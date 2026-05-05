マンC対エバートンの引き分け試合後、終盤にマイケル・キーンがジェレミー・ドクに放った危険なタックルについて、ペップ・グアルディオラ監督が怒りをにじませ皮肉なコメントを残した。

グアルディオラ監督の辛辣な発言は、チェルシーとのFAカップ決勝を控え、チームの創造的中心選手を守るという深い懸念の表れだ。 97分のドクの同点弾は、シティ史上3番目に遅いゴールで、彼の粘り強さを示した。それでもシティは年明け以降、リードしながら12ポイントを落としている。アルテタ率いるアーセナルを追う身としては、憂慮すべき傾向だ。