マンチーニの頭の中では、最優先の選択肢は常に4-3-3システムにある。ただ、起用可能なセンターフォワードが豊富なだけに、2トップ案にも言及せざるを得ない。





招集メンバー、そして何よりも監督の選択に少なからず影響を及ぼし得た不在組（とりわけディマルコ）を分析すると、指揮官が提示し得る理想の先発11人は、必要に応じて4-3-1-2にも変化できる流動的な4-3-3となる。





ゴールには主将ドンナルンマ。センターバックはマンチーニとバストーニ、左サイドバックにはアーセナル型のカラフィオーリ、右にはカヨーデ（将来的にはパレストラを待ちながら）。中盤ではバレッラとトナーリが、いきなりアレッサンドロ・ロマーノのレジスタ起用を支える形になる可能性があるが、フラッテージを飛び出し役に置き、トナーリをレジスタにする案も排除できない。

最後に前線では、キーンとピオ・エスポジトが先発する見込みで、コモのストライカーは左に開く役割を担い、ダニエル・マルディーニかサムエレ・イナシオのいずれかがトップ下に入り、右へ流れる自由を与えられることになる。





イタリア（4-3-3／4-3-1-2）： ドンナルンマ、カヨーデ、マンチーニ、バストーニ、カラフィオーリ；バレッラ、ロマーノ、トナーリ；マルディーニ、ピオ・エスポジト、キーン。