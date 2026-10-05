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マンチェスター・ユナイテッドDFがA代表デビューへ、リバプールのジェレミー・ジャケはベルギー戦のフランス代表メンバーから外れる
リバプールのスターに負傷の痛手
リバプールのセンターバック、ジャケは、月曜夜にスタッド・ドゥ・フランスで行われるベルギーとの大一番を前に、フランス代表の先発メンバーから外れることを余儀なくされた。フランス人DFはキックオフを迎える数時間前に左ハムストリングの張りを訴え、フランス代表のコーチングスタッフは純粋な予防措置として同選手を休ませる判断を下した。コンディションをめぐってリスクを冒さない方針の下、今回のメンバー外は、クラブでの任務に戻る前にこれ以上状態を悪化させないことだけを目的としたものだ。
この知らせは、過密な国内日程を見据えるリバプールのコーチングスタッフに即座に懸念をもたらすことになりそうだ。とりわけ、ジャケは今季のネーションズリーグで多くのプレー時間をこなしている。トルコ戦の1-0勝利では出番がなかった一方で、このDFはベルギー戦の1-0勝利とイタリア戦の1-1ドローの両試合でフル出場していた。
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レニー・ヨロが脚光を浴びる
イングランド北西部のファンの関心を引くであろう展開として、フランス代表守備陣の中央でジャケの後任に選ばれたのは、マンチェスター・ユナイテッドDFレニー・ヨロだった。この抜てきはヨロにとって節目の瞬間となり、その過程でフランス代表としてA代表デビューも果たした。
ヨロが初出場を祝う一方で、リヴァプール首脳陣の関心は依然としてジャケの状態の深刻さに向けられている。フランス人DFは今季、リヴァプールで公式戦7試合に出場しており、レンヌから今夏加入後、アンドニ・イラオラ監督のチームでフィルジル・ファン・ダイクと強固な守備コンビを築いている。
マージーサイドで重要な試練が待ち受ける
代表戦の終了を受け、ジャケはリヴァプールのメディカルチームによるさらなる検査を受けるため、ただちにマージーサイドへ戻る予定だ。とりわけイラオラにとっては微妙なタイミングとなっている。チームは今週日曜、アンフィールドで行われるプレミアリーグの優勝争いのライバル、マンチェスター・シティとの大一番に向けて準備を進めているためだ。
この一戦の重要性はこれ以上ないほど大きい。マンチェスター・シティは現在、5試合で勝ち点15のパーフェクトな成績を収め、プレミアリーグ首位に立っている。一方のリヴァプールは勝ち点9で6位につけており、アンフィールドで結果をつかみ、首位との差を縮めることがイラオラのチームにはより強く求められている。
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ネーションズリーグのドラマは続く
ピッチの反対側では、ベルギーもプレミアリーグに刺激を求め、チェルシーMFロメオ・ラビアが先発メンバーに名を連ね続けた。ラビアは、先週のフル出場デビューで力強いパフォーマンスを見せたのに続き、この日も代表で好印象を維持した。ベルギーはフランスに1-0で惜敗していたものの、その評価は変わらなかった。
ジネディーヌ・ジダン率いるフランスは、この夜をグループ首位で迎え、ベルギーに勝ち点1差をつけていた。ジャケ不在とヨロの起用は、もともと地域間のライバル意識が色濃いこの一戦に、新たな物語を加えた。
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