マンチェスター・ユナイテッド、移籍問題に直面　トラブゾンスポル代表が4300万ポンドのアンドレ・オナナ完全移籍を否定

グネバキスとの対談で、トラブゾンスポル副会長ゼイヤット・カフカスは両クラブの財政格差について率直に語った。プレミアリーグの強豪クラブが提示している金額は、夏の移籍市場を控えたトルコ側の予算実態とは全く一致しないと明言した。

「マンチェスター・ユナイテッドがアンドレ・オナナ獲得に提示した金額が4500万～5000万ユーロ（約390～430億円）の範囲であることから、当クラブ会長はトラブゾンスポルの実情に沿ってコミュニティに誠実に説明しました」とカフカス氏は明かした。「この情報がオナナ選手に影響を与えたとは全く考えていません。なぜならオナナ選手の考えは、イングランド以外なら欧州のクラブでプレーを続けたいというものだからです」

トラブゾンスポルの首脳陣は、選手の才能を高く評価しつつも、オールド・トラッフォードからの現在の提示額が単純に手の届かない水準であることを示唆した。カフカス会長は続けた：「彼の家族も同じ考えだ。会長もまたトラブゾンスポルの現実を説明したかった。ただし状況が変われば、状況も変わる」