そして、まさにリッカルド・カッサーノがリストの中で最年少の選手だ。2009年生まれのMFで、セスク・ファブレガス監督が目をかける選手の一人。監督はトップチームでデビューさせる適切なタイミングを待っている。中盤3枚なら中央、2枚なら守備的MFとして起用できる司令塔だ。視野が広く、彼をよく知る人たちは、ピッチでは30歳の選手のような落ち着きを見せると語る。手本にしているのはチームメイトのペローネ。スペイン人指揮官は、その特徴をピルロやイニエスタになぞらえている。