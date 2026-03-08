『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール』ポッドキャストで、バットは現代のゲームが若者を「ソファスカウト」に変えたと説明した。自身の息子が世界中のサッカーに精通している様子を振り返り、デジタル世界が仮想とプロのスカウト活動の隔たりを予想外の方法で埋めていると示唆した。

バットはポッドキャストでこう語った。「子供たちの行動を見れば分かる。10歳頃の息子はスカウト部門で働けたかもしれない。FIFAとプレイステーションのオンラインゲームのおかげで、あらゆる選手を把握していたんだ」

さらに具体的な話題へと発展したのは、スコールズがファン・ハール監督時代の逸話を持ち出した時だ。彼はオランダ人監督の噂のスカウト手法を茶化しながらこう付け加えた。「どうやらルイ・ファン・ハールは孫を通じて選手を発掘したらしい。アルゼンチンのマルコス・ロホについて（FIFAを通じてプレイしながら）彼に話したそうだ」