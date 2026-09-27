イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、UEFAネーションズリーグのトルコ戦が行われるブルサを前に、33人の代表メンバーを分けるという大胆な戦術的判断を下した。アタテュルク・スポル・コンプレクシに全員で向かうのではなく、マンチーニ監督は10選手をコヴェルチャーノのフェデラル・テクニカル・センターに残した。

23人に絞られたメンバーが、アウェーでのグループ戦に臨むためトルコ行きの便に搭乗した。

この戦略的な判断は、過密な代表ウインドーの中で主力選手を不必要な移動疲れから守ることを目的としている。