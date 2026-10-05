リバプールのセンターバック、ジャケは、月曜夜にスタッド・ドゥ・フランスで行われるベルギーとの大一番を前に、フランス代表の先発メンバーから外れることを余儀なくされた。フランス人DFはキックオフを迎える数時間前に左ハムストリングの張りを訴え、フランス代表のコーチングスタッフは純粋な予防措置として同選手を休ませる判断を下した。コンディションをめぐってリスクを冒さない方針の下、今回のメンバー外は、クラブでの任務に戻る前にこれ以上状態を悪化させないことだけを目的としたものだ。

この知らせは、過密な国内日程を見据えるリバプールのコーチングスタッフに即座に懸念をもたらすことになりそうだ。とりわけ、ジャケは今季のネーションズリーグで多くのプレー時間をこなしている。トルコ戦の1-0勝利では出番がなかった一方で、このDFはベルギー戦の1-0勝利とイタリア戦の1-1ドローの両試合でフル出場していた。