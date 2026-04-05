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マンチェスター・ユナイテッド、1億ポンド規模の選手放出！ジム・ラトクリフ卿、今夏に8人以上の選手にオールド・トラッフォード退団を命じる
ラトクリフ氏が1億ポンドの臨時収入を要求
英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、トップチームの選手の大半を放出することで、移籍金として約1億ポンド（1億3200万ドル）を回収することを目指している。ジム・ラトクリフ卿の指導の下、クラブはピッチ上で安定したパフォーマンスを発揮できていない高年俸選手を手放すことを含め、より持続可能な財務モデルを優先している。
リストのトップには、マーカス・ラッシュフォード、ジョシュア・ジルクゼー、マヌエル・ウガルテ、アンドレ・オナナ、ラスムス・ホイランドといった著名な選手たちが名を連ねており、全員が放出候補となっている。クラブは、既存のレンタル契約を完全移籍に切り替えることで収益の大部分を確保できると期待しており、特にラッシュフォードのバルセロナへの完全移籍とホイランドのナポリへの完全移籍から6400万ポンドの収入を見込んでいる。
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巨額の賃金支出を大幅に削減する
移籍金以上に重要なのは、給与総額を週100万ポンド以上削減し、利益・持続可能性規則（PSR）の枠内でクラブに余裕を持たせることだ。ラトクリフがクラブの財政運営の近代化を図る中、この補強戦略は、資産を長期間保有し続ける傾向があった前体制からの転換を示すものである。
現在、週給35万ポンドという驚異的な金額を稼いでいるベテランMFカゼミーロは、ジャドン・サンチョやタイレル・マラシアと共に退団が予定されている選手の一人だ。マンチェスター・ユナイテッドがエリート若手選手の獲得市場で競争力を維持するためには、この3人をフリーエージェントとして放出することが不可欠と見られている。
アンダーソンの追跡
この大規模な放出によって得られた資金はすでに特定のターゲットに充てられることが決まっており、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンが最優先の獲得候補として浮上している。マンチェスター・ユナイテッドは、地元のライバルであるマンチェスター・シティとの激しい争奪戦に直面している。このイングランド代表選手は、シティ・グラウンドでの印象的な活躍を受け、所属クラブから現在1億ポンドの評価を受けている。ユナイテッドは、彼が今度のワールドカップで世界の舞台に立つ前に、このイングランド代表選手を獲得することに決意を固めている。 オールド・トラッフォードでは、トーマス・トゥヘル監督率いるチームで北米での活躍を見せれば、その移籍金がさらに高騰するのではないかという懸念が強く、移籍市場が開いている早い段階で契約をまとめようと急いでいる。
- AFP
中盤の要となる部分の見直し
中盤は、ラトクリフとスカウト部門にとって依然として最大の懸念材料だ。カゼミーロの退団が確定し、パリ・サンジェルマンから移籍したウガルテもプレミアリーグへの適応に苦戦していることから、レッドデビルズは中盤に新たな戦力と実績ある選手を切実に求めている。ユナイテッドの選手整理は、アカデミー出身の逸材コビー・マイヌーを軸にチームを再構築しようとしている一方で、より手頃な価格の選手も検討している時期に行われている。 しかし、こうした野心的な動きを実現するためには、クラブはまず不要となったスター選手たちの放出を成功させなければならず、この夏はINEOS体制における極めて重要な転換点となるだろう。