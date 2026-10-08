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マンチェスター・ユナイテッド、移籍で大きな追い風 5000万ポンドのフライブルクのスター、イゴール・マタノヴィッチがオールド・トラッフォード行きに「飛びつく用意」
ユナイテッドがストライカー探しを本格化
ユナイテッドは、新たなセンターフォワード獲得に向けた動きで大きな追い風を得た。 『FootballInsider』によれば、フライブルクで際立った活躍を見せるマタノビッチはマンチェスター・ユナイテッド加入を熱望しており、プレミアリーグでその名を刻むことを望んでいるという。
マイケル・キャリックは、オールド・トラッフォードで攻撃陣の選択肢を強化することを強く望んでいる。現在、チーム内で本職のシニアストライカーはベンヤミン・シェシュコしかいないが、そのFWは今季すねの負傷に苦しんでいる。
マテウス・クーニャやジョシュア・ザークツィーのように9番としてプレーできる選手はいるものの、どちらも伝統的なターゲットマンではない。この層の薄さを受け、ユナイテッドは信頼できる純然たる点取り屋を求めて市場を探っている。
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マタノビッチ、移籍に向け準備完了
マタノビッチは、ドイツで印象的な活躍を見せたことで、複数のビッグクラブの関心を集めている。同じ報道によれば、この23歳はマンチェスター・ユナイテッド加入の機会があれば「飛びつく」という。
イングランドのトップリーグで自らを試すチャンスは、クロアチア代表にとって非常に魅力的だ。ただ、ユナイテッドだけがブンデスリーガでの急成長を注視しているわけではない。
アーセナルとチェルシーも、この有望なアタッカーを注意深く追っている。マタノビッチは2025年夏にフライブルクへ加入し、それ以降は全公式戦57試合で21ゴール6アシストという目を引く成績を記録している。
フライブルクが巨額の要求額を設定
イングランドからの関心が高まっているにもかかわらず、フライブルクは交渉において依然として主導権を握っている。『FootballInsider』によれば、同クラブは今季の途中にスターFWを売却することをきっぱりと拒否する構えだ。
フライブルクには、来年1月の移籍市場で現金化を急ぐような財政的圧力はない。その結果、23歳の同選手を手放すには5000万ポンドという高額な移籍金を要求すると報じられている。
マタノビッチは今季、絶好調のスタートを切っており、わずか7試合で6得点2アシストを記録している。この安定した結果が、フライブルクが高額要求に自信を持っている理由だ。
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取締役会の決断の時だ
シーズン途中での退団は事実上ないとみられており、ユナイテッドがマタノビッチ獲得を実現できるのは2027年夏まで待たなければならない可能性が高い。クラブは今後、フライブルクが設定する厳格な5000万ポンドの評価額に応じるかどうかを判断する必要がある。
キャリックとユナイテッド首脳陣は、今後数カ月にわたってブンデスリーガでのこのストライカーのパフォーマンスを引き続き注視していく。マタノビッチが現在の得点ペースを維持すれば、有力クラブからの関心はさらに広がる可能性が十分にある。
その一方で、マンチェスター・ユナイテッドは現在の攻撃陣で今季残りを戦い抜かなければならない。ユナイテッドが複数の大会を並行して戦う中、キャリックはセスコが負傷の問題を振り払い、前線で効果的にチームをけん引することを期待している。
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