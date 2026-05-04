試合開始直後からホームチームに容赦ないプレッシャーをかけ続けたシティだったが、先制したのは43分のことだった。30分にはドンナルンマがクロスをカットし、ベトの至近距離シュートを阻止。その後、ドクがシェルキのシンプルなパスからゴール上隅に決め、シティがリードした。

しかし後半、シティは崩れ、エバートンは13分で流れを変えた。 ドンナルンマはイリマン・ンディアイのシュートを2度止めていたが、マーク・ゲヒが交代直後のティエルノ・バリーにボールを献上。バリーが同点弾を押し込み、オフサイドはなし。

その5分後、CKからハーランドのヘディングが外れ、背後のオブライエンが押し込み逆転。さらに86分、ロールのミスがバリーに流れ、3点目。 直後にハーランドが独走し、ピックフォードの頭上を冷静に越えるシュートで1点を返した。

優勝争いから遠ざかると見えた97分、ドクが右足で同点弾を沈めた。 同じ軌道ながら右足での一撃だった。エリア角から放たれたボールはピックフォードの頭上を抜きネットを揺らす。この土壇場の同点弾でシティはアーセナルに5ポイント差ながら、まだ4試合を残す。

GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…