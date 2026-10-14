AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、1月の移籍市場を前に絶好調のディナモ・ザグレブFWディオン・ベリョを巡りトッテナム、エヴァートンと争奪戦
イングランドの3クラブがクロアチア人ストライカーを注視
『TEAMtalk』によると、1月の移籍市場を前に、マンチェスター・ユナイテッドはトッテナム、エヴァートンとともに24歳のFWを注視しており、プレミアリーグの3クラブによる争奪戦となっている。身長195cmのストライカーに関心が集まったのは、直近14試合で12得点、うち国内リーグではわずか7試合で10得点を挙げる好調ぶりが理由だ。最近は代表でもその勢いを維持し、3試合目の出場となったスペインに1-4で敗れたUEFAネーションズリーグの試合で、クロアチア代表としての初ゴールを決めた。
- Pixsell
安定した得点力が幅広い関心を集める
ベリョの今季の好調は一時的なものではない。昨季も全公式戦48試合で38得点という見事な数字を残している。同じ『TEAMtalk』の報道によると、ブレントフォードに加え、シティ・フットボール・グループとチェルシーのオーナーであるブルーコも、ベリョの動向を注視している。争奪戦をさらに興味深くしているのは、以前からニューカッスル・ユナイテッドとリーズ・ユナイテッドとの関係が取り沙汰されてきたことだ。ベリョはかつて、両クラブを個人的に好きなプレミアリーグのクラブとして挙げている。
1部リーグの獲得希望クラブ、攻撃陣の選手層強化を目指す
獲得を狙う主なクラブは、いずれも攻撃陣の補強が急務だ。まずオールド・トラッフォードでは、クラブ首脳陣がベンヤミン・シェシュコとマテウス・クーニャの競争相手を増やしたいと考えている。背景には、ジョシュア・ザークツィーの去就が依然として不透明なことがある。ロンドン北部では、リシャルリソンがロベルト・デ・ゼルビ監督の招集メンバーから外れたことで、トッテナムはドミニク・ソランケとオマル・マルムシュに頼らざるを得ない。一方、エヴァートンの補強の必要性はさらに切迫していると言える。夏の移籍市場の慌ただしい終盤を経て、ベトがフィオレンティーナへ移籍したため、デイヴィッド・モイーズ監督の手元に残ったトップチームの正統派ストライカーはティエルノ・バリーだけとなった。
- AFP
長期契約が冬の獲得を困難に
現時点で関心は動向の注視と情報収集の段階にとどまっているが、冬の移籍市場が開けば具体的な動きが出てくる可能性がある。このFWは2030年6月までの長期契約でザグレブに所属しており、獲得には多額の費用がかかるうえ、容易ではないだろう。プレミアリーグで獲得を狙うクラブが年明けの動きに向けて準備を進める一方、本人は当面、クロアチアで得点を重ね続けることに集中している。
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