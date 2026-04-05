マンチーニの負傷、現在の状態と復帰時期：容体、ガスペリーニ監督のコメント、そしてローマ戦で彼の代役を務める可能性のある選手

もしマンチーニがローマの今後の試合を欠場することになれば、ジャロロッシは、とりわけチーム内の存在感とリーダーシップという点で重要な選手を失うことになる。その場合、監督は彼に代わる新たなディフェンダーを見つけなければならないが、最有力候補は、すでにサン・シーロで彼のポジションを務めたことのあるギラルディかもしれない。 もう一つの選択肢としては、ガスペリーニ監督の3バックシステムにおいてすべてのポジションをこなしてきたポーランド人選手、ジオルコフスキが挙げられる。右サイドバックとしてはチェリックも何度か起用されており、彼も候補となり得るが、おそらくそれはウェスリーがサイドバックとして復帰した場合に限られるだろう。



