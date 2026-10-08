コファネの去就を巡る最も興味深いポイントは、ドイツでの現在の状況にある。報道によれば、レバークーゼンとの契約延長交渉は停滞しており、関心を示すクラブに新たな希望をもたらしている。

アストン・ヴィラ、ニューカッスル・ユナイテッド、エバートンはいずれも夏の間、このストライカーの獲得を目指していた。ただ、その関心はイングランドのトップリーグの枠を大きく超えている。昨年4月に『Daily Arsenal』の取材に応じたコファネの代理人エリック・デポロは、アーセナルがこのFWに「確かに強い関心を示していた」と明かした。さらにデポロは、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、チェルシーも自身の顧客の成長を追っていたと付け加えた。