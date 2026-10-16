マンチェスター・ユナイテッドは今も選手を引きつけるクラブなのか。それとも、ガブリエルを巡る一件は、かつての特別な魅力が薄れつつあることを示しているのか。プレミアリーグ優勝経験者のパーカーは、FreeBetsとの提携企画で取材に応じ、この問いに対してGOALにこう語った。「その魅力は常にあると思う。何かを成し遂げ、タイトルを獲得するなら、マンチェスター・ユナイテッドに行きたいと思うはずだ。そこで成し遂げれば、その偉業がどれほど大きいか世界中の誰もが知ることになる。誰もがクラブを知っていて、クラブが何を成し遂げているかを知り、あなたのことも知る。これ以上の場所はない。間違いなく魅力は失われていない」

「今、ユナイテッドについて語られるとき、話題になるのはクラブ上層部で起きていることだ。クラブにとって恥ずかしいことだし、人々の目に映るのもそれだ。その点は問題だ」

「選手は契約する前にそこを見るのか。優秀な代理人なら、その契約で自分がいくら稼げるかにかかわらず見るだろう。依頼人のために状況を見て、『今のクラブは最良の状態にあるとは思えない。他を検討した方がいいかもしれない』と言うはずだ」

「一方で、ユナイテッドでプレーした経歴を履歴書に載せたいと切望する選手もいるだろう。［マテウス］・クーニャはそうだったと思う。彼の様子を見れば、少しでも早く行きたくてたまらなかった。それがファンに愛される理由だし、プレーを見ても、その気持ちが伝わってくる。時にはやることが間違っていても、彼がどういう気持ちでいるかは分かる。だが、彼をタイトルを争うユナイテッドの主力チームに入れられるなら、いつでもそうしたい。彼が何をもたらしてくれるか分かっているからだ。それこそがユナイテッドというクラブだ」

「一試合ごとに安定したプレーが求められる。どの試合も違うからだ。特にアウェーでは、大きな勝利をつかむ前に、まず目の前の戦いに勝たなければならない。彼らが向き合わなければならないのはそういうことで、このクラブはずっとそうだった。ただ、サー・アレックスがいた数年前と比べると、そうした状況への備えがまるでできていない。クラブはそこに戻れていない」

「もう誰も『世界的な名将を連れてくるべきだ』とは言わないだろう。皆、少しは現実的になったと思うからだ。もしマイケル・キャリックを解任して、そう言い出す人がいたら、立ち止まって考えるよう言わなければならない。ユナイテッドにはすでに［ジョゼ］・モウリーニョとLvG［ルイ・ファン・ハール］という、少なくとも2人の世界的な名将がいた。それでも彼らは問題に直面したのだから」

「問題は常にロッカールームにあったわけではなく、その上で起きていることだった。だからこそ、正しい方針を立て、何を計画し、どの道を進むのかを明確にしなければならない。彼らはそれができていない」