ユナイテッドは、新たなセンターフォワード獲得に向けた動きで大きな追い風を得た。 『FootballInsider』によれば、フライブルクで際立った活躍を見せるマタノビッチはマンチェスター・ユナイテッド加入を熱望しており、プレミアリーグでその名を刻むことを望んでいるという。

マイケル・キャリックは、オールド・トラッフォードで攻撃陣の選択肢を強化することを強く望んでいる。現在、チーム内で本職のシニアストライカーはベンヤミン・シェシュコしかいないが、そのFWは今季すねの負傷に苦しんでいる。

マテウス・クーニャやジョシュア・ザークツィーのように9番としてプレーできる選手はいるものの、どちらも伝統的なターゲットマンではない。この層の薄さを受け、ユナイテッドは信頼できる純然たる点取り屋を求めて市場を探っている。