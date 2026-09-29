ロランド・マンドラゴラの移籍取引に関連するキャピタルゲイン問題を巡る裁判手続きは、3件の無罪判決で幕を閉じた。ウディネ地方裁判所の予備審問判事は、ウディネーゼの会長フランコ・ソルダーティと副会長ステファノ・カンポッチャについて、「その事実は法律上の犯罪に当たらない」として無罪を言い渡した。また、ウディネーゼ・カルチョも「その事実は存在しない」として無罪となった。検察はソルダーティ氏とカンポッチャ氏に懲役2年、クラブに対しては50万ユーロの制裁金を求刑していた。容疑は、それぞれの立場に応じて、虚偽の会社報告、不正申告、IRES脱税に関するものだった。手続きの中心となったのは、2018年にユヴェントスから獲得され、2年後にトリノへ戻ったマンドラゴラに関する取引だった。
Getty Images Sport
翻訳者：
マンドラゴラの件、ウディネーゼの無罪が最終的に確定
以下、ウディネーゼの声明。「ウディネーゼ・カルチョは本日、ウディネ地裁がフランコ・ソルダーティ会長、ステファノ・カンポッチャ副会長、そしてクラブに対し、全面無罪の判決を言い渡したことを満足をもって受け止める。
この決定は、ウディネーゼ・カルチョおよびその幹部代表に向けられていた指摘に根拠がなかったことを確認するとともに、彼らの行動が完全に適正かつ透明で、正規のものであったことを認めるものでもある。
これは特に重要な判断であり、クラブとその幹部の活動を常に特徴づけてきた誠実さと責任という価値をあらためて示すものだ。
さらに今回の手続きの結果は、長年にわたりプロサッカー界における模範的な存在と見なされてきたウディネーゼ・カルチョにとって、自らの運営の堅実さ、そしてルールと良きガバナンスの原則の順守に対する姿勢があらためて認められたことを意味する」。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。