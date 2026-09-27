IPA Sport
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マンチーニ監督のトルコでの分裂！ イタリア代表指揮官、フライトの悪夢を避けるためバレッラとマルディーニを帯同させず
マンチーニ監督、過酷なトルコ遠征を避けるためイタリア代表メンバーを分割へ
イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、UEFAネーションズリーグのトルコ戦が行われるブルサを前に、33人の代表メンバーを分けるという大胆な戦術的判断を下した。アタテュルク・スポル・コンプレクシに全員で向かうのではなく、マンチーニ監督は10選手をコヴェルチャーノのフェデラル・テクニカル・センターに残した。
23人に絞られたメンバーが、アウェーでのグループ戦に臨むためトルコ行きの便に搭乗した。
この戦略的な判断は、過密な代表ウインドーの中で主力選手を不必要な移動疲れから守ることを目的としている。
- Insidefoto
バレッラとマルディーニが、コベルチャーノに残る組の中心となっている
フィレンツェに残る10選手には、インテルのMFニコロ・バレッラ、モンツァのFWダニエル・マルディーニ、ローマのDFジャンルカ・マンチーニが含まれる。これにオネスト・アハノール、ディエゴ・コッポラ、サムエレ・イナシオ、エディ・クアディオ、マッシモ・ペッシーナ、サムエレ・リッチ、モハメド・アリ・ゾマが加わる。
マンチーニは、選外となったグループが試合勘を最高の状態で維持できるよう、コベルチャーノで専門的なトレーニングおよびフィジカル回復プログラムを編成した。
休養中の選手たちは引き続き、マッシモ・マッカローネ、クリスティアーノ・ルパテッリ、ジュリオ・ヌチアーリ、ルカ・ボッシを含むテクニカルスタッフおよびメディカルスタッフとともに調整を続けている。
パリ戦とボローニャ戦を優先するために設計された戦略的ローテーション
マンチーニ監督のスカッド分割は、欧州のトップレベルのフットボール界で広く用いられている高パフォーマンスの負荷管理アプローチを踏襲したものだ。指導スタッフはブールサへの負担の大きい往復移動から10選手を外すことで、スカッドの半数を今後のUEFAネーションズリーグに向けてフレッシュな状態に保った。
イタリアは10月2日にフランスと対戦するため、重要な一戦となるパリ遠征に臨み、その後はホームに戻って10月5日にボローニャでトルコを迎え撃つ。
テクニカルスタッフは、今回の代表活動3試合すべてでパフォーマンスを最大化するため、エネルギーの温存を優先した。
- Flash Press Agency
アズーリはフルメンバー再合流を前に、ブルサ戦へ準備を進める
遠征メンバーに選ばれた23選手は、日曜夜にブルサで行われるヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコ戦に向けて、試合当日の準備を完了する。試合開始はイタリア時間20時45分。
ブルサでの試合終了後、遠征メンバーはコベルチャーノ組と再合流するためイタリアへ戻る。
その後、マンチーニ監督は来たるパリでのフランス戦に向け、33人のフルメンバーを整える。
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