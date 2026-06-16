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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マーカス・ラッシュフォードがリヴァプールへ？アンドニ・イラオラ氏に、傑出したマンUウインガーの獲得を急ぐよう求める声。

移籍情報
マーカス・ラッシュフォード
リヴァプール
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
アンドニ・イラオラ

元リヴァプールのGKデビッド・ジェームズは、リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドのFWマーカス・ラッシュフォードを驚きの移籍で獲得する可能性があると見ている。両クラブの激しいライバル関係にもかかわらず、ジェームズはイングランド代表FWの能力は依然として高く、アンドニ・イラオラ監督の下でベストコンディションを取り戻せると考えている。

  • ジェームズ、ラッシュフォードのサプライズ移籍を支持

    ジェームズは、リヴァプールがラッシュフォードを獲得すべきだと提案した。プレミアリーグのライバル同士による意外な移籍案だ。元リヴァプールとイングランド代表のGKである彼は、ラッシュフォードの近年の不調やオールド・トラッフォードでの将来に疑問がある despite、その技術とサッカーIQは依然としてトップクラスだと確信している。


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    ジェームズは、ラッシュフォードがリヴァプールに適している理由を説明している。

    バルセロナが3000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、ラッシュフォードの将来は依然不透明だ。

    ジェームズはBetVictorの取材にこう語った。「もし私がリヴァプールの監督なら、ラッシュフォードの獲得を狙う。左右どちらで起用するかは二の次だ。まず獲得し、最適なポジションは後に探せばよい。彼は卓越した選手で、サッカーIQも能力も桁外れだ」

  • イラオラはラッシュフォードを「復活」させると見られている

    ジェームズは、28歳のこの選手がまだトップレベルだと確信している。証拠はスペインでの活躍だ。また、リヴァプールの指導環境はこのフォワードがベストパフォーマンスを取り戻す助けになるとも考えている。

    「バルセロナでの活躍を見ればわかるように、マーカス・ラッシュフォードが居心地の良い環境でプレーすれば、驚くべきサッカーを見せられる」とジェームズは付け加えた。「リヴァプールが実際に彼を獲得するとは想像できないが、ライバル関係があっても、クラブは最高の選手を獲得すべきだ。アンドニ・イラオラのような人物なら、ラッシュフォードが活躍できる環境を作れる。」

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    重大な決断が待ち受けている

    現時点でラッシュフォードは2028年までマンチェスター・ユナイテッドと契約しているため、完全移籍には関係者の合意が必要だ。英紙『ザ・サン』は、今夏に移籍が成立しなければマイケル・キャリックが彼をチームに迎え入れると報じた。ただし、イングランド代表として北米最高峰のタイトルを目指す彼は、ワールドカップ後に将来を決める見込みだ。