ヴォレレンガは、自クラブのアカデミー出身選手に対する関心が高まっていることを十分に把握しており、その価値を守っている。ガブリエウとは異なり、ラジコヴィッチは2028年12月までオスロで契約を結んでおり、これまでに欧州のビッグクラブでトレーニングを行うオファーを断ってきた。

ノルウェーの報道によれば、ヴォレレンガは移籍を認める条件として約1600万ポンドの移籍金を要求する可能性があるという。この金額に達すれば、クラブの移籍金記録を大きく塗り替えることになる。ただし、厳格な規則により、ラジコヴィッチは2027年2月に16歳になるまで海外移籍を正式に完了させることはできない。現時点では、この左利きのアタッカーはエリテセリエンで印象的な成長を続けることに集中している。