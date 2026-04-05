今シーズン最大の山場で、インテルはリーグ戦に大きな衝撃を与え、首位をさらに固めた。ネラッズーリはサン・シーロでのローマ戦を一方的な試合展開で制し、終始優位に立った試合を5-2で締めくくった。 明日の夜に行われるナポリ対ミランの試合を控える中、今日現在、チブ率いるチームはロッソネリに9ポイント差をつけて首位に立ち、アントニオ・コンテ率いるチームには10ポイントのリードを築いている。ラウタロ・マルティネスが開始わずか1分で先制点を挙げたが、ジャロロッシは前半終了間際にマンチーニの同点弾で応戦したものの、後半は一方的な展開となった。 チャルハノール、再びラウタロ、続いてトゥラム、そしてバレッラが得点を重ねた。試合を締めくくったペッレグリーニのゴールも、もはや意味をなさないものとなった。
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マンチーニの負傷、現在の状態と復帰時期：容体、ガスペリーニ監督のコメント、そしてローマ戦で彼の代役を務める可能性のある選手
マンチーニに関するガスペリーニの発言
この試合の主役の一人となったのは、ローマのDFジャンルーカ・マンチーニだった。彼は後半開始早々に負傷のため交代を余儀なくされた。代わってギラルディが投入されたが、マンチーニが退いた後、ローマは崩れ、インテルが勢いを増した。 今後数時間以内に、このローマのセンターバックは、怪我の程度、そして何よりも回復までの期間を把握し、次節のピサ戦に出場可能かどうかを確認するための詳細な検査を受ける予定だ。しかし、状況が明らかになるのを待つ間、ローマのジャンピエロ・ガスパーイーニ監督は試合後の会見で、このディフェンダーの状態について次のように語った。 「我々にとってマンチーニは重要な選手であり、全員が揃っている時は間違いなく競争力が高まる」
ローマでマンチーニの代わりにプレーできるのは誰か
もしマンチーニがローマの今後の試合を欠場することになれば、ジャロロッシは、とりわけチーム内の存在感やリーダーシップという点で重要な選手を失うことになる。その場合、監督は彼に代わる新たなディフェンダーを見つけなければならないが、最有力候補は、すでにサン・シーロで彼のポジションを務めたことのあるギラルディかもしれない。 もう一つの選択肢としては、ガスペリーニ監督の3バックシステムにおいてすべてのポジションをこなしてきたポーランド人選手、ジオルコフスキが挙げられる。右サイドバックとしてはチェリックも何度か起用されており、彼も候補となり得るが、おそらくそれはウェスリーがサイドバックとして復帰した場合に限られるだろう。