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マンチェスター・ユナイテッド、再発したすねの負傷でスロベニア代表離脱のベンヤミン・セスコの検査結果を待つ
すねの問題が再発し、FWが離脱
シェシュコはすねの負傷を再発したことを受け、今週メディカルチェックを受ける予定であると、『The Athletic』が報じた。この問題により、同選手は今夏にも戦列を離れており、現在のインターナショナルウィークに向けたスロベニア代表からも離脱を余儀なくされた。
マンチェスター・ユナイテッドは、状況を慎重に評価していることを認めている。クラブは月曜日に発表した公式アップデートの中で、「ベンジャミンは今週検査を受け、その後に個別の回復プランを決定する」と説明した。シェシュコはもともと春にこの負傷を負ったが、マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す中、2カ月にわたって痛みを抱えながらプレーしていた。
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監督がコンディション面での後退を認める
そのFWはブライトンとのカラバオカップでの3-2の敗戦後にトレーニングを欠席し、その後は敵地でのフラム戦で1-1に終わったプレミアリーグの試合も欠場した。
マイケル・キャリック監督はクレイブン・コテージでの引き分け後にメディア対応を行い、クラブは依然としてそのアクシデントの深刻さを把握し切れていないと認めた。キャリック監督は「ベンについては、まだ分かっていない。彼は試合後［ブライトン戦後］に少し痛みを感じていたので、現在状態を確認している。現時点では、少なくとも［フラム戦には］間に合わなかったのは確かだ。この時点で、これ以上お伝えできることはあまりない。今後どうなるかを見ていかなければならない」と説明した。
厳しいシーズンの幕開け
今回の負傷は、2025年夏に総額7650万ユーロの移籍でRBライプツィヒからユナイテッドに加入したシェシュコにとって、もどかしい時期を象徴するものとなった。この契約には、出来高として最大850万ユーロも含まれていた。
昨季は12ゴールを記録したものの、今季ここまでの得点はわずか2点で、プレミアリーグではいまだ先発出場がない。プレシーズンでの離脱を受け、通常より長く休養が与えられていたが、代表活動からの離脱は問題がなお解決していないことを示唆している。最後に母国を代表してプレーしたのは2025年10月だった。
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重要な代表ウィークが迫る
ユナイテッドは、現在のインターナショナルブレイクを利用してシェシュコのリハビリ計画を最終決定する見通しだ。メディカル部門は、継続的な休養期間を設けることで長期的なダメージを防げることを期待している。ユナイテッドは10月10日、オールド・トラッフォードでトッテナム・ホットスパーを迎えて国内での戦いに復帰する。キャリックとしては、その重要な一戦で主力アタッカーを起用可能な状態にしておきたいところだ。
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