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マンチェスター・ユナイテッド、南米の新鋭がオールド・トラッフォードに到着し、この夏6人目の補強を正式発表
マンチェスター・ユナイテッド、コロンビアの神童を確保
マンチェスター・ユナイテッドはオロスコの獲得を正式に完了した。クラブは公式声明を発表し、この10代選手のオールド・トラッフォード入りを確認している。18歳の同選手はコロンビアのフォルタレサからプレミアリーグの名門へ加入。昨年末から原則合意に達していた長期化した移籍案件に終止符が打たれた。
発表の中で、ユナイテッドは選手の経歴を次のように説明した。「マンチェスター・ユナイテッドは、有望な若手MFクリスティアン・オロスコの獲得を完了した。18歳の同選手は、コロンビア1部リーグのフォルタレサCEIFから加入する。ロホFCのアカデミーで育成されたオロスコは、昨季フォルタレサのトップチームで5試合に出場し、コロンビア代表ではU-17年代までプレーしてきた」
オロスコ、オールド・トラッフォードでの野望を語る
選手本人も明らかに新たなスタートを待ち望んでおり、シアター・オブ・ドリームスで成功するために必要な資質を自分が備えていると確信している。今後の挑戦について語ったオロスコは、学びを深め、できるだけ早くチームに溶け込みたいという思いを強調した。「自分の強みはフィジカルとテクニックだと分かっている」とメディアに話した。「そうした特長は持っているし、神様が与えてくれた才能もある。だから、そこまで難しくはないと思っている。でも、すべては適応次第だ。自分はまだとても若いし、それが自分に必要なことになる」
このMFはまた、新たな国へ移るにあたって、コミュニケーションの壁を乗り越える重要性も認めた。「英語はたくさん学ぶことになると思う。あそこにいた時、それがどれほど重要かを実感した」と付け加えた。「到着したら、できるだけ早く学びたい。それが必要なことだし、そうすることで自分のレベルや自分にできるすべてを示せる。目の前にやってくるすべてのことに、できるだけ早く適応したい」
長期的な未来に向けた構築
オロスコは、高い技術を備えた守備的MFとして評価を高める中でマンチェスターに到着する。フィジカルの強さと卓越したボール配給力で知られ、FIFA U-17ワールドカップでは自国代表の主将を務めるなど、すでにリーダーシップの資質も示している。今回の獲得は、INEOS主導のより広範な戦略の一環であり、市場価値が飛躍的に上昇する前に、新興市場からエリートタレントを見極めて確保することに重点を置いている。
加入を巡る期待が高まる一方で、ユナイテッドはその移行を慎重に進める方針だ。クラブは、この若き有望株をただちにプレッシャーの大きいトップチームでのプレーに送り込むことはないとしている。その代わり、新たな環境に慣れ、地域文化を学び、イングランドのフットボール特有のフィジカル面の要求に適応するまで、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーが支えていく。
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コロンビア人選手の後を追って
マンチェスターへの移籍によって、オロスコはラダメル・ファルカオとマテオ・メヒアに続く、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする3人目のコロンビア人選手となった。ファルカオは2014-15シーズンのクラブへの期限付き移籍期間中、負傷の問題に悩まされたが、オールド・トラッフォードに加わるオロスコの加入は、コロンビア人タレントにとっての新たなスタートを意味する。
この補強により、クラブにとって印象的なリクルート期間は締めくくられた。クラブはトップチームの戦力と育成パイプラインの両方を強化するため、決断力ある動きを見せてきた。今夏6人目の加入となるオロスコは、南米全域に広がるグローバルなスカウティングネットワークに対するクラブのコミットメントを示している。
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