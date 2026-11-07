リーグ戦第11節は、ネーションズリーグや各種親善試合に臨む代表チームの活動による新たな中断期間前、最後の節となる。イタリアはネーションズリーグのリーグA・グループ1でトルコ、フランス、ベルギーと同組。マンチーニ監督率いるイタリア代表は、11月12日にフランス、同15日にベルギーと対戦する。代表監督は前回の招集からメンバーを12人入れ替え、その中には今回が初招集の選手もいる。ミランのシセ、パルマのロンターニ、コモのリベラリとカッサーノが初招集となった。
マンチーニ監督がイタリア代表に招集した2009年生まれのリッカルド・カッサーノとは？
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カッサーノとは？ポジションと特徴
そして、まさにリッカルド・カッサーノがリストの中で最年少の選手だ。2009年生まれのMFで、セスク・ファブレガス監督が目をかける選手の一人。監督はトップチームでデビューさせる適切なタイミングを待っている。中盤3枚なら中央、2枚なら守備的MFとして起用できる司令塔だ。視野が広く、彼をよく知る人たちは、ピッチでは30歳の選手のような落ち着きを見せると語る。手本にしているのはチームメイトのペローネ。スペイン人指揮官は、その特徴をピルロやイニエスタになぞらえている。
マンチーニ監督は、かつてニコロ・ザニオーロを起用したときと同様、セリエAでプレーする前にカッサーノをイタリア代表でデビューさせる可能性がある。イタリア代表は11月12日にフランス、15日にベルギーと対戦する。このいずれかの日が、カッサーノにとって転機となるかもしれない。以下は、ネーションズリーグの次の2試合に向けてイタリア代表監督が招集した全選手のリストだ。
GK：マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）。
DF：オネスト・アハノール（クリスタル・パレス）、アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、ダニエレ・ギラルディ（ローマ）、マイケル・カヨデ（ブレントフォード）、ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）、マルコ・パレストラ（チェルシー）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）。
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、リッカルド・カッサーノ（コモ）、イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）、ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）、ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）、シモーネ・ロンターニ（パルマ）、ニッコロ・ピジッリ（ローマ）、サムエレ・リッチ（コモ）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）、サンドロ・トナーリ（トッテナム）。
FW：ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）、アルファジョ・シセ（ミラン）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）、ルカ・コレオショ（パリFC）、マッティア・リベラリ（コモ）、ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）、アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）、ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）。
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