そのFWはブライトンとのカラバオカップでの3-2の敗戦後にトレーニングを欠席し、その後は敵地でのフラム戦で1-1に終わったプレミアリーグの試合も欠場した。

マイケル・キャリック監督はクレイブン・コテージでの引き分け後にメディア対応を行い、クラブは依然としてそのアクシデントの深刻さを把握し切れていないと認めた。キャリック監督は「ベンについては、まだ分かっていない。彼は試合後［ブライトン戦後］に少し痛みを感じていたので、現在状態を確認している。現時点では、少なくとも［フラム戦には］間に合わなかったのは確かだ。この時点で、これ以上お伝えできることはあまりない。今後どうなるかを見ていかなければならない」と説明した。