U-21代表について。ポーランドを6-2で下し、同世代の欧州選手権本大会出場を決めたことについて、「まずはおめでとうと言いたい。U-21代表は素晴らしい結果を出した。欧州選手権へのストレートインを決めたし、ポジティブなことだと思う。 バルディーニが成し遂げたことにも賛辞を送りたい。間違いなく、A代表に入ってくる優秀な選手がたくさんいるだろう」。





ヴィアッリについて：「彼を恋しく思わない人なんているかい？ コベルチャーノで彼の不在を感じたよ」。





最後に、本日FIGCのコミッサリオに任命されたマラゴーの件について、「物事が最後まで進んだことをうれしく思う。みんなにとってうまくいくように見えるし、良いことだと思う」。







