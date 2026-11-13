「マンチェスター・Uはアントニオ・コンテに対応できなかった」。“素晴らしい”監督の招聘見送り、元チェルシー＆ユヴェントス指揮官を逃した責任は首脳陣に
キャリック解任、後任にポチェッティーノを選択
プレミアリーグの注目を集める監督の座が再び空席となった。マンチェスター・ユナイテッドは、32試合にわたって指揮を執ったマイケル・キャリック監督を解任する決断を下した。同監督の下でユナイテッドは降格圏に転落し、その後、あっけなくクラブを去ることになった。
以前から変化の必要性が取り沙汰されていたユナイテッドには、眠れる名門を復活させるための新たな人事を検討するにあたり、複数の候補がいた。元ニューカッスル監督のエディ・ハウ氏も一時は候補に挙がっていたとされる。
最終的に選ばれたのはポチェッティーノ氏だ。アルゼンチン人指揮官は、アメリカ代表でのCONCACAFネーションズリーグに関する任務を終えてから、イングランドのサッカー界に戻る。過去にはサウサンプトン、トッテナム、チェルシーで指揮を執った。
「夢の劇場」とも呼ばれるオールド・トラッフォードに同氏が到着するのは来週後半となる。かつてのライバルであるリヴァプールとの対戦に向けてアンフィールドへ乗り込むまでに、重責を担う立場に慣れる時間はほとんどない。
- Getty
ナポリと袂を分かれ、現在フリーのコンテ
ユナイテッドには、現在フリーで、すぐに指揮を執れる人物を迎える選択肢もあった。コンテ氏は2026年5月にナポリと袂を分かつ決断を下して以来、休養している。
57歳の同氏はユヴェントス、チェルシー、インテル、ナポリでリーグ優勝を果たし、イタリア代表監督も2年間務めた。その実績に疑いの余地はないが、気性の激しさが周囲との摩擦を生むこともある。
情熱的なレッチェ出身の指揮官は妥協せず、常に率直に意見を述べる。自分の下で働く人にも、上に立つ人にも、全面的な献身を求める。そう考えれば、マンチェスターの混乱を引き継ぎ、一体感を取り戻すにはうってつけの人選に見える。期待に応えられていない選手たちにも、もはや失敗は許されないとはっきり伝えるだろう。
妥協を許さないコンテの方が適任だったのか？
現在フリーであることや過去の実績を踏まえ、コンテ氏が理にかなった選択肢だったかと問われたのは、プレミアリーグ優勝経験を持つ元ユナイテッドDFのパーカー氏。今回、Islandcasino.comとの提携で取材に応じた同氏は、GOALにこう語った。「まったく同感だ。ロッカールームにとっては間違いなく素晴らしい存在になっただろう」
「ただ、外から見ているだけでも、多くの人が私と同じことを言うと思う。元選手でも現役選手でもある必要はない。サッカーが好きなだけでいい。私たちは皆、コンテの姿を見て、発言を聞いて、それぞれ意見を持っている。マンチェスター・ユナイテッドの責任者たちはコンテに対応できなかったと思う」
「彼らには、自分の意見を言う人を雇えなかった。その発言が10回中9回はまったく正しいとしてもだ。クラブで起きていることに不満を抱いた際の、試合前後の彼のコメントを見ていたはずだ」
「コンテはタイトルを勝ち取る機会を与えるよう求める。それを彼らは望まなかっただろう。ユナイテッドの現役選手や元選手でなくても、あの責任者たちがどういう人たちかは誰にでも分かると思う。コンテは彼らに合わなかった」
「黙って見過ごさず、何が問題かをはっきり指摘する人を自分たちの組織に迎えたいとは、彼らは決して思わないだろう。今の彼らはそれを望んでいない」
- Getty/GOAL
マンチェスター・Uで結果を求められるポチェッティーノ
オールド・トラッフォードの首脳陣の考え方に対する、かなり厳しい評価だ。伝説的なサー・アレックス・ファーガソン氏が退任し、衰退が始まってから13年が経つ。舞台裏で実権を握る人々は、クラブと全体の利益にとって最善のものを求めるべきだ。
ポチェッティーノ氏は賢明な人選だったと証明するかもしれない。マンチェスターで流れを変えられると期待させる実績も十分にある。ただ、コンテ氏のように最初から強硬な姿勢で臨むことはないだろう。そして今のユナイテッドには、まさにそれが必要なのかもしれない。
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