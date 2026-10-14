獲得を狙う主なクラブは、いずれも攻撃陣の補強が急務だ。まずオールド・トラッフォードでは、クラブ首脳陣がベンヤミン・シェシュコとマテウス・クーニャの競争相手を増やしたいと考えている。背景には、ジョシュア・ザークツィーの去就が依然として不透明なことがある。ロンドン北部では、リシャルリソンがロベルト・デ・ゼルビ監督の招集メンバーから外れたことで、トッテナムはドミニク・ソランケとオマル・マルムシュに頼らざるを得ない。一方、エヴァートンの補強の必要性はさらに切迫していると言える。夏の移籍市場の慌ただしい終盤を経て、ベトがフィオレンティーナへ移籍したため、デイヴィッド・モイーズ監督の手元に残ったトップチームの正統派ストライカーはティエルノ・バリーだけとなった。