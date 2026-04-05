マンチーニの負傷、現在の状態と復帰時期：容体、ガスペリーニ監督のコメント、そしてローマ戦で彼の代役を務める可能性のある選手

この試合の主役の一人となったのは、ローマのDFジャンルーカ・マンチーニだった。彼は後半開始早々に負傷のため交代を余儀なくされた。代わってギラルディが投入されたが、マンチーニが退いた後、ローマは崩れ、インテルが勢いを増した。 今後数時間以内に、このローマのセンターバックは、怪我の程度、そして何よりも回復までの期間を把握し、次節のピサ戦に出場可能かどうかを確認するための詳細な検査を受ける予定だ。しかし、状況が明らかになるのを待つ間、ローマのジャンピエロ・ガスパーイーニ監督は試合後の会見で、このディフェンダーの状態について次のように語った。 「我々にとってマンチーニは重要な選手であり、全員が揃っている時は間違いなく競争力が高まる」



