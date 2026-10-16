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マンチェスター・ユナイテッド、16歳の逸材JJ・ガブリエルが退団に向かうなか「エゴ」を巡る争いで劣勢に。プレミアリーグ優勝経験者は、それでもクラブには世界的な「魅力」があると主張
ガブリエウは公式戦デビューを待ち続けている。
15歳の時にアトレティコ・マドリーとのプレシーズン親善試合でマンチェスター・ユナイテッドの一員としてプレーしたガブリエルは、オールド・トラッフォードでの公式戦デビューを待ち続けることに嫌気が差しているという。昨シーズンはプレミアリーグの規定により、デビューを果たせなかった。
2026-27シーズンにはトップチームでのデビューも取り沙汰されていた。国内カップ戦での起用も考えられていたが、現在は退団に向けた動きが進んでいる。この若手選手はすでにチェルシー、アーセナル、ウェストハムに在籍した経験がある。
元アイルランド代表の父ジョー・オケアルイルがガブリエルをどのようにマネジメントし、助言しているのかについて、疑問が呈されることもある。外部からの干渉が、この極めて有望な若手選手の進路に明らかに影響を及ぼしている。
ユナイテッドは、オールド・トラッフォードが今も成長するのに最適な場所だと、ガブリエルと家族に納得してもらいたいと考えていた。マンチェスター・ユナイテッドには、ライアン・ギグス、デイビッド・ベッカム、ポール・スコールズ、マーカス・ラッシュフォードらを輩出してきた、名高い育成の伝統がある。
サー・アレックス・ファーガソンの下で、プレミアリーグを13度制した同クラブは、クリスティアーノ・ロナウドやウェイン・ルーニーといった台頭期のスターを含め、世界中から最高の若手選手を獲得することもできた。
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マンチェスター・ユナイテッドは今も世界中のトップ選手を引きつけられるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは今も選手を引きつけるクラブなのか。それとも、ガブリエルを巡る一件は、かつての特別な魅力が薄れつつあることを示しているのか。プレミアリーグ優勝経験者のパーカーは、FreeBetsとの提携企画で取材に応じ、この問いに対してGOALにこう語った。「その魅力は常にあると思う。何かを成し遂げ、タイトルを獲得するなら、マンチェスター・ユナイテッドに行きたいと思うはずだ。そこで成し遂げれば、その偉業がどれほど大きいか世界中の誰もが知ることになる。誰もがクラブを知っていて、クラブが何を成し遂げているかを知り、あなたのことも知る。これ以上の場所はない。間違いなく魅力は失われていない」
「今、ユナイテッドについて語られるとき、話題になるのはクラブ上層部で起きていることだ。クラブにとって恥ずかしいことだし、人々の目に映るのもそれだ。その点は問題だ」
「選手は契約する前にそこを見るのか。優秀な代理人なら、その契約で自分がいくら稼げるかにかかわらず見るだろう。依頼人のために状況を見て、『今のクラブは最良の状態にあるとは思えない。他を検討した方がいいかもしれない』と言うはずだ」
「一方で、ユナイテッドでプレーした経歴を履歴書に載せたいと切望する選手もいるだろう。［マテウス］・クーニャはそうだったと思う。彼の様子を見れば、少しでも早く行きたくてたまらなかった。それがファンに愛される理由だし、プレーを見ても、その気持ちが伝わってくる。時にはやることが間違っていても、彼がどういう気持ちでいるかは分かる。だが、彼をタイトルを争うユナイテッドの主力チームに入れられるなら、いつでもそうしたい。彼が何をもたらしてくれるか分かっているからだ。それこそがユナイテッドというクラブだ」
「一試合ごとに安定したプレーが求められる。どの試合も違うからだ。特にアウェーでは、大きな勝利をつかむ前に、まず目の前の戦いに勝たなければならない。彼らが向き合わなければならないのはそういうことで、このクラブはずっとそうだった。ただ、サー・アレックスがいた数年前と比べると、そうした状況への備えがまるでできていない。クラブはそこに戻れていない」
「もう誰も『世界的な名将を連れてくるべきだ』とは言わないだろう。皆、少しは現実的になったと思うからだ。もしマイケル・キャリックを解任して、そう言い出す人がいたら、立ち止まって考えるよう言わなければならない。ユナイテッドにはすでに［ジョゼ］・モウリーニョとLvG［ルイ・ファン・ハール］という、少なくとも2人の世界的な名将がいた。それでも彼らは問題に直面したのだから」
「問題は常にロッカールームにあったわけではなく、その上で起きていることだった。だからこそ、正しい方針を立て、何を計画し、どの道を進むのかを明確にしなければならない。彼らはそれができていない」
マンチェスター・ユナイテッドが期待の若手を失う見通しとなった理由
パーカーは続けてガブリエルについて語った。「あの若者に起きたことは、父親の自尊心が強すぎたために起きた一度きりの出来事だ。今は自尊心の強い父親が至るところにいる。これほど増えたのは驚きだ。
「金が絡むと、父親たちが突然みんな関わってくるのも驚きだ。金があるだけで、こうも違うものか。自分の時代には金が絡んでいなくて、かなり幸運だった。もし自分がクリケット選手だったら、父も口を出してきたかもしれない。父が気にかけていたのは西インド諸島のことだけだったからね。
「父はサッカーには決して口を出さなかった。サッカーは自分のおもちゃであり、自分の競技であり、自分の人生だったからだ。良い父親ならそうするものだ。ただ『息子よ、大丈夫か？』と尋ねる。それだけでいい。今いる場所で幸せか？ ああ、幸せだ。それだけで十分だった。
「あの父親は口を出してきて、自分では得られなかった名声を息子から手に入れようとしている。だから、息子よ、気をつけろ！」
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期待の若手ガブリエル、次はどこへ？
ガブリエルにはイングランドや欧州各地の強豪クラブとの関連が報じられ、一時はチェルシーへの復帰も取り沙汰された。バルセロナも獲得候補に挙がっていたが、最新の報道によると、レアル・マドリーがこの争奪戦で最も獲得が熱望される選手との契約を勝ち取る見通しだ。
マンチェスター・ユナイテッドにとって、これほど将来有望な選手が去るのは当然ながら残念なことだ。カイ・ルーニーも、クラブ歴代最多得点者ウェインの息子で、育成組織から台頭している選手の一人だ。しかし、クラブはチームのために全力を尽くす戦力に目を向けるしかない。
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