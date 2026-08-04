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マンチェスター・ユナイテッド、新シーズンを前に過去最高額の2000万ポンドのトレーニングウェアスポンサー契約を締結と発表
ユナイテッド、ベットウェイと記録的契約締結
ユナイテッドは、Betwayとの複数年にわたるトレーニングキットのスポンサー契約を正式に発表した。報道によれば、1シーズンあたり2000万ポンド（2600万ドル）という過去最高額の収入をもたらす契約となる。Super Groupの子会社のブランディングは、男子と女子の両チームのトレーニングウェアに大きく掲出されるほか、オールド・トラッフォードとプログレス・ウィズ・ユニティ・スタジアムの試合開催日にも登場する。 この商業契約は、クラブのTezosとの契約が2025年6月に満了したことで生じていた1年間の空白を埋めるものだ。
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ベットウェイとの契約は規制に適合している
世界のサッカー界で最も高額と報じられているトレーニングキット契約の締結は、ユナイテッドが今季チャンピオンズリーグに復帰したことによって後押しされた。また今回の提携は、来季から試合用ユニフォームの前面にギャンブル企業を表示することを禁止する予定のプレミアリーグの今後の規則とも合致している。
契約発表に際し、ユナイテッドのチーフ・ビジネス・オフィサーを務めるマーク・アームストロング氏は「Betwayをオフィシャル・プリンシパル・パートナーとして迎えられることを大変うれしく思う。今回の刺激的な新たな提携の規模は、我々の成長戦略、マンチェスター・ユナイテッドの揺るぎない世界的な強さと魅力、そして世界中の広大なファンベースとの接点を求める主要ブランドを引きつける我々の力を反映している」と述べた。
キャリック、シーズンに向けて戦力を強化
クラブは商業面でもピッチ上でも、常任監督マイケル・キャリックの下で引き続き好調な勢いを示している。前季はプレミアリーグを3位で終えた。マンチェスター・ユナイテッドはすでに、チェルシーからアンドレイ・サントス、アストン・ビラからユアリ・ティーレマンスを獲得し、中盤の選択肢を強化している。
移籍市場が閉まるまでに、さらなる補強が見込まれている。取締役会は、前季の公式戦合計40試合を大きく上回る、より過密な日程に対応できる十分な選手層の構築を目指している。
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プレシーズンのテストがリーグ開幕戦に先立って行われる
イングランドの強豪は土曜日、プレシーズンマッチで欧州王者パリ・サンジェルマンとの厳しい一戦に臨む。この試合は、国内外で過密日程となるシーズンを前に、キャリック監督のチームにとって重要な試金石となる。ユナイテッドは8月22日、昇格組のハル・シティとのアウェー戦でプレミアリーグのシーズンを正式にスタートさせる。
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