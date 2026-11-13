プレミアリーグの注目を集める監督の座が再び空席となった。マンチェスター・ユナイテッドは、 32試合にわたって指揮を執ったマイケル・キャリック監督を解任する決断を下した 。同監督の下でユナイテッドは降格圏に転落し、その後、あっけなくクラブを去ることになった。

以前から変化の必要性が取り沙汰されていたユナイテッドには、眠れる名門を復活させるための新たな人事を検討するにあたり、複数の候補がいた。元ニューカッスル監督の エディ・ハウ氏も一時は候補に挙がっていたとされる 。

最終的に選ばれたのはポチェッティーノ氏だ。アルゼンチン人指揮官は、アメリカ代表でのCONCACAFネーションズリーグに関する任務を終えてから、イングランドのサッカー界に戻る。過去にはサウサンプトン、トッテナム、チェルシーで指揮を執った。

「夢の劇場」とも呼ばれるオールド・トラッフォードに同氏が到着するのは来週後半となる。かつてのライバルであるリヴァプールとの対戦に向けてアンフィールドへ乗り込むまでに、 重責を担う立場に慣れる時間はほとんどない 。