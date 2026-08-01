著名な移籍ジャーナリストのロマーノ氏は、マンチェスター・ユナイテッドがニューカッスルのDFに強い関心を示していることを自身のYouTubeチャンネルで認めた。ロマーノ氏は次のように述べている。「ルイス・ホールとマンチェスター・ユナイテッドについて多くの質問を受けている。この件は6月にすでに伝えたが、今でも自分の情報に自信を持っている。

「マンチェスター・ユナイテッドは本当にルイス・ホールを高く評価しており、チームに加えたい理想的な選手の1人と考えている。だから、ルイス・ホールがマンチェスター・ユナイテッドのリストに入っているのは間違いないし、クラブ内部でも承認されている選手だ。ただ、私の理解では、ニューカッスルがそれを難しくするだろう。ニューカッスルはルイス・ホールを売却したくない。

「ニューカッスルは今夏、すでにトナーリ、ゴードン、ブルーノ・ギマランイスで大きな資金を得ている…。彼（ギマランイス）は今夏にアーセナルへ加入すると見込まれている。クラブ間合意を待つ必要はあるが、取引は良い方向に進んでいる。ブルーノはアーセナル移籍を望んでいる。

「だから、ニューカッスルはルイス・ホールを残したいと考えており、売却を望んでいない。これが示されていることであり、これがメッセージだ。そして、もし私に聞くなら、マンチェスター・ユナイテッドは彼を最優先ターゲットと考えているか？ はい。マンチェスター・ユナイテッドはルイス・ホールの状況を把握するために何らかの接触を持っているか？ はい、間違いない。だがその一方でニューカッスルがある。したがって、マンチェスター・ユナイテッドが本格的に動くと言う前に、ニューカッスルのスタンスと立場を理解する必要がある」



