あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-PLAYOFFS-DINAMO-VIKINGAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド、1月の移籍市場を前に絶好調のディナモ・ザグレブFWディオン・ベリョを巡りトッテナム、エヴァートンと争奪戦

移籍情報
D. Beljo
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
トッテナム
エヴァートン
ディナモ・ザグレブ
1st ディビジョン

マンチェスター・ユナイテッドは、ディナモ・ザグレブの得点力に優れたストライカー、ディオン・ベリョの獲得を巡り、プレミアリーグのライバルであるトッテナム・ホットスパー、エヴァートンとの争奪戦に臨む構えだ。プレミアリーグの3クラブは、冬の移籍市場が開いた際の獲得を視野に、長身のクロアチア人FWを注意深く追っている。

  • イングランドの3クラブがクロアチア人ストライカーを注視

    TEAMtalk』によると、1月の移籍市場を前に、マンチェスター・ユナイテッドはトッテナム、エヴァートンとともに24歳のFWを注視しており、プレミアリーグの3クラブによる争奪戦となっている。身長195cmのストライカーに関心が集まったのは、直近14試合で12得点、うち国内リーグではわずか7試合で10得点を挙げる好調ぶりが理由だ。最近は代表でもその勢いを維持し、3試合目の出場となったスペインに1-4で敗れたUEFAネーションズリーグの試合で、クロアチア代表としての初ゴールを決めた。

  • imago-sport-1076274028.jpgPixsell

    安定した得点力が幅広い関心を集める

    ベリョの今季の好調は一時的なものではない。昨季も全公式戦48試合で38得点という見事な数字を残している。同じ『TEAMtalk』の報道によると、ブレントフォードに加え、シティ・フットボール・グループとチェルシーのオーナーであるブルーコも、ベリョの動向を注視している。争奪戦をさらに興味深くしているのは、以前からニューカッスル・ユナイテッドとリーズ・ユナイテッドとの関係が取り沙汰されてきたことだ。ベリョはかつて、両クラブを個人的に好きなプレミアリーグのクラブとして挙げている。

  • 1部リーグの獲得希望クラブ、攻撃陣の選手層強化を目指す

    獲得を狙う主なクラブは、いずれも攻撃陣の補強が急務だ。まずオールド・トラッフォードでは、クラブ首脳陣がベンヤミン・シェシュコとマテウス・クーニャの競争相手を増やしたいと考えている。背景には、ジョシュア・ザークツィーの去就が依然として不透明なことがある。ロンドン北部では、リシャルリソンがロベルト・デ・ゼルビ監督の招集メンバーから外れたことで、トッテナムはドミニク・ソランケとオマル・マルムシュに頼らざるを得ない。一方、エヴァートンの補強の必要性はさらに切迫していると言える。夏の移籍市場の慌ただしい終盤を経て、ベトがフィオレンティーナへ移籍したため、デイヴィッド・モイーズ監督の手元に残ったトップチームの正統派ストライカーはティエルノ・バリーだけとなった。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-EUR-C3-DINAMO ZAGREB-FCSB BUCHARESTAFP

    長期契約が冬の獲得を困難に

    現時点で関心は動向の注視と情報収集の段階にとどまっているが、冬の移籍市場が開けば具体的な動きが出てくる可能性がある。このFWは2030年6月までの長期契約でザグレブに所属しており、獲得には多額の費用がかかるうえ、容易ではないだろう。プレミアリーグで獲得を狙うクラブが年明けの動きに向けて準備を進める一方、本人は当面、クロアチアで得点を重ね続けることに集中している。