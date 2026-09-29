マンドラゴラの件、ウディネーゼの無罪が最終的に確定

以下、ウディネーゼの声明。「ウディネーゼ・カルチョは本日、ウディネ地裁がフランコ・ソルダーティ会長、ステファノ・カンポッチャ副会長、そしてクラブに対し、全面無罪の判決を言い渡したことを満足をもって受け止める。





この決定は、ウディネーゼ・カルチョおよびその幹部代表に向けられていた指摘に根拠がなかったことを確認するとともに、彼らの行動が完全に適正かつ透明で、正規のものであったことを認めるものでもある。





これは特に重要な判断であり、クラブとその幹部の活動を常に特徴づけてきた誠実さと責任という価値をあらためて示すものだ。





さらに今回の手続きの結果は、長年にわたりプロサッカー界における模範的な存在と見なされてきたウディネーゼ・カルチョにとって、自らの運営の堅実さ、そしてルールと良きガバナンスの原則の順守に対する姿勢があらためて認められたことを意味する」。







