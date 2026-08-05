マンチェスター・ユナイテッドが引き続きスカッド整理を進める中、退団に向かっているGKはバユンドゥルだけではない。有望株のラデク・ヴィテクも退団寸前で、ミドルズブラがチェコ人GKの完全移籍獲得に向けて交渉を進展させている。ヴィテクはユナイテッドの最近のアトレティコ・マドリーとのプレシーズン戦で目立つ形でベンチに置かれており、その将来がオールド・トラッフォードの外にあることを明確に示していた。

ヴィテクを巡る取引は総額1400万ポンドのパッケージになると報じられており、ユナイテッドは35パーセントのセルオン条項と買い戻しオプションによって、選手の将来に対して大きなコントロールを維持することになる。ヴィテクは昨季、ブリストル・シティへの実りあるレンタル移籍で印象を残しており、毎週プレーする必要性についても率直に語っていた。

退団する3人目のGKとなるのは、オナナで、前季をトルコの強豪で過ごした後、トラブゾンスポルに1シーズンのレンタル移籍で復帰した。



