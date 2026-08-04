世界のサッカー界で最も高額と報じられているトレーニングキット契約の締結は、ユナイテッドが今季チャンピオンズリーグに復帰したことによって後押しされた。また今回の提携は、来季から試合用ユニフォームの前面にギャンブル企業を表示することを禁止する予定のプレミアリーグの今後の規則とも合致している。

契約発表に際し、ユナイテッドのチーフ・ビジネス・オフィサーを務めるマーク・アームストロング氏は「Betwayをオフィシャル・プリンシパル・パートナーとして迎えられることを大変うれしく思う。今回の刺激的な新たな提携の規模は、我々の成長戦略、マンチェスター・ユナイテッドの揺るぎない世界的な強さと魅力、そして世界中の広大なファンベースとの接点を求める主要ブランドを引きつける我々の力を反映している」と述べた。