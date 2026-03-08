Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッド、1600万ポンドの選手獲得を批判される 理由は「ルイ・ファン・ハールの孫がFIFAで一緒にプレイしたから」
マンチェスター・ユナイテッドのロホ獲得の背景にビデオゲーム？
ロホは2014年、スポルティングCPから約1600万ポンドの移籍金でオールド・トラッフォードに加入した。ブラジルW杯で準優勝したアルゼンチン代表の一員として見せた印象的な活躍を受け、この移籍はスカウトの成功例と思われたが、スコールズとバットによれば、最初の推薦ははるかに若い情報源からだったという。その人物はEAスポーツの『FIFA』でロホと対戦し、圧倒的な強さを見せていたのだ。
ゲーミングが採用チームと出会う
『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール』ポッドキャストで、バットは現代のゲームが若者を「ソファスカウト」に変えたと説明した。自身の息子が世界中のサッカーに精通している様子を振り返り、デジタル世界が仮想とプロのスカウト活動の隔たりを予想外の方法で埋めていると示唆した。
バットはポッドキャストでこう語った。「子供たちの行動を見れば分かる。10歳頃の息子はスカウト部門で働けたかもしれない。FIFAとプレイステーションのオンラインゲームのおかげで、あらゆる選手を把握していたんだ」
さらに具体的な話題へと発展したのは、スコールズがファン・ハール監督時代の逸話を持ち出した時だ。彼はオランダ人監督の噂のスカウト手法を茶化しながらこう付け加えた。「どうやらルイ・ファン・ハールは孫を通じて選手を発掘したらしい。アルゼンチンのマルコス・ロホについて（FIFAを通じてプレイしながら）彼に話したそうだ」
真実の物語か、それともオールド・トラッフォードの伝説か？
この暴露に司会者のパディ・マクギネスは信じられない様子で、「まさか！」と声を上げ、「でっち上げた話だろう」と疑った。しかしバットは即座に可能性を強調し、自身の子供たちがプレミアリーグや欧州トップリーグで注目されるずっと前から、才能ある選手を見抜いていると指摘した。
バットはこう返答した。「いや、本当だ。息子が選手について『この3人を獲得すべきだ』と言ったんだ。俺は名前すら知らなかった。信じられないかもしれないが、おそらく2年後には、その選手たちは欧州のビッグクラブに移籍し始めた」
契約当時、ファン・ハールは新加入選手についてより専門的な評価を示した。オランダ人監督はこう述べた。「マルコスは非常に才能あるディフェンダーだ。センターバックでも左サイドバックでもプレーできる。能力、身体能力、そして学ぶ意欲を備えている。つまり彼には非常に明るい未来が待っている」
ロホのマンチェスター・ユナイテッドにおける功績
ロホはその後7年間マンチェスター・ユナイテッドに在籍し、122試合に出場。FAカップとヨーロッパリーグを含むタイトルを獲得した。現在母国のレーシング・クラブでプレーする35歳の彼は、攻撃的なプレースタイルでカルト的な人気を保ち続けている。
