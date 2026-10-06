ロベルト・マンチーニイタリア代表監督が、リミニで行われたヴィアッリ賞の場でコメントした。イタリアがトルコに3-1で勝利した翌日で、今回の代表ウィークでは4試合目にして最後の一戦だった。「選手たちと一緒に過ごせたのは、間違いなくポジティブなことだった。こういう4試合は本当に多すぎるし、理想的なフォーマットだとは思わない」と、Skyの取材に対して代表監督は語った。「イタリアをどう評価するか？ 大事なのはバランスだと思う。初戦が惨事だったわけではないし、今この時点で信じられないほど素晴らしいというわけでもない。バランスを保たなければならない。このチームは成長しなければならないし、若いチームであり、数カ月が経てばさらに若返ることになる。そして、ミスをすることも必要だ。バランスを保つことが必要で、それが最善だと思う」
翻訳者：
マンチーニが警鐘「イタリア代表はさらに若返る。U-21代表から多くの優秀な若手がやって来る」
U-21代表について。ポーランドを6-2で下し、同世代の欧州選手権本大会出場を決めたことについて、「まずはおめでとうと言いたい。U-21代表は素晴らしい結果を出した。欧州選手権へのストレートインを決めたし、ポジティブなことだと思う。 バルディーニが成し遂げたことにも賛辞を送りたい。間違いなく、A代表に入ってくる優秀な選手がたくさんいるだろう」。
ヴィアッリについて：「彼を恋しく思わない人なんているかい？ コベルチャーノで彼の不在を感じたよ」。
最後に、本日FIGCのコミッサリオに任命されたマラゴーの件について、「物事が最後まで進んだことをうれしく思う。みんなにとってうまくいくように見えるし、良いことだと思う」。
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