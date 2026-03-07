AFP
マンチェスター・ユナイテッド、移籍問題に直面 トラブゾンスポル代表が4300万ポンドのアンドレ・オナナ完全移籍を否定
オナナが評判を回復中
数度にわたる不安定なパフォーマンスと相次ぐ致命的なミスにより、ユナイテッドは夏に新たなゴールキーパー獲得のため再び移籍市場に足を踏み入れた。 29歳の彼は最終的に、ロイヤル・アントワープから1800万ポンド（約2400万ドル）で加入したセンネ・ラメンスに先発の座を奪われた。オナナは今シーズン、トラブゾンスポルで21試合に出場し評価を多少回復したものの、同スーペル・リグのクラブは現在、ユナイテッドが提示する移籍金での完全移籍を成立させる意向はないことを正式に伝えている。
トラブゾンスポルは完全移籍を否定
グネバキスとの対談で、トラブゾンスポル副会長ゼイヤット・カフカスは両クラブの財政格差について率直に語った。プレミアリーグの強豪クラブが提示している金額は、夏の移籍市場を控えたトルコ側の予算実態とは全く一致しないと明言した。
「マンチェスター・ユナイテッドがアンドレ・オナナ獲得に提示した金額が4500万～5000万ユーロ（約390～430億円）の範囲であることから、当クラブ会長はトラブゾンスポルの実情に沿ってコミュニティに誠実に説明しました」とカフカス氏は明かした。「この情報がオナナ選手に影響を与えたとは全く考えていません。なぜならオナナ選手の考えは、イングランド以外なら欧州のクラブでプレーを続けたいというものだからです」
トラブゾンスポルの首脳陣は、選手の才能を高く評価しつつも、オールド・トラッフォードからの現在の提示額が単純に手の届かない水準であることを示唆した。カフカス会長は続けた：「彼の家族も同じ考えだ。会長もまたトラブゾンスポルの現実を説明したかった。ただし状況が変われば、状況も変わる」
トラブゾンスポル監督が評価を下す
トラブゾンスポル監督のファティ・テッケもこの状況について言及し、オナナの次なる移籍先が不透明であるにもかかわらず、そのプロ意識を称賛した。監督は、オナナがマンチェスター・ユナイテッドで「地位を奪われた」後の回復力を強調。一連の注目すべきミスが当初オールド・トラッフォードでの地位を失わせた後でのことだ。
テッケ監督は次のように説明した。「オナナは我々のチームにレンタル移籍している。彼が良くないプレーを見せた試合もあった。しかし、多くの試合で彼は素晴らしいプレーを見せてくれた。私はオナナの前向きな姿勢に非常に満足している。それはパフォーマンスだけでなく、人間性においてもそうだ。世界最高のチームの一つから移籍し、問題も経験した。彼はここで非常に快適に感じている」
未来には何が待っているのか？
最近の報道によれば、オナナはマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアを諦めておらず、来季の正GKの座を争う覚悟があるという。しかし、現時点でラメンスがそのポジションを保持しているため、先発復帰への道は依然として閉ざされたままである。4300万ポンドで獲得したこの選手のキャリアは、重要な夏を前に岐路に立たされている。
