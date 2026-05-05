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マンC対エバートンの引き分け試合後、終盤にマイケル・キーンがジェレミー・ドクに放った危険なタックルについて、ペップ・グアルディオラ監督が怒りをにじませ皮肉なコメントを残した。
ヒル・ディキンソン社を巡る論争
激しい接触が続いた試合で、シティは序盤にドクの鮮やかなシュートで先制。しかし後半、守備の隙を突かれ3－1とエバートンに逆転された。前半終了間際にはドクがキーンの危険なタックルを受け、治療が必要な負傷。シティベンチは激しく抗議したが、マイケル・オリバー主審はベテランDFにイエローカード1枚のみ出した。
「それは私の仕事じゃない」
試合終了のホイッスルが鳴り、グアルディオラの苛立ちは明らかだった。特にキーンへのレッドカードが出なかったことだ。スカイ・スポーツの質問に、彼は皮肉な笑みを浮かべた。「わかったよ。 君たちの解説者がそう言うなら、そう言えばいい。」 会見では「何と言えばいい？イエローカードだ。50秒でドクが退場し、戻りを待っている。」と語り、退場かどうかについては「それは俺の仕事じゃない」とだけ付け加えた。
選手保護に関する懸念
グアルディオラ監督の辛辣な発言は、チェルシーとのFAカップ決勝を控え、チームの創造的中心選手を守るという深い懸念の表れだ。 97分のドクの同点弾は、シティ史上3番目に遅いゴールで、彼の粘り強さを示した。それでもシティは年明け以降、リードしながら12ポイントを落としている。アルテタ率いるアーセナルを追う身としては、憂慮すべき傾向だ。
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熾烈なタイトル争い
シティは18日間で5試合という過密日程を迎える。土曜のホームでのブレントフォード戦がそのスタートだ。グアルディオラ監督は選手の回復を最優先し、残る試合に全勝すれば優勝が決まるアーセナルを追いかける。1ポイントも無駄にできず、守備のミスやドクのような攻撃の要の負傷は絶対に避けなければならない。