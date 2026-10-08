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マンチェスター・ユナイテッド、移籍争奪戦が激化する中でバイエル・レバークーゼンの新星クリスティアン・コファネをめぐりアーセナルと競合へ
プレミアリーグの強豪クラブが争奪戦に参戦
ユナイテッドが、レバークーゼンFWコファネの獲得に関心を示す最新のプレミアリーグクラブとして浮上した。『SportBild』によると、オールド・トラッフォードを本拠地とするクラブは、この20歳ストライカーの争奪戦に加わったという。アーセナルも、このカメルーン代表をめぐって、以前から関心を寄せるヨーロッパ各地のクラブとともに獲得を狙っている。トップクラブが若い才能で攻撃陣の選択肢を強化しようとしているなか、その関心は過熱している。
コファネは、印象的なブレークスルーの時期を経て、欧州全土で注目を集めている。フィジカルに優れたセンターフォワードを求める複数のビッグクラブは、同選手が獲得可能になる可能性に反応している。
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停滞した契約交渉が移籍への期待を高める
コファネの去就を巡る最も興味深いポイントは、ドイツでの現在の状況にある。報道によれば、レバークーゼンとの契約延長交渉は停滞しており、関心を示すクラブに新たな希望をもたらしている。
アストン・ヴィラ、ニューカッスル・ユナイテッド、エバートンはいずれも夏の間、このストライカーの獲得を目指していた。ただ、その関心はイングランドのトップリーグの枠を大きく超えている。昨年4月に『Daily Arsenal』の取材に応じたコファネの代理人エリック・デポロは、アーセナルがこのFWに「確かに強い関心を示していた」と明かした。さらにデポロは、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、チェルシーも自身の顧客の成長を追っていたと付け加えた。
欧州サッカー界への驚異的な躍進
コファネの欧州サッカー界での急成長は目覚ましいものがある。アルバセテは2024年11月、カメルーンのアカデミーであるASナイロンからこのFWを獲得。その後、2025年1月にスペインでプロデビューを果たした。
セグンダ・ディビシオンで8得点を挙げると、レバークーゼンは2025年夏に素早く獲得へ動いた。身長1.88メートルのストライカーは、すぐにチームへ溶け込んだ。レバークーゼンでの1年目、コファネはチャンピオンズリーグ11試合を含む公式戦44試合に出場。7得点を記録した一方で、そのフィジカル面の特長と献身的なプレーぶりはプレミアリーグのスカウト陣の目を引いた。
- AFP
コファネの次は何か？
契約は2029年に満了する予定で、ドイツでの契約交渉もまだ決着していないことから、コファネの長期的な将来は依然として不透明だ。関心を寄せるクラブは、次の移籍市場が近づく中で、その動向を注意深く見守ることになる。
2027年にプレミアリーグへ移籍する可能性があれば、それはコファネの急成長における新たな節目となる。現時点でレバークーゼンは、この契約交渉の膠着状態を解消することを目指している。ただ、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが熱視線を送る中、大型移籍が間もなく現実味を帯びるかもしれない。
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