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マンチェスター・ユナイテッド、退団見込みのティーンエイジャー、JJ・ガブリエルの後釜としてノルウェーの逸材ガブリエル・ライコヴィッチを獲得候補に据える
マンチェスター・ユナイテッドが後任候補をリストアップ
『The Sun』によると、マンチェスター・ユナイテッドは、ガブリエルの後任候補として15歳のラジコビッチを追っているという。このFWは最近、フリーエージェントになるために登録の抹消を求め、クラブを驚かせた。先週水曜日のブライトン戦でカラバオカップに出場する見込みだったが、実現していればクラブ史上最年少出場選手となっていた。
一方でガブリエルは、チェルシーに加えてバルセロナとレアル・マドリーも関心を示す中、他クラブへの移籍を目指している。その結果、ユナイテッドは日曜日にスカウトをオスロへ送り、ヴォレレンガの一員としてフレドリクスタに臨んだラジコビッチを視察した。狙いは、競合クラブに先んじてこのノルウェー人との契約をまとめることにある。
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ハーランドの記録を打ち砕いている
ラジコビッチは、1月に14歳でトップチームデビューを果たして以降、すでにノルウェーで確かな評判を築いている。ウインガーの同選手は先月、ボデ／グリムトに1-2で敗れた試合でエリテセリエン初ゴールを記録した。当時の年齢は15歳166日だった。この偉業は、マンチェスター・シティFWハーランドが17歳16日でトップリーグ初ゴールを決めた際の記録を大きく上回るものとなった。
ラジコビッチは現在、ノルウェーリーグ史上2番目の年少得点者となっており、その上にいるのはアーセナル主将マルティン・ウーデゴールだけである。初ゴールに続き、サルプスボルグ戦の2-2のドローでも得点を挙げ、今季は14試合で2ゴール1アシストとしている。
高額評価
ヴォレレンガは、自クラブのアカデミー出身選手に対する関心が高まっていることを十分に把握しており、その価値を守っている。ガブリエウとは異なり、ラジコヴィッチは2028年12月までオスロで契約を結んでおり、これまでに欧州のビッグクラブでトレーニングを行うオファーを断ってきた。
ノルウェーの報道によれば、ヴォレレンガは移籍を認める条件として約1600万ポンドの移籍金を要求する可能性があるという。この金額に達すれば、クラブの移籍金記録を大きく塗り替えることになる。ただし、厳格な規則により、ラジコヴィッチは2027年2月に16歳になるまで海外移籍を正式に完了させることはできない。現時点では、この左利きのアタッカーはエリテセリエンで印象的な成長を続けることに集中している。
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10代の選手たちの次は何か。
ガブリエルは、自身の登録解除を求める前例のない要求にマンチェスター・ユナイテッドが対応を試みる中、差し迫った自身の将来を整理しなければならない。もし契約が解除されれば、バルセロナ、レアル・マドリー、チェルシーによる激しい争奪戦が始まることになる。一方で、ユナイテッドは今後数カ月にわたってラコヴィッチを注意深く見守り続ける。ノルウェー人選手が来年16歳になる前に、1600万ポンドという評価額に見合うかどうかを判断しなければならない。
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