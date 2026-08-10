Branislav Racko
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、攻撃陣補強を目指す中でレアル・マドリーの新鋭エンドリッキを巡り、アストン・ヴィラの動きを横取りするよう進言される
マンチェスター・ユナイテッド、エンドリッキ争奪戦参戦を促される
マンチェスター・ユナイテッドは、エンドリッキ獲得に向けてライバルを出し抜くべきだと、識者のアレ・モレノ氏が主張している。レアル・マドリーは16歳だった同FWを獲得するため、パルメイラスに5000万ポンドを支払ったことで広く知られるが、同選手は先発メンバーのキリアン・エムバペを押しのけるのに苦戦している。
『ESPN』に対し、モレノ氏はオールド・トラッフォードへの移籍の可能性を巡る論理を説明した。「私は本当に、レアル・マドリーは今季エンドリッキを活用できると思っている。だから、もし私がエンドリッキなら、実際にレアル・マドリー残留を検討するだろう」とモレノ氏は語った。「だが、問題が彼はどこへ行くのか、どこへ行くべきなのか、どこに行き着く可能性があるのかということなら……私たちはマンチェスター・ユナイテッドについて多く話してきた。考えれば考えるほど、エンドリッキのようなプロフィールを持つ選手がいることには意味がある。
「彼は中央の位置で、彼らが攻撃陣に抱える他のどの選手とも違う。だから、おそらくそこはエンリックという可能性について考えられる場所かもしれないと思う」
- Getty
アストン・ビラがプレミアリーグ勢による争奪戦をリード
ユナイテッドがエンドリッキの獲得を勧められる一方で、アストン・ヴィラはブラジル代表をビラ・パークに迎えるべく、野心的なローン移籍に動く可能性を検討していると報じられている。 ウナイ・エメリ監督は、チャンピオンズリーグ出場権獲得とモーガン・ロジャーズのチェルシーへの記録的移籍を受け、スカッドの層を厚くすることを望んでいる。
モレノは、オールド・トラッフォードへの移籍には、選手の野心に見合うある種の名声が伴うはずだと示唆している。評論家のモレノはこう付け加えた。「もしそう言うなら、それほど大きな格下げには感じられないだろう。しかも昨季はローン移籍に出て、あれだけうまくやったのだから、彼はきっと『よし、このまま続けていこう』と考えているはずだ。それはレアル・マドリーで起こるのか？ まあ、おそらく違う。なら、自分がそれをできる別の場所へ行こう、となるだろう。どこがその場所になるのかは分からない。ただ、マンチェスター・ユナイテッドにはエンドリッキのような選手が必要になり得るとは思う」
モウリーニョの存在がマドリー退団を複雑にする
ただし、プレミアリーグ移籍はいかなる形であれ、まずモウリーニョの承認を得なければならない。伝説的なポルトガル人指揮官はベルナベウで指揮を執っており、報道によれば、プレシーズンのトレーニングでこの若きFWに強い印象を受けているという。この展開により、このストライカーはスペインに残り、エムバペや新戦力カルロス・エスピらとともに自身の居場所を争うことになる可能性があり、結果としてユナイテッドとアストン・ヴィラの双方にとって障害となり得る。
エンドリッキは前シーズン後半をリヨンへのレンタル移籍で過ごし、わずか21試合の出場で8ゴール8アシストを記録して、その大きな可能性を示した。
- Getty Images Sport
育成の道筋に関する別の見方
プレミアリーグの強豪クラブが関心を寄せる一方で、一部の識者は、より小さなクラブの方が彼の成長には有益かもしれないと考えている。スティーブ・ニコルは、このブラジル人選手にとって何よりもまず出場時間が保証されることが必要だと主張した。リヴァプールの元DFは次のように語っている。「私は、彼が100パーセント出場することになるフラムのようなクラブを考えていた。フラムは攻撃的なサッカーをする。いつも勝てるわけではないだろうが、それなりの試合数は勝つだろうし、チャンスもつくるだろう」
ニコルは最後に、エンドリッキの年齢と才能のレベルにある選手にとって出場時間が必要不可欠だと強調し、こう述べた。「エンドリッキのような選手は、常にプレーできる場所に行かなければならない。そうでなければ、レアル・マドリーを離れる意味がどこにあるんだ？」
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