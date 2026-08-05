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マンチェスター・ユナイテッド、3人目のGK放出へ アルタイ・バユンドゥルがセルタへの買い取りオプション400万ユーロ付きレンタル移籍に合意
バユンドゥル、再出発へラ・リーガ移籍か
バユンドゥルのユナイテッドでの不本意な時間は終わりに近づいており、28歳の同選手はセルタ・ビーゴへの1シーズンのレンタル移籍に向けて準備を進めている。この契約はクラブのGK序列に大きな変化をもたらすもので、スペインのクラブが同選手の給与を全額負担し、さらに出来高ボーナスも盛り込まれる見通しだ。
移籍情報の専門家であるファブリツィオ・ロマーノは、すでにおなじみの「ヒア・ウィー・ゴー」でこの取引を確認しており、マンチェスター・ユナイテッドがメディカルチェックと契約書へのサインのために同選手の渡航を許可したと伝えている。この移籍は、元フェネルバフチェの同選手にとって厳しいシーズンを経た末のものとなる。バユンドゥルは3年前、クラブ史上初のトルコ人選手として430万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに加入していた。
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キャリックがユナイテッドのGK陣を再編へ
セネ・ラメンスに先発の座を奪われた後、バユンドゥルの立場が危うくなるのは時間の問題だった。前指揮官ルベン・アモリムがアンドレ・オナナを構想外とした際には、バユンドゥルが一時的に第一選択を務めていたが、パフォーマンスの不安定さが続き、アーセナル戦での敗戦後にメンバーから外された。
現在はマイケル・キャリックの下で、ユナイテッドはこの夏、GK陣の再編を積極的に進めており、リーズ・ユナイテッドからカール・ダーロウをフリー移籍で獲得して経験豊富な競争相手を加えた。さらに、トム・ヒートンも信頼できる第3GKとして残留しており、こうした補強によってバユンドゥルの退団は避けられないものとなった。
ヴィテクのボロ移籍接近で3人退団へ
マンチェスター・ユナイテッドが引き続きスカッド整理を進める中、退団に向かっているGKはバユンドゥルだけではない。有望株のラデク・ヴィテクも退団寸前で、ミドルズブラがチェコ人GKの完全移籍獲得に向けて交渉を進展させている。ヴィテクはユナイテッドの最近のアトレティコ・マドリーとのプレシーズン戦で目立つ形でベンチに置かれており、その将来がオールド・トラッフォードの外にあることを明確に示していた。
ヴィテクを巡る取引は総額1400万ポンドのパッケージになると報じられており、ユナイテッドは35パーセントのセルオン条項と買い戻しオプションによって、選手の将来に対して大きなコントロールを維持することになる。ヴィテクは昨季、ブリストル・シティへの実りあるレンタル移籍で印象を残しており、毎週プレーする必要性についても率直に語っていた。
退団する3人目のGKとなるのは、オナナで、前季をトルコの強豪で過ごした後、トラブゾンスポルに1シーズンのレンタル移籍で復帰した。
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金銭面の詳細とユナイテッドの移籍戦略
バユンドゥルの退団をめぐる金銭面の条件には、セルタ・ビーゴの400万ユーロの買い取りオプションが含まれており、これはスペインでの出場数に応じて変動する可能性がある。給与負担を軽減し、さらに移籍金を得る可能性も確保したことで、ユナイテッドは他の優先ポジションの補強に向けた余地を作っている。クラブは8月末の移籍市場閉幕までに、3人目のMF、左SB、そして左WGの補強に引き続き関心を示している。
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