ユナイテッドがエンドリッキの獲得を勧められる一方で、アストン・ヴィラはブラジル代表をビラ・パークに迎えるべく、野心的なローン移籍に動く可能性を検討していると報じられている。 ウナイ・エメリ監督は、チャンピオンズリーグ出場権獲得とモーガン・ロジャーズのチェルシーへの記録的移籍を受け、スカッドの層を厚くすることを望んでいる。

モレノは、オールド・トラッフォードへの移籍には、選手の野心に見合うある種の名声が伴うはずだと示唆している。評論家のモレノはこう付け加えた。「もしそう言うなら、それほど大きな格下げには感じられないだろう。しかも昨季はローン移籍に出て、あれだけうまくやったのだから、彼はきっと『よし、このまま続けていこう』と考えているはずだ。それはレアル・マドリーで起こるのか？ まあ、おそらく違う。なら、自分がそれをできる別の場所へ行こう、となるだろう。どこがその場所になるのかは分からない。ただ、マンチェスター・ユナイテッドにはエンドリッキのような選手が必要になり得るとは思う」



