、ラッシュフォードが活躍できる環境を作れる。」
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重大な決断が待ち受けている
現時点でラッシュフォードは2028年までマンチェスター・ユナイテッドと契約しているため、完全移籍には関係者の合意が必要だ。英紙『ザ・サン』は、今夏に移籍が成立しなければマイケル・キャリックが彼をチームに迎え入れると報じた。ただし、イングランド代表として北米最高峰のタイトルを目指す彼は、ワールドカップ後に将来を決める見込みだ。