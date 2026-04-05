英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、トップチームの選手の大半を放出することで、移籍金として約1億ポンド（1億3200万ドル）を回収することを目指している。ジム・ラトクリフ卿の指導の下、クラブはピッチ上で安定したパフォーマンスを発揮できていない高年俸選手を手放すことを含め、より持続可能な財務モデルを優先している。

リストのトップには、マーカス・ラッシュフォード、ジョシュア・ジルクゼー、マヌエル・ウガルテ、アンドレ・オナナ、ラスムス・ホイランドといった著名な選手たちが名を連ねており、全員が放出候補となっている。クラブは、既存のレンタル契約を完全移籍に切り替えることで収益の大部分を確保できると期待しており、特にラッシュフォードのバルセロナへの完全移籍とホイランドのナポリへの完全移籍から6400万ポンドの収入を見込んでいる。