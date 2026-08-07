選手本人も明らかに新たなスタートを待ち望んでおり、シアター・オブ・ドリームスで成功するために必要な資質を自分が備えていると確信している。今後の挑戦について語ったオロスコは、学びを深め、できるだけ早くチームに溶け込みたいという思いを強調した。「自分の強みはフィジカルとテクニックだと分かっている」とメディアに話した。「そうした特長は持っているし、神様が与えてくれた才能もある。だから、そこまで難しくはないと思っている。でも、すべては適応次第だ。自分はまだとても若いし、それが自分に必要なことになる」

このMFはまた、新たな国へ移るにあたって、コミュニケーションの壁を乗り越える重要性も認めた。「英語はたくさん学ぶことになると思う。あそこにいた時、それがどれほど重要かを実感した」と付け加えた。「到着したら、できるだけ早く学びたい。それが必要なことだし、そうすることで自分のレベルや自分にできるすべてを示せる。目の前にやってくるすべてのことに、できるだけ早く適応したい」



