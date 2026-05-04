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Man City GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

マンC対エバートン戦の選手評価：ジェレミー・ドクが劇的2ゴールでチームを救う。だが、シティの勝利はアーセナルに優勝争いの大きなチャンスを与えた。

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エヴァートン 対 マンチェスター・シティ
ジェレミー・ドク
マーク・グエイ

月曜日のエバートン戦で、マンチェスター・シティは3－3の引き分け。ジェレミー・ドクの試合終了間際の同点弾で勝ち点1を得た。しかし後半に崩れ、2点差を付けられた。この結果、シティはペップ・グアルディオラ監督の下、プレミアリーグ優勝争いでアーセナルに大きな優位を許した。

試合開始直後からホームチームに容赦ないプレッシャーをかけ続けたシティだったが、先制したのは43分のことだった。30分にはドンナルンマがクロスをカットし、ベトの至近距離シュートを阻止。その後、ドクがシェルキのシンプルなパスからゴール上隅に決め、シティがリードした。

しかし後半、シティは崩れ、エバートンは13分で流れを変えた。 ドンナルンマはイリマン・ンディアイのシュートを2度止めていたが、マーク・ゲヒが交代直後のティエルノ・バリーにボールを献上。バリーが同点弾を押し込み、オフサイドはなし。

その5分後、CKからハーランドのヘディングが外れ、背後のオブライエンが押し込み逆転。さらに86分、ロールのミスがバリーに流れ、3点目。 直後にハーランドが独走し、ピックフォードの頭上を冷静に越えるシュートで1点を返した。

優勝争いから遠ざかると見えた97分、ドクが右足で同点弾を沈めた。 同じ軌道ながら右足での一撃だった。エリア角から放たれたボールはピックフォードの頭上を抜きネットを揺らす。この土壇場の同点弾でシティはアーセナルに5ポイント差ながら、まだ4試合を残す。

GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

    危険なインターセプトを狙い、常に警戒。ンディアイのシュート2本を好守で阻んだが、エバートンの先制コーナーでは反応が遅れた。

    マテウス・ヌネス（5/10）：

    先制点を導く素晴らしいロングパスを放ったが、後半はンディアエに翻弄され、悪夢のような展開となった。

    アブドゥコディル・フサノフ (6/10)：

    フィジカルを活かした守備でベトと対決し、後半は冷静さを欠いた。

    マルク・ゲヒ（3/10）：

    ビルドアップで後方からパスを供給し、時折前線へ押し上げた。致命的なミスを犯したが、ンディアイへのタックルで多少挽回した。

    ニコ・オライリー（6/10）：

    サイドを逆転してプレーし、攻撃の推進に重要な役割を果たし、先制点のビルドアップにも貢献。しかし後半は背後のスペースをエバートンに突かれた。

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    中盤

    ニコ・ゴンサレス（6/10）：

    パスで攻撃を組み立て、ドクの先制点を導くリカバリーも。しかし試合の流れが離れると存在感を失った。

    ベルナルド・シルバ（5/10）：

    前半はピッチの至る所で動き回り、チームのために倦むことなく働き続けた。しかし、試合が進むにつれてシティが主導権を失い、彼の存在感も薄れていった。

    ラヤン・シェルキ（7/10）：

    時折もどかしそうだったが、デビューシーズン11個目のアシストを記録。強烈なシュートでピックフォードの掌を痛めつけた。

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    攻撃

    アントワーヌ・セメニョ（5/10）：

    右サイドでは常に脅威だったが、今回はシュートチャンスでの冷静さを欠き、終盤には精彩を欠いた。

    アーリング・ハーランド（6/10）：

    ハランドらしいパフォーマンスで、試合への関与は少なかったものの、それでもゴールを決めた。しかし、決定的な場面でヘディングを外し、オブリエンにヘディングシュートを決められてしまった。

    ジェレミー・ドク（8/10）：

    圧倒的な存在感でマーク役を苦しめた。左足で上隅に流し込んだ先制点と、試合終了間際の同点弾はともに見事だった。

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    サブメンバーとマネージャー

    マテオ・コヴァチッチ（4/10）：

    3点目の直前にロールをマークから逃がし、枠の上へ外した。

    フィル・フォーデン（5/10）：

    決定的なプレーはなく、シュートは枠を外れた。

    オマル・マルムシュ（6/10）：

    脅威的なプレーを見せたため、グアルディオラ監督はもっと早く彼を起用すべきだった。

    ペップ・グアルディオラ（5/10）：

    後半は流れを失い困惑。首位アーセナルには離されたが、1点は奪えた。

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